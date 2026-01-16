Viajes

Así es Lithica: el recinto cultural de Menorca que transforma una cantera en un universo de arte, historia y laberintos

Entre huertos medievales, flora autóctona y muros de marés, este espacio invita a perderse, experimentar y conectar con la esencia de Menorca más allá de sus playas

Lithica, en Menorca (Turismo de Menorca).

Menorca, la isla más serena del archipiélago balear, seduce a los viajeros con su patrimonio milenario y su naturaleza intacta. Más allá de sus playas, la isla esconde tesoros que hablan de civilizaciones antiguas, oficios desaparecidos y paisajes modelados por el paso del tiempo. Yacimientos prehistóricos, arquitectura tradicional y espacios de arte conviven en un territorio que ha aprendido a dialogar con su pasado.

Entre esos paisajes singulares se alza Lithica, un recinto que ha transformado la antigua cantera de S’Hostal en uno de los lugares más sorprendentes de la isla. Lithica es mucho más que una huella de la industria local: es un proyecto cultural, un homenaje a la piedra y un espacio de creación incesante.

Del marés al arte: la historia de la cantera

Durante generaciones, las Pedreres de S’Hostal sirvieron como fuente de marés, la piedra caliza que definió la fisonomía de las construcciones menorquinas. Cada bloque extraído a mano o con maquinaria fue destinado a levantar las inconfundibles casas blancas de la isla, símbolo de una arquitectura que ha resistido al tiempo. Las marcas de los trencadors, los antiguos canteros, aún pueden verse en las paredes de Lithica. Entre el siglo XIX y el XX, el trabajo fue manual, hasta que la llegada de la maquinaria permitió una explotación intensiva.

El marés, fácil de tallar, pero sensible a la humedad, exigía técnicas que dieron lugar al encalado y a la personalidad luminosa de los pueblos menorquines. Sin embargo, el auge del ladrillo y el cemento relegó a las canteras al olvido. El cierre de S’Hostal en 1994 parecía el final de una era, pero en realidad fue el principio de una nueva vida para el lugar. De la mano de la escultora Laetitia Sauleau y un grupo de apasionados por la piedra, nació la Sociedad Cultural Lithica. Su objetivo: preservar el legado de la cantera, embellecerlo y abrirlo a la creatividad contemporánea.

Lithica, en Menorca (Hispania Nostra).

Así, el abandono se transformó en oportunidad y las viejas paredes, en lienzo para el arte y la naturaleza. Lithica es hoy un espacio donde la piedra y la vegetación se entrelazan. Las canteras manuales invitan a la calma, mientras las áreas mecanizadas acogen intervenciones artísticas, conciertos y festivales. El silencio de la extracción ha sido sustituido por el bullicio de la cultura y el aroma de las plantas aromáticas.

Jardines, minerales y conciertos

Uno de los rincones más evocadores de Lithica es el Laberinto de los Vergeles. Inspirado en la costumbre menorquina de convertir canteras abandonadas en huertos, este jardín medieval combina plantas medicinales, agua y un pequeño huerto. Un laberinto vegetal de plantas aromáticas, concebido con referencias a la mitología, invita al paseo y a la contemplación. Junto al laberinto, un, jardín botánico especializado en flora autóctona contribuye a la conservación y divulgación del patrimonio natural de la isla. El visitante puede perderse entre senderos, descubrir especies locales y conectar con la tradición agrícola de Menorca.

Pero esto no es todo, pues en la zona donde la maquinaria recortó paredes rectas y verticales, Lithica alberga el Laberinto Mineral, un guiño a la mitología clásica y al legendario laberinto del Minotauro. Más de 3.000 bloques de marés componen este recorrido que desafía la orientación del visitante y convierte la cantera en escenario de aventura y asombro. El Laberinto Mineral es también símbolo del land art, donde la intervención humana dialoga con el entorno natural. Aquí, arte contemporáneo y geología se fusionan en una experiencia sensorial única en Menorca.

Las paredes geométricas de la cantera nueva albergan un anfiteatro con acústica sobresaliente. Este espacio acoge festivales, conciertos, representaciones teatrales y espectáculos de danza, consolidando a Lithica como epicentro cultural de la isla. De hecho, el Festival d’Estiu de Lithica, celebrado cada verano, transforma el recinto en un punto de encuentro para artistas y público. Las representaciones llegan incluso a los laberintos, convirtiendo cada rincón en un escenario inesperado.

