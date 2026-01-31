Una de las rutas más increíbles de Barcelona: paredes verticales, puentes, pasos encajonados y miradores panorámicos

Montaña de Montserrat, en Barcelona (Shutterstock).

Barcelona es mucho más que una ciudad vibrante y cosmopolita: es la puerta de entrada a un territorio de montañas, bosques y rutas de senderismo que seducen a los amantes de la naturaleza y la aventura. Más allá de sus playas y monumentos, la provincia ofrece una red de caminos que atraviesan parques naturales y sierras de gran belleza, donde cada excursión es una oportunidad para descubrir paisajes sorprendentes y rincones insólitos.

En el corazón de este entorno privilegiado, el macizo de Montserrat se alza como un icono de la geografía catalana. Sus formas inconfundibles y su magnetismo han inspirado leyendas, peregrinaciones y escapadas. Aquí, entre paredes de roca y vegetación mediterránea, se esconde una de las rutas más originales y dinámicas de Cataluña: el Torrent dels Abadals, un recorrido que desafía al senderista con pasos equipados, subidas verticales y la promesa de vistas espectaculares.

Un itinerario diferente: aventura en estado puro

El Torrent dels Abadals no es una ruta de senderismo convencional. Aquí, el senderista se ve obligado a avanzar por el interior de un torrente encajonado, superando obstáculos naturales, escalando paredes equipadas con grapas y cuerdas, y atravesando oscuros túneles excavados en la roca. El recorrido exige cierta destreza física, pero no requiere material técnico específico, ya que el terreno ha sido acondicionado para que cualquier persona con una mínima experiencia pueda disfrutarlo.

Ruta Torrent dels Abadals, en Barcelona (Wikiloc).

El inicio del camino, en las inmediaciones de Castellvell i el Vilar, marca el tono de la ruta: tras los primeros metros, el senderista se ve inmerso en un paisaje cada vez más salvaje, donde la aventura se convierte en la mejor compañera de viaje. La ruta avanza por el cauce del torrente, sorteando saltos de roca y pequeños desniveles. El Saltant dels Tres Enllosats es el primer paso equipado de la jornada, resuelto con tres escaleras de madera que permiten superar el primer gran obstáculo vertical. Poco después, llega el Pont del Soleil, un pequeño puente de piedra que se atraviesa por debajo, añadiendo un toque inesperado al itinerario.

A medida que se gana altura, el recorrido se vuelve más exigente. Les Botes d’en Joan inaugura los tramos de escalada equipada, con grapas metálicas y cuerda de apoyo. Aquí, el senderista experimenta la sensación de verticalidad y la emoción de ir avanzando paso a paso, buscando siempre los mejores apoyos en la roca.

Superando retos: grapas y cuerda

El Saltant de la Madrona y el Cau dels Degotalls son los tramos más técnicos y expuestos del Torrent dels Abadals. El primero, equipado con grapas de acero, destaca por la sensación de vacío y el contacto directo con la roca, especialmente si el terreno está húmedo. El segundo es el punto más exigente de la ruta: un paso estrecho donde se combinan grapas y cuerda, y donde la progresión se vuelve más lenta y reflexiva.

Tras superar el último obstáculo, el Pas de la Guineu, el senderista abandona el cauce del torrente y el ambiente se transforma. Los caminos se abren, la luz del sol inunda el paisaje y las vistas se amplían, ofreciendo panorámicas espectaculares sobre Montserrat y sus alrededores. El itinerario culmina en el Turó del Marquès, un mirador natural desde el que todo el esfuerzo anterior cobra sentido.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

El descenso se realiza por senderos empinados, completando así una ruta circular que devuelve al punto de partida. La experiencia, sin duda, deja huella y convierte al Torrent dels Abadals en una de las excursiones más originales y emocionantes de la provincia de Barcelona.