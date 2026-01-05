La mina de sal de Rumanía que es de las más impresionantes de Europa: galerías subterráneas, salones de 50 metros de altura y propiedades terapéuticas

La Mina de Sal de Slănic, en Prahova, Rumania (Adobe Stock).

Al pensar en las maravillas de Rumanía, muchos evocan los bosques de los Cárpatos, los castillos medievales o la vitalidad de sus ciudades históricas. Sin embargo, bajo la superficie de esta nación europea, se esconden joyas menos conocidas pero igualmente fascinantes. En el corazón del condado de Prahova, una experiencia única espera tanto a viajeros curiosos como a quienes buscan salud y bienestar: la mina de sal de Slănic.

Visitar este enclave rumano es mucho más que una excursión subterránea. Se trata de una auténtica inmersión en la historia, la cultura y la riqueza natural de la región. Con más de 2,9 millones de metros cúbicos de sal extraída y galerías que se adentran hasta 240 metros de profundidad, este enclave se ha convertido en uno de los destinos imprescindibles de Rumanía. Ofrece un abanico de experiencias que va desde la aventura y la relajación hasta el descubrimiento de una herencia cultural singular.

Un viaje por la historia bajo tierra

La historia de la mina de sal de Slănic es también la historia de la transformación económica y social de la región. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando el noble Mihail Cantacuzino impulsó las primeras explotaciones salinas. Durante los siglos XVIII y XIX, la sal extraída se convirtió en un motor económico fundamental, impulsando el comercio local y atrayendo a trabajadores y comerciantes.

El siglo XX marcó un antes y un después para Slănic. Durante la época comunista, la mina fue objeto de una ambiciosa remodelación. Las galerías subterráneas, algunas de las mayores del mundo, alcanzan techos de hasta 50 metros de altura y destacan por su monumentalidad y precisión arquitectónica. Las esculturas salinas que adornan las galerías, con figuras de personajes ilustres como Mihai Eminescu o Decebal, son legado de un periodo en el que la mina fue símbolo del poder estatal y de la capacidad de crear auténticas maravillas bajo tierra. En 1970 cesó la actividad minera y comenzó una nueva vida como centro turístico y terapéutico, integrando arte, historia y bienestar en un mismo espacio.

Un espectáculo para los sentidos

Adentrarse en la mina de Slănic es acceder a un mundo subterráneo donde la naturaleza y la creatividad humana se dan la mano. Las galerías, talladas con destreza en la roca salina, impresionan por su tamaño y por la atmósfera especial que se respira en su interior. Los visitantes pueden recorrer amplias cámaras, admirar esculturas históricas y disfrutar de un ambiente único, potenciado por la pureza del aire y la concentración de iones negativos, conocida por sus beneficios para la salud respiratoria.

La mina acoge también un salón de relajación y bienestar, donde el microclima es ideal para quienes padecen asma o alergias. Pero esto no es todo, pues sus programas terapéuticos de 10 días ofrecen a los visitantes la posibilidad de mejorar su capacidad pulmonar y reforzar su sistema inmunológico, en un entorno libre de alérgenos y contaminación. Además, la acústica natural de las galerías convierte el espacio en un escenario singular para conciertos, exposiciones artísticas y eventos deportivos, sumando al atractivo turístico una dimensión cultural y lúdica.

Slănic: mucho más que una mina

El atractivo de Slănic no se limita a su mina subterránea. En la superficie, la localidad ofrece piscinas de agua salada al aire libre, perfectas para tratamientos terapéuticos y momentos de relajación, especialmente apreciadas en los meses de verano. Los alrededores, con sus colinas y bosques, invitan al senderismo y a descubrir tranquilos paisajes naturales.

Además, el centro de Slănic cobra vida con mercados locales y festivales tradicionales, donde los visitantes pueden conocer la cultura rumana a través de su gastronomía, artesanía y costumbres populares. Esta combinación de recursos naturales, patrimonio histórico y ambiente acogedor convierte a Slănic en un destino completo, ideal para quienes desean explorar el país desde una perspectiva diferente.