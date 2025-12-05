Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. REUTERS/Ana Beltrán

La buena marcha de la economía española hará que todas las comunidades autónomas crezcan este año y las que más lo harán son Islas Baleares y Canarias, con un 3,5%, seguidas por Andalucía y Madrid, con un 3,3%, según prevén los expertos de Funcas. En el caso de las tres primeras, su progresión se debe al elevado peso del turismo y en Madrid a la presencia de un sector de servicios de mercado “competitivo”, que engloba servicios de apoyo a empresas, logística o tecnología, señalan desde Funcas.

Otras regiones con un fuerte peso de la industria como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja se beneficiarán este año del tirón de sectores ligados al programa Next Generation o a las energías renovables.

Las previsiones apuntan que todas las comunidades autónomas seguirán creciendo el año que viene, pero menos, debido a la desaceleración del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos. Las que más crecerán serán de nuevo Madrid, un 2,3%; Andalucía, un 2,1%; Baleares, un 2,1%, y Canarias, un 2%; a las que se sumará Cataluña con un 2%. Además serán las únicas con tasas por encima de la media nacional prevista por Funcas, que se sitúa en el 1,9%.

Fuente: Funcas

La evolución del Producto Interior Bruto (PIB) regional este año y el próximo depende de factores asociados a la evolución sectorial de la demanda, si bien con el tiempo los factores de oferta, que atañen a la capacidad de producción de cada comunidad, irán ganando importancia, señalan los expertos de Funcas en su análisis.

“Vivimos un momento de transición en el que todavía operan, aunque con menos fuerza, los motores de la recuperación postpandemia, como el turismo, mientras la economía vuelve gradualmente al patrón de crecimiento anterior, guiado por la innovación y la productividad, lo que favorecerá a las comunidades más dinámicas”, señala el director general de Funcas, Carlos Ocaña.

El papel de la población activa y la productividad

En el crecimiento de las regiones tiene un papel fundamental el incremento de la población activa impulsada por la inmigración. Este factor “contribuye a explicar que una comunidad como Asturias pase a crecer a tasas cercanas a la media nacional, tras un periodo de declive relativo”. explican los expertos de Funcas.

Consideran que en las comunidades del valle del Ebro, así como en Galicia y Baleares, que tienen una tasa de paro reducida, el aumento de la productividad y la capacidad de atracción de nuevo talento, tanto nacional como extranjero, serán determinantes para sostener el crecimiento, y exigirá un esfuerzo mayor de inversión productiva, en capital humano y en vivienda.

Por lo que respecta a Madrid y Barcelona, se asimilan también a este grupo, debido a que su tasa de paro se acerca a los mínimos de la serie histórica. Ambas regiones siguen recibiendo una importante entrada de fuerza laboral, lo que “aumenta la necesidad de invertir en vivienda” para satisfacer una demanda creciente que dispara los precios de compraventa y de alquiler. En ambas comunidades, “los factores de oferta están tomando el relevo de la demanda como principal determinante del crecimiento económico futuro”, argumentan los expertos.

Fuente: INE

Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, incide en que “los factores de oferta que son el crecimiento de la población activa y de la productividad serán cada vez más relevantes en las comunidades que se acercan a mínimos históricos de tasa de paro, es decir, allí donde la capacidad productiva puede empezar a ser insuficiente para satisfacer el aumento de la demanda”.

En cuanto a las comunidades que engloban el sur peninsular y Canarias, donde el paro sigue siendo elevado, la economía podrá expandirse en función de la evolución de la demanda, ya que existe una capacidad productiva ociosa -fundamentada en la fuerza laboral-. Por ello, desde Funcas consideran “prioritario” que activen “la inserción de los parados para sustentar el crecimiento y aliviar las desigualdades territoriales”.

La tasa de paro baja del doble dígito en 11 comunidades

Este escenario marcado por un incremento de la población activa y el crecimiento del empleo ha permitido reducir el desempleo en todo el país. La tasa de paro se sitúa ya por debajo del doble dígito en 11 de las 17 comunidades autónomas.

La mejora ha sido más acusada en Andalucía, Canarias y Extremadura, las comunidades más afectadas por el desempleo, de modo que se ha producido una convergencia en este indicador. Si en 2024 la diferencia entre la peor -Andalucía (16,5%)- y la mejor -Navarra (7,7%)- era de 8,8 puntos, en 2026 la brecha se reducirá a 7,3 puntos (13,7% en Extremadura frente a 6,4% en País Vasco).

Fuente: Funcas

Las previsiones apuntan a una mejora adicional del empleo en todas las regiones, principalmente en Aragón, Cantabria, Navarra y País Vasco, y a poca distancia Cataluña, Galicia y Madrid. Una evolución que acerca a España a la tasa de empleo de la media europea.

Inmigración: motor del crecimiento

Otro de los catalizadores que ha impulsado el crecimiento económico de las comunidades autónomas ha sido la aportación de la fuerza laboral extranjera. Todas las regiones han registrado un fuerte ascenso de la inmigración que ha más que compensado la pérdida de población de nacionalidad española, “la excepción es Extremadura, donde la población total ha descendido en el periodo analizado”, indican los analistas.

La llegada de inmigrantes ha sido especialmente pronunciada, con crecimientos por encima del 40%, en Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Castilla y León, pero, sobre todo, en Asturias, con un 45,8%. En el lado opuestos del ranking se sitúan las regiones que muestran avances por debajo del 25%, como Murcia y los territorios insulares de Canarias y Baleares.

La economía española creció un 3,2% en 2024, cinco décimas más que en 2023, tras mantener en el último cuarto del año un avance del 0,8%, el mismo que registró en el segundo y tercer trimestre, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las comunidades que han recibido más inmigrantes en términos absolutos han sido, por este orden, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, que recibieron en conjunto el 56% de toda la población extranjera. La llegada de inmigrantes ha tenido un fuerte protagonismo en evolución al alza del empleo.

Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, del total de empleo creado entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de este año el 40% ha sido ocupado por extranjeros. En la actualidad, más del 14% de los afiliados proceden de otros países.