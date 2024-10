Qué supermercados abren en Valencia el 1 de noviembre, festivo de Todos los Santos: horario de Mercadona, Lidl, Carrefour y otras empresas

Carro de la compra en un supermercado (Pixabay)

Año tras año, el 1 de noviembre se celebra en todo España el Día de Todos los Santos. Esta fiesta nacional suele ser un día en que mucha gente recuerda a sus amigos y familiares fallecidos, lo que con frecuencia implica visitas al cementerio para dejar unas flores. Como uno de los festivos oficiales contemplados en el BOE, supone que muchas empresas y comercios modifiquen sus horarios o, directamente, no abran.

La Comunidad Valenciana se está enfrentando, además, a una situación extraordinaria. Ya ha supuesto que tenga lugar un llamamiento por parte de las Asociaciones de Supermercados instando a los consumidores, especialmente de esta región, a no hacer un acopio excesivo o innecesario de alimentos u otros recursos, ya que, según la compañía de Juan Roig, “el sector es muy eficiente y suministra a diario las tiendas”, por lo que en ningún caso será necesario tener almacenados esos recursos.

Como el festivo no supone una certeza de que no vaya a hacer falta comprar algo, sigue haciendo falta que, al menos, algunos comercios se mantengan abiertos para no cortar por completo el suministro a la población. A continuación, se detallan los horarios de los supermercados de Valencia:

Lidl: horario del 1 de noviembre

La mayoría de comercios de esta cadena abrirán pese a la fiesta nacional, ya que su política de festivos es flexible. Por tanto, los supermercados abrirán de las 10.00 a las 22.00.

Carrefour: su horario del 1 de noviembre

Esta es otra de las cadenas cuyos horarios no se verán afectados por el festivo: mantendrán sus tiendas abiertas desde las 10.00 a las 22.00.

Los horarios de Alcampo el 1 de noviembre

La cadena del grupo Auchan, por su parte, mantendrá cerrados sus locales en Valencia este viernes 1 de noviembre.

Los horarios del 1 de noviembre para El Corte Inglés

Todos los locales de esta empresa tendrán una jornada desde las 11.00 a las 22.00.

Horarios del Día el 1 de noviembre

El Día, por su parte, continuará funcionando en sus horarios habituales: abrirán desde las 09.00 a las 21.30.

Horarios del Aldi para el 1 de noviembre

El Aldi es otra de las cadenas que mantendrá su horario regular: abrirán de las 09.00 a las 21.30.

Mercadona: horarios para el 1 de noviembre

La cadena de supermercados marca Hacendado mantendrá sus locales cerrados por el festivo, manteniéndose fiel a su política de cerrar todas las tiendas los festivos y domingos.

Consum: horarios del 1 de noviembre

Esta compañía también mantendrá sus locales cerrados por la fiesta nacional.

Aunque estos son los horarios de los supermercados más comunes, también existen otros comercios, como KUUPS, que suelen mantener sus horarios regulares.

Aunque estos son los horarios oficiales de estos comercios, se recomienda asegurarse antes de visitarlos, ya que pueden ser susceptibles a cambios. También es recomendable comprobar a través de internet qué tiendas específicas se mantienen abiertas para las cadenas que cierran la mayoría de sus locales, ya que cabe la posibilidad que aquellas que se ubiquen en zonas de alta demanda no se vean afectadas por el festivo. En el caso particular de Valencia, además, hay que tener en cuenta que la DANA puede haber puesto fuera de servicio algunos comercios o locales que, por tanto, no podrán reanudar su actividad habitual.