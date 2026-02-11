Viajes

Carnaval de Tenerife 2026: qué día comienza, fechas clave y eventos imprescindibles de uno de los eventos más importantes del mundo

Concursos de murgas, cabalgatas, el entierro de la sardina y la participación masiva de tinerfeños y turistas hacen de este carnaval un referente mundial de alegría y creatividad

En España, la llegada del mes de febrero marca el inicio de una de las tradiciones más vibrantes y coloridas del calendario: el Carnaval. Desde Cádiz hasta Galicia, Badajoz o Sitges, cada rincón del país celebra a su manera el desenfreno, la sátira y la creatividad que caracterizan a estas fiestas. Sin embargo, hay un lugar donde el carnaval alcanza una dimensión casi mítica y se transforma en un espectáculo de proyección internacional: Santa Cruz de Tenerife. Allí, la fantasía, la música y la participación ciudadana se despliegan a lo grande, atrayendo a miles de visitantes y acaparando la atención de todo el archipiélago.

En este 2026, Tenerife se prepara para vivir una edición especialmente esperada del Carnaval, con un programa repleto de actos que confirman su estatus como uno de los eventos más importantes del mundo. La isla se transforma y, durante semanas, el ritmo y el color invaden calles y plazas, consolidando una tradición que hunde sus raíces en la historia y que, edición tras edición, no deja de reinventarse y sorprender.

¿Qué es el Carnaval de Tenerife y cuándo se celebra?

El Carnaval de Tenerife es la cita festiva más emblemática de las Islas Canarias y una de las más reconocidas a nivel mundial. Su epicentro es la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, aunque la fiesta se extiende a cada pueblo y rincón de la isla, especialmente en municipios como Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava, donde el ambiente se vive con similar intensidad.

A diferencia de otros carnavales españoles, el de Tenerife se caracteriza por su fuerte arraigo popular y su despliegue en la calle. La ciudad se engalana con decoraciones, ventorrillos y quioscos, mientras que la música, el baile y los disfraces invaden cada esquina. La programación combina actos tradicionales como la elección de la reina, los concursos de murgas y comparsas, y el célebre “entierro de la sardina”, con desfiles, cabalgatas y verbenas que convierten el centro en un escenario de fiesta continua.

Carnaval de Tenerife 2026 (EFE).

La historia del Carnaval tinerfeño está ligada a la evolución social y cultural de la isla. En 1980, la fiesta fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que la distingue entre las celebraciones españolas y refuerza su carácter único. La elección de la reina, uno de los actos más esperados, se remonta a 1935 y desde entonces ha simbolizado la creatividad y el ingenio de los diseñadores y participantes. El desfile del “coso”, la apoteosis del martes de Carnaval, reúne cada año a miles de personas en una cabalgata que recorre el corazón de la ciudad y marca el punto álgido de las celebraciones.

Fechas clave del Carnaval de Tenerife 2026

El Carnaval de Tenerife 2026 despliega un calendario repleto de actividades que arrancaron el 16 de enero con la gala inaugural y se prolongan hasta el 22 de febrero, en un itinerario festivo que no da tregua. Entre los momentos más destacados se encuentran la final de murgas (31 de enero), la Gala de Elección de la Reina del Carnaval (miércoles 11 de febrero), la Cabalgata Anunciadora (13 de febrero) y el esperado Coso Apoteosis (17 de febrero), que llena las calles de música y color.

El programa oficial incluye también una amplia variedad de actos: fases clasificatorias de murgas infantiles y adultas, concursos de disfraces, certámenes de rondallas, galas para mayores e infantiles y espectáculos musicales. Destacan las dos jornadas del Carnaval de Día (15 y 21 de febrero), que acercan la fiesta a todos los públicos y llenan Santa Cruz de ambiente familiar y actividades para pequeños y mayores.

Entre las novedades de este año sobresale la actuación del cantante puertorriqueño Manny Manuel en la Gala de Elección de la Reina, prevista para el 11 de febrero, que promete convertir el evento en uno de los más multitudinarios y mediáticos de la edición.

Receta de retorcidos de Carnaval, un postre tradicional de las montañas de León para celebrar esta fiesta.

Cómo se vive el Carnaval de Tenerife

El Carnaval de Tenerife se disfruta, ante todo, en la calle. La participación ciudadana es masiva y transversal: tanto tinerfeños como visitantes se suman a la celebración, disfrazados o simplemente contagiados por la alegría del ambiente. Los ventorrillos y churrerías repartidos por el centro de Santa Cruz se convierten en puntos de encuentro donde compartir música y especialidades gastronómicas.

Los concursos de murgas —grupos que satirizan la actualidad con ingenio y humor—, las comparsas, los desfiles de coches antiguos y los certámenes de agrupaciones musicales llenan de espectáculo cada jornada. El “coso”, gran cabalgata del martes de Carnaval, es la expresión máxima de la creatividad colectiva, con carrozas, disfraces deslumbrantes y una marea de público entregado al ritmo de las batucadas.

El “entierro de la sardina”, celebrado el miércoles 18 de febrero, pone el broche de humor y sátira al calendario, con procesiones que recorren las calles entre lágrimas fingidas, viudas y personajes extravagantes. Tras él, la fiesta continúa con la “piñata chica” y el “Carnaval Senior”, asegurando que el espíritu carnavalesco perdure hasta el último día.

