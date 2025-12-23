Así es el tren bala más rápido del mundo: con velocidades que alcanzan los 400 km/h y sistemas de última generación

El tren bala CR450 de China

Desde tiempos remotos, la necesidad de conectar ciudades, personas y culturas ha impulsado la creación de medios de transporte cada vez más eficientes y audaces. Los caminos de tierra dieron paso a los carruajes, y estos, a su vez, abrieron el paso al ferrocarril, ese invento que revolucionó la movilidad y transformó la manera de concebir la distancia. Hoy, en pleno siglo XXI, el viaje en tren sigue evolucionando, llevando la experiencia del desplazamiento a límites insospechados y posicionándose como uno de los pilares fundamentales de la modernidad.

En este contexto, China ha logrado captar la atención mundial con el reciente debut de sus trenes bala CR450, redefiniendo una vez más lo que significa recorrer grandes distancias a gran velocidad. Mientras que el famoso Shinkansen japonés —el popular “tren bala”— alcanza los 320 km/h en sus modelos más avanzados, y el ICE 3 alemán puede rozar los 330 km/h, la última apuesta china promete ir mucho más allá. El CR450, presentado este año en Pekín, ha marcado un hito al registrar velocidades de prueba de hasta 450 kilómetros por hora, y se espera que opere comercialmente a 400 km/h. Esta cifra no solo supera ampliamente los registros de sus competidores, sino que posiciona a China a la vanguardia del transporte ferroviario global.

El CR450: la nueva frontera del tren bala

El CR450 supone un salto cualitativo respecto a su antecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente circula a 350 km/h. Según detalló la agencia china Xinhua, los prototipos del CR450 —el CR450AF y el CR450BF— cuentan con ocho vagones, cuatro de ellos motorizados y el resto sin motor, en una disposición que optimiza la potencia y la eficiencia. El avance tecnológico se evidencia en la reducción del peso total del tren en un 10% y en la disminución de la resistencia operativa en un 22%, según el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China. La clave de este rendimiento está en la incorporación de un sistema de tracción con imanes de última generación, refrigerado por agua y de funcionamiento permanente, así como en bogies de alta estabilidad que mejoran la seguridad y el confort.

(WeChat official account of CRRC Corporation Limited)

El interior del CR450 también ha experimentado una profunda transformación. Equipado con más de 4.000 sensores que monitorizan en tiempo real los sistemas clave —desde la carrocería hasta los mecanismos de control y detección de incendios—, el tren incorpora un sistema de frenado de emergencia avanzado y de múltiples niveles para maximizar la seguridad. Además, el diseño aerodinámico de la cabeza del tren, junto con el parabrisas de líneas afiladas y materiales ligeros, contribuye a minimizar la resistencia al aire y reducir el consumo energético. Gracias a la integración de técnicas avanzadas para la reducción de ruido, el nivel sonoro dentro de los vagones se ha rebajado en 2 decibelios, a la vez que el espacio de servicio para pasajeros ha aumentado en un 4% respecto a los modelos previos.

Impacto global y futuro del transporte ferroviario

El despliegue de este tren bala no es un hecho aislado. China lidera también en infraestructura, con casi 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, la red más extensa del mundo. Esta superioridad se refleja en proyectos internacionales como el ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung, responsable de transportar cuatro millones de pasajeros desde octubre de 2023, y la línea Belgrado-Novi Sad, que ha mejorado notablemente la conectividad en la región balcánica en tan solo dos años de funcionamiento.

Estos son algunos de los trenes más espectaculares

Además, la presentación del CR450 en la capital china coincidió con la elección de Pekín como sede del Congreso Mundial sobre Ferrocarriles de Alta Velocidad de la UIC en julio de 2025, donde el nuevo tren fue una de las grandes atracciones. Con su despliegue operacional previsto para 2026, el CR450 se postula como el referente mundial de la alta velocidad ferroviaria, marcando el camino hacia un futuro en el que viajar largas distancias en cuestión de minutos será una realidad cotidiana.