Viajes

Esta es la plaza más pequeña de Europa: un diminuto rincón en una de las ciudades más impresionantes de España

Un acceso escondido, historias de comerciantes y tradiciones catalanas convierten a esta plaza en uno de los espacios más intrigantes y fotografiados del centro histórico de Girona

Guardar
Plaza dels Raïms, en Girona
Plaza dels Raïms, en Girona (Turismo de Girona).

En el noreste de Cataluña, Girona se alza como una ciudad cargada de historia, belleza y rincones inesperados. Sus murallas medievales, los icónicos puentes sobre el río Onyar y el trazado laberíntico del Barri Vell convierten a la ciudad en un destino imprescindible para los amantes del patrimonio y la arquitectura. Pasear por Girona significa recorrer siglos de convivencia cultural, entre monumentos como la imponente catedral, el Call Jueu —uno de los barrios judíos medievales mejor conservados de Europa— y una sucesión de plazas y callejuelas que invitan a perderse sin rumbo.

Pero entre fachadas coloridas y calles adoquinadas, la ciudad esconde una joya singular que desafía las expectativas de cualquier visitante: la plaza dels Raïms, considerada la más pequeña de España y una de las más diminutas del continente.

Un rincón diminuto en el corazón del Barri Vell

Sorprende pensar que en una ciudad con más de 100.000 habitantes pueda encontrarse un espacio tan reducido, pero la plaza dels Raïms —apenas 24 metros cuadrados— es una realidad tangible en pleno centro histórico. Situada a escasos metros de la concurrida rambla, esta pequeña plaza se integra en la vida cotidiana de Girona como un enclave pintoresco que despierta la curiosidad de vecinos y turistas.

El nombre de la plaza tiene su origen en la función que desempeñó en el pasado: aquí se instalaba un mercado de uvas, producto que dio identidad a este rincón y que aún se recuerda en su denominación. Antes de llamarse dels Raïms, el lugar era conocido como plaza de la Palla, reflejando una etapa anterior en la que la paja era la mercancía protagonista. Este cambio de nombre no solo ilustra la evolución comercial de la ciudad, sino también la capacidad de Girona para conservar las huellas de su historia en la toponimia urbana.

Plaza dels Raïms, en Girona
Plaza dels Raïms, en Girona (Turismo de Girona).

El acceso a la plaza dels Raïms es casi tan singular como su tamaño. Para llegar, hay que adentrarse en el entramado de callejuelas del Barri Vell: desde la céntrica plaza de Catalunya, se recorre la Rambla de la Llibertat y se cruza toda la calle de l’Argenteria. Al final, un giro a la derecha por la calle de la Cort Reial conduce hacia la plaza de les Voltes d’en Rosés. Allí, en una de las esquinas, una bóveda estrecha da paso a un callejón de apenas un metro de ancho. Solo unos pasos más y el visitante desemboca en el que podría ser el espacio público más reducido de toda Europa.

La plaza, de forma irregular y no más de 5 o 6 metros de ancho, se encuentra completamente rodeada por edificios altos. Esta peculiar disposición arquitectónica provoca una notable escasez de luz solar, generando una atmósfera íntima y misteriosa. Una de las postales más buscadas de Girona es, precisamente, la del cielo visto desde el centro de la plaza, enmarcado por las fachadas que la rodean.

Un escenario de tradiciones y curiosidades

A pesar de su tamaño mínimo, la plaza dels Raïms ha sido testigo de eventos que han quedado grabados en la memoria colectiva de la ciudad. En 2017, los Marrecs de Salt, una reconocida colla castellera, eligieron este espacio para levantar un impresionante castell humano, desafiando las limitaciones físicas del lugar con una muestra de destreza y tradición catalana. Ese mismo año, la plaza fue protagonista durante el Temps de Flors, cuando los balcones y fachadas de los edificios que la rodean se transformaron con coloridas decoraciones florales, sumando así un atractivo visual que multiplica el encanto de este rincón.

El pueblo más antiguo de Cataluña que tiene un yacimiento íbero declarado Patrimonio de la Humanidad.

Más allá de los eventos puntuales, la plaza dels Raïms se ha consolidado como uno de los puntos de interés más curiosos de Girona. Numerosos visitantes acuden cada año para comprobar por sí mismos la existencia de este espacio mínimo y fotografiar uno de los lugares más singulares de España.

Temas Relacionados

CataluñaGironaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La ruta de senderismo que es Patrimonio de la Humanidad y no tiene nada que envidiar ni al Camino de Santiago ni al Caminito del Rey

Un bosque con siglos de historia perfecto para empezar el año dentro de la Comunidad de Madrid

La ruta de senderismo que

El increíble castillo de origen árabe situado junto a la Sagrada Familia de Alicante: una fortaleza en lo alto de un valle que es de Bien de Interés cultural

Este fortín fue un emplazamiento privilegiado durante el periodo cristiano gracias a las vistas que ofrece desde lo alto del valle y ahora es un monumento de gran valor y al que se puede acceder gratis

El increíble castillo de origen

La mina de sal de Rumanía que es de las más impresionantes de Europa: galerías subterráneas, salones de 50 metros de altura y propiedades terapéuticas

Esta cavidad cuenta con galerías de más de 200 metros de profundidad y su visita permite contemplar figuras históricas talladas en la sal e increíbles cámaras y disfrutar de un ambiente beneficioso para la salud

La mina de sal de

El desconocido pueblo de Lleida que es de origen medieval y tiene una ermita del siglo XVI

Su nombre se debe a la existencia de una antigua residencia señorial perteneciente a una poderosa familia del siglo XI

El desconocido pueblo de Lleida

Este es el primer Monumento Nacional de España: una catedral del siglo XIII que es una joya del gótico francés

Este monumento fue restaurado piedra a piedra como consecuencia de su deterioro con el paso de los años

Este es el primer Monumento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles denuncian la falta

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete que les ha obligado a hacer turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

La ‘modernización’ de la Línea 6 de Metro elimina las rampas desde el vagón para que viajeros en silla de ruedas pueden acceder: denuncia a la Inspección

La Guardia Civil cambia el sistema para vestir a sus agentes embarazadas: ya no irá previa petición, sino que compra para tener en reserva 4.950 camisas blusón y otras prendas adaptadas

Pedro Sánchez anuncia que España está dispuesta a enviar tropas a Ucrania si se logra un acuerdo de paz

ECONOMÍA

España crecerá y generará más

España crecerá y generará más empleo que la media europea en 2026, pero la productividad seguirá sin remontar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ricardo Gil, empresario: “La gente sí que quiere trabajo, lo que no quieren son horarios abusivos y sueldos bajos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención