Viajes

Una de las rutas más increíbles de Barcelona: paredes verticales, puentes, pasos encajonados y miradores panorámicos

Se trata de una de las rutas más dinámicas y originales de la provincia, perfecta para descubrir el lado menos conocido y más emocionante de Barcelona

Guardar
Montaña de Montserrat, en Barcelona
Montaña de Montserrat, en Barcelona (Shutterstock).

Barcelona es mucho más que una ciudad vibrante y cosmopolita: es la puerta de entrada a un territorio de montañas, bosques y rutas de senderismo que seducen a los amantes de la naturaleza y la aventura. Más allá de sus playas y monumentos, la provincia ofrece una red de caminos que atraviesan parques naturales y sierras de gran belleza, donde cada excursión es una oportunidad para descubrir paisajes sorprendentes y rincones insólitos.

En el corazón de este entorno privilegiado, el macizo de Montserrat se alza como un icono de la geografía catalana. Sus formas inconfundibles y su magnetismo han inspirado leyendas, peregrinaciones y escapadas. Aquí, entre paredes de roca y vegetación mediterránea, se esconde una de las rutas más originales y dinámicas de Cataluña: el Torrent dels Abadals, un recorrido que desafía al senderista con pasos equipados, subidas verticales y la promesa de vistas espectaculares.

Un itinerario diferente: aventura en estado puro

El Torrent dels Abadals no es una ruta de senderismo convencional. Aquí, el senderista se ve obligado a avanzar por el interior de un torrente encajonado, superando obstáculos naturales, escalando paredes equipadas con grapas y cuerdas, y atravesando oscuros túneles excavados en la roca. El recorrido exige cierta destreza física, pero no requiere material técnico específico, ya que el terreno ha sido acondicionado para que cualquier persona con una mínima experiencia pueda disfrutarlo.

Ruta Torrent dels Abadals, en
Ruta Torrent dels Abadals, en Barcelona (Wikiloc).

El inicio del camino, en las inmediaciones de Castellvell i el Vilar, marca el tono de la ruta: tras los primeros metros, el senderista se ve inmerso en un paisaje cada vez más salvaje, donde la aventura se convierte en la mejor compañera de viaje. La ruta avanza por el cauce del torrente, sorteando saltos de roca y pequeños desniveles. El Saltant dels Tres Enllosats es el primer paso equipado de la jornada, resuelto con tres escaleras de madera que permiten superar el primer gran obstáculo vertical. Poco después, llega el Pont del Soleil, un pequeño puente de piedra que se atraviesa por debajo, añadiendo un toque inesperado al itinerario.

A medida que se gana altura, el recorrido se vuelve más exigente. Les Botes d’en Joan inaugura los tramos de escalada equipada, con grapas metálicas y cuerda de apoyo. Aquí, el senderista experimenta la sensación de verticalidad y la emoción de ir avanzando paso a paso, buscando siempre los mejores apoyos en la roca.

Superando retos: grapas y cuerda

El Saltant de la Madrona y el Cau dels Degotalls son los tramos más técnicos y expuestos del Torrent dels Abadals. El primero, equipado con grapas de acero, destaca por la sensación de vacío y el contacto directo con la roca, especialmente si el terreno está húmedo. El segundo es el punto más exigente de la ruta: un paso estrecho donde se combinan grapas y cuerda, y donde la progresión se vuelve más lenta y reflexiva.

Tras superar el último obstáculo, el Pas de la Guineu, el senderista abandona el cauce del torrente y el ambiente se transforma. Los caminos se abren, la luz del sol inunda el paisaje y las vistas se amplían, ofreciendo panorámicas espectaculares sobre Montserrat y sus alrededores. El itinerario culmina en el Turó del Marquès, un mirador natural desde el que todo el esfuerzo anterior cobra sentido.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

El descenso se realiza por senderos empinados, completando así una ruta circular que devuelve al punto de partida. La experiencia, sin duda, deja huella y convierte al Torrent dels Abadals en una de las excursiones más originales y emocionantes de la provincia de Barcelona.

Temas Relacionados

RutasRutas NaturalesCataluñaBarcelonaRutas y Senderismo EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La estación de esquí de Manzaneda, ubicada en uno de los mejores entornos naturales de Galicia, con más de 15 kilómetros esquiables y 23 pistas

La estación está rodeada de un increíble paisaje que no solo invita a esquiar, sino a descubrir increíbles rutas de senderismo y monumentos naturales

La estación de esquí de

La ciudad inglesa que es el escenario de ‘Los Bridgerton’: Patrimonio de la Humanidad y un festival en honor a Jane Austen

Los escenarios que aparecen en la ficción existen y hoy reciben a viajeros deseosos de recorrer jardines, palacetes y salones de baile

La ciudad inglesa que es

Los mejores planes para el primer fin de semana de 2026 en Madrid: de la mejor croqueta de España a un increíble torneo de pádel del 30 de enero al 1 de febrero

La ciudad cuenta con un amplio abanico de actividades para estas fechas que están destinadas para todo tipo de personas y gustos

Los mejores planes para el

A partir de febrero la visita a la Fontana di Trevi será de pago: cuánto cuestan y cómo comprar las entradas

El mítico monumento ha impuesto un precio a su visita, aunque se podrá acceder a la plaza y contemplar desde lejos de forma gratuita

A partir de febrero la

El tesoro mudéjar y gótico de Tordesillas donde la historia de Castilla cobra vida: allí estuvo cautiva Juana de Castilla

Un palacio real convertido en monasterio, muros que acogieron a Napoleón y joyas arquitectónicas mudéjares hacen de este conjunto un destino imprescindible en Castilla y León

El tesoro mudéjar y gótico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las izquierdas más allá del

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 a pesar de detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

ECONOMÍA

Inquilinos bajo presión: el alquiler

Inquilinos bajo presión: el alquiler no toca techo y les expulsa de las grandes ciudades en busca de rentas que puedan pagar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”