¿Dónde hemos viajado con los Goya 2026? Desde la ría de Huelva al Danubio alemán

Fotogramas de la película 'Estrany riu' (2025), dirigida por Jaume Claret Muxart y rodada entre parajes de Alemania y Austria. (Material de prensa de Moviestar+)

Si alguien tratara de describir el concepto cine, posiblemente habría tantas acepciones como personas se lanzaran al reto. Lo que quizá surgiría en muchas de estas definiciones es el viaje, el camino, la escapada que despierta vivir historias a través de la pantalla. En ocasiones, El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán Gómez, 1986) es la trama principal; mientras que otras veces, los destinos son protagonistas, como ocurre en La casa (Álex Montoya, 2024).

Sea como fuere, durante el año anterior, los espectadores han podido transportarse a localizaciones recónditas de España, como los bosques vascos o la ría de Huelva, así como a Alemania, Austria, Portugal o Marruecos. A pocas horas de celebrar la Fiesta del Cine español, todos los protagonistas de estas narraciones harán su último viaje antes de despedir las películas de 2025. Productores, figurinistas, sonidistas, actrices… viajarán a Barcelona 26 años después de los últimos Goya celebrados en la ciudad condal.

En busca de la identidad en Euskadi: ‘Maspalomas’, ‘Los domingos’ y ‘Un fantasma en la batalla’

Tanto Alauda Ruiz de Azúa como los directores de Maspalomas han escogido Bizkaia para el viaje espiritual de Ainara (Blanca Soroa) y ‘el retorno al armario’ de Vicente (José Ramón Soroiz), respectivamente. Los domingos, rodada íntegramente en la provincia vasca, incluye localizaciones en el barrio de Algorta, en Getxo, y en el municipio de Leioa. No obstante, gran parte de la trama de la película se desarrolla en Bilbao, donde también se han rodado algunas escenas.

Por su parte, el personaje de Vicente, nominado a mejor actor protagonista, vivirá durante gran parte de la película en Donosti, aunque las localizaciones se repartan entre la capital de Gipuzkoa y la ciudad vizcaína de Urduña. Quien también recurrirá a Gipuzkoa será el equipo de Un fantasma en la batalla (Agustín Díaz Yanes), película rodada entre Eibar, Donosti, Tolosa y el pueblo navarro de Bera.

De entre las ubicaciones más destacadas de la película de Ruiz de Azúa, nominada a 13 estatuillas, están la parroquia y el monasterio donde la protagonista ingresa. La primera se encuentra en Algorta y es la parroquia del Santísimo Redentor, inaugurada en 1973. Según publica la revista National Geographic, la directora la escogió por su amplitud para que el equipo tuviese facilidades. Por su parte, el otro protagonista espiritual es el convento de Santa Clara de Gernika. Actualmente desacralizada, la construcción pertenece al Gobierno vasco.

Un fotograma de la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. (BTEAM Pictures/Material de prensa)

La mitología vasca a través de la brujería en Zugarramurdi con ‘Gaua’

Y de la fidedigna realidad a la ficción más absoluta. Euskadi, además de acoger historias de humanos atravesados por el dolor y la soledad en el siglo XXI, también ha servido de escenario para Gaua (Paul Urkijo Alijo), un relato de fantasía y terror ambientado en el siglo XVII.

En el filme, rodado en su mayoría en zonas boscosas, aparece el caserío Igartubeiti (Gipuzkoa), la necrópolis de Arguiñeta (en Elorrio, Bizkaia), varias zonas verdes de Orozko (Bizkaia), Legutio (Araba) y un lavandero en Letona (Araba). Para recrear la zona de Zugarramurdi y la mitología de las brujas, también se ha recurrido al bosque de Artikutza, en la Comunidad Foral de Navarra.

Fotograma de la película 'Gaua', de Paul Urkijo. (Filmax/Material de prensa)

Historias frente al Atlántico: ‘Romería’ y ‘Una quinta portuguesa’

En esta edición de los Goya, Carla Simón cierra una trilogía familiar con Romería. Tras Estiu 1993 (2017) y Alcarràs (2022), la directora catalana se adentra de lleno en la historia de sus padres, fallecidos por culpa del sida a finales de los 80 y principios de los 90. Para la búsqueda de localizaciones, Simón viajó a Pontevedra y Vigo, en Galicia.

Allí retratará a dos generaciones marcadas por el dolor y la pérdida de manera simultánea. Forman parte de la obra la plaza de la Leña pontevedresa, el casco viejo vigués (las calles Marqués de Valladares o Camiño das Veigas), el mirador da Oliveira (Vigo), las playas da Fonte y Tombo do Gato, o los astilleros Armada.

Frente al Atlántico también se encuentran los protagonistas de Una quinta portuguesa (Avelina Prat). El falso Manuel (interpretado por Manolo Solo) viaja hasta la Quinta da Aldeia, situada en la villa de Ponte de Lima. Esta localización al norte de Portugal linda con la frontera gallega y es conocida por las casas de piedra rodeadas de verde. En un intento por acercarse al mar, el equipo de la película también se trasladó hasta la aldea de Lanheses y la ciudad portuaria de Esposende.

