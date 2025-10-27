El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife reabre sus puertas como símbolo de la reparación de la memoria democrática en la ciudad

Fachada del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, reabierto el lunes 27 de octubre de 2025. / Wikimedia Commons

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife reabre este lunes tras su rehabilitación, la cual supone un acto de reconciliación, justicia y reparación de la memoria democrática. El Templo, único en España y considerado uno de los más bellos del mundo, abre sus puertas después de que en 2022 se iniciase su rehabilitación, a cargo de la arquitecta María Nieves Febles y con una inversión del Ministerio de Cultura de algo más de 3 millones de euros. En las obras también ha participado la Universidad de La Laguna.

La restauración del Templo, situado en la calle San Lucas de la capital tinerfeña, supone recuperar un Bien de Interés Cultural y parte del patrimonio histórico de la ciudad. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha añadido durante el evento de apertura que se iniciará un expediente para que sea declarado como lugar de memoria democrática y, así, “dignificarlo”.

Torres ha proseguido afirmando que la reapertura del Templo “significa también recuperar lo que fueron estas paredes donde se daban clases de enseñanza laica acordes al Instituto Libre de Enseñanza, donde había lugares de reflexión, de formación y sobre el que durante la etapa de la Dictadura se sembraron acusaciones absolutamente falsas”. En pleno franquismo, se decía que en el Templo se hacían rituales con niños y magia negra. “Todo absolutamente falso para intentar desprestigiar la noble labor que realizaba la masonería”, ha continuado Torres.

A la apertura de la edificación de este lunes han asistido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la titular del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez.

La arquitectura del Templo

El edificio, diseñado por el arquitecto Manuel de Cámara y Cruz en 1900, finalizó su construcción cuatro años más tarde. La restauración actual ha corrido a cargo de la arquitecta canaria María Nieves Febles.

La fachada del Templo es de inspiración egipcia y cuenta con columnas palmiformes, esfinges y el emblemático “ojo que todo lo ve”. Esto son símbolos de conocimiento y de la divulgación de las ideas de progreso que propugnaba su impulsora, la Logia Añaza, constituida en 1895 y la más importante de Canarias en el siglo XX. Según ha señalado el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el emplazamiento del edificio es simbólico, ya que está alineado en longitud y latitud con otros inmuebles singulares en el resto del mundo.

Tras la Guerra Civil y durante el franquismo fue utilizado como depósito de medicamentos y farmacia militar, lo que contribuyó a preservarlo. Entre los elementos que se exhiben en su interior, figuran un sable y un espadín, originales de la Logia Añaza y cedidos, temporalmente, por el Museo de Historia Militar de Canarias.

Para su rehabilitación, los arquitectos han tenido que documentarse de toda la simbología acudiendo a los masones para entender y respetar al máximo la construcción, en palabras de la arquitecta María Nieves Febles. Esta ha sido posible porque el edificio fue comprado por el consistorio al Ministerio de Defensa en 2001 por unos 600.000 euros. Mientras que su reforma ha supuesto unos 3.200.000 euros. Para la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, esta cifra no es un gasto, sino una inversión “en la memoria que tenemos que mantener viva de espacios que se recuperan para la historia y para el pensamiento libre”.

En el futuro, se plantea que se ubique en el Templo un Centro de Interpretación de la Masonería, previsto para los próximos años. Del mismo modo, el Ayuntamiento de la ciudad ha solicitado al Archivo de Salamanca que transfiera al Templo toda la documentación de la masonería canaria de esa época para que pueda ser conservado en este lugar.

Desde su apertura, este lunes, se convierte el templo “en un sitio de encuentro entre masones y no masones”, ha afirmado el alcalde. Además de ser un ejemplo de la proyección arquitectónica de la masonería, con espacios como la Sala de Tenidas, la Cámara de Reflexión y la Sala del Ágape. También podrá disfrutarse de una exposición temporal con paneles informativos y recursos gráficos sobre su historia, las claves simbólicas de la masonería y el proceso de rehabilitación, además se desarrollarán visitas de una hora de duración guiadas por historiadores.