Fotograma de la película 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat. (Filmax/Material prensa)

De costa a costa, Andalucía, con ‘Los tigres’

Por costa, en España, no será. El cine de 2025, en un alarde de retratar a la sociedad del Estado en su conjunto, ha contado historias desde prácticamente todas las comunidades autónomas. Pero sobre todo, desde sus aguas. Los tigres (Alberto Rodríguez Librero) es un fiel ejemplo de ello.

La película de los hermanos buzos, protagonizada por Bárbara Lennie y Antonio de la Torre, transcurre en Huelva y es allí donde han grabado la mayoría de las escenas: desde la ría hasta el embalse de Aracena, pasando por multitud de municipios de la provincia (Matalascañas, Punta Umbría, Mazagón, El Rompido, la Isla de Saltés, Palos de la Frontera y la misma ciudad de Huelva). Además, el equipo también ha visitado la bahía de Algeciras, en Cádiz.

Retratos de aguas de interior: el Danubio en ‘Estrany riu’ y el Vecht en ‘Muy lejos’

El cine de los Goya también transportó a los espectadores fuera de las fronteras españolas en 2025. Y, en esta ocasión, lo hizo bordeando dos ríos europeos: el Danubio, con Estrany riu (Jaume Claret Muxart), y el Vecht, con Muy lejos (Gerard Oms).

En el caso de la película de Claret, madre e hijo ubicarán a sus primeros amores a orillas del río que atraviesa Alemania y Austria de oeste a este. El Danubio será escenario y será personaje en una película que bien podría ser un decálogo sobre cómo pasar un idílico verano en bicicleta.

La película empieza el viaje en el origen mismo del río, en Donaueschingen, en la Selva Negra, y finaliza en Linz, ciudad austríaca a 80 kilómetros de la frontera con Alemania. Durante el trayecto, el nuevo amor (del actor Jan Monter) y el recuerdo del pasado amor (de la actriz Nausicaa Bonnín) se desenvuelven mientras pedalean. Algunas de las localizaciones de la película son Baden-Württemberg, el parque natural del Alto Danubio, el castillo de Hohenzollern (en Sigmaringen), la ciudad de Ulm y su universidad…

Fotograma de la película 'Muy lejos', protagonizada por Mario Casas y David Verdaguer. (BTEAM Pictures/Material de prensa)

Otro río retratado en el cine español de este año pasado es el Vecht, en Utrecht. Muy lejos se adentra en el personaje interpretado por Mario Casas, quien comparte importantes lecciones junto a los canales.

Poco más de 300 kilómetros de costa mediterránea en ‘Sorda’ y ‘El cautivo’

Entre el relato de El cautivo (Alejandro Amenábar) y el de Sorda (Eva Libertad) distan 400 años. Aun así, ambas películas comparten mar en la costa mediterránea. El equipo de Eva Libertad ha viajado durante el rodaje a la Región de Murcia para retratar su interior y su costa a partes iguales.

El filme se desarrolla casi al completo en el municipio de Molina de Segura y sus alrededores: aparecen los parajes de Soto de los Álamos, las lagunas de Campotéjar y Vía Verde, así como el Salto del Usero en Bullas y la playa de Bahía, en Mazarrón. Además, Miriam Garlo, protagonista nominada a mejor actriz revelación, trabaja en la ficción en la alfarería de los hermanos Hernández en Totana. Garlo, de ganar el Goya, se convertiría en la primera actriz con sordera en conseguirlo.

La directora Alauda Ruiz De Azúa celebra el impacto que ha tenido su película, que sigue en cartelera.

De la Costa Cálida, el cine español viaja a la Costa Blanca con un joven Cervantes como protagonista. En El cautivo, las localizaciones juegan con los vestigios de la Edad Media que aún quedan en Alicante. Por ello, la película de Amenábar se rodó en el castillo Fortaleza de Santa Pola y el castillo de Santa Bárbara.

Adicionalmente, el equipo de la película se desplazó hasta Bocairent, en la provincia de Valencia; al castillo de Marchenilla, en Alcalá de Guadaíra; y al Real Alcázar de Sevilla para completar algunas escenas.

Fotogramas de las películas 'La Furia' y 'Sirat', rodadas algunas de sus secuencias en Teruel. (Filmax y BTEAM Pictures/Material de prensa)

El interior de España como un recurso versátil para rodar ‘Sirat’ y ‘La Furia’

Una de las películas más aclamadas, tanto en España como fuera de ella, es Sirat (Oliver Laxe). Con un gran recorrido internacional en los festivales, la película de Laxe cuenta con once nominaciones en estos premios Goya y dos posibilidades de llevarse un Oscar el próximo 15 de marzo.

Para la recreación del mundo ravero en Marruecos, Laxe se ha decantado por aprovechar horas de grabación en Teruel, además de viajar hasta el país africano (concretamente, Bouarfa). En la provincia del extremo sur aragonés, Laxe ha mostrado con su cine la rambla de Barrachina, con arena rojiza bajo sus pies, y la laguna de Tortajada. En Aragón, el director gallego también ha viajado hasta los Monegros, en Huesca. Otra mirada de Teruel es la que aporta Gemma Blasco con La Furia. La película, desgarradora como Sirat, muestra la crudeza de una violación y su trauma, a caballo entre Torrevelilla (Aragón) y Barcelona.