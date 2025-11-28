El pueblo pesquero en Asturias donde nació la escritora Corín Tellado: cuenta con tan solo 20 habitantes

Una de las rutas más bonitas de Asturias: recorre las montañas de un parque natural y descubre un maravilloso lago glaciar.

España está repleta de rincones que merece la pena descubrir y que permiten realizar un viaje en el tiempo sin moverse del lugar. Ejemplo de ello es Viavélez, un pequeño pueblo de pescadores de Asturias que no solo destaca por su belleza, sino también por estar habitado por solo 20 habitantes. Y es que cuenta con paisajes naturales que parecen sacados de una película, además de albergar una gran riqueza histórica. Situado en la comarca de El Franco, fue la cuna de la escritora Corín Tellado.

Viavélez está completamente rodeado por acantilados elevados y rocosos que configuran un paisaje espectacular. Este pueblo, de origen marinero, se caracteriza por sus casas tradicionales de colores, muchas de ellas con galerías y balcones orientados hacia el mar.

A la llegada, los visitantes disponen de un aparcamiento situado en la entrada, ya que el acceso y el estacionamiento dentro del casco urbano resultan complicados. El tránsito peatonal permite recorrer las calles empedradas y descubrir la localidad en detalle. Viavélez ofrece historia, playas y una destacada gastronomía, convirtiéndose en un destino propicio para quienes buscan unos días de descanso en familia.

Un puerto, un mirador y paisajes naturales de cuento

Viavélez es un pequeño pueblo pesquero de Asturias. (AdobeStock)

El puerto de Viavélez es uno de los principales atractivos de la villa. Los turistas pueden observar las embarcaciones amarradas en el espigón y recorrer el paseo, acompañado por la brisa y el aroma del mar, que ofrecen escenas características del litoral cantábrico.

Varias calles de la localidad desembocan directamente en el mar, lo que facilita el acceso a las playas, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son favorables. Cerca de la cofradía de pescadores del Santo Ángel se encuentra un pequeño mirador, desde donde es posible contemplar vistas panorámicas del pueblo y del océano. En la misma plaza, la taberna de Viavélez dispone de una terraza que permite una pausa antes de continuar el recorrido.

Desde el espigón, se aprecia una perspectiva amplia del mar Cantábrico. Por encima de este punto, un mirador ofrece zona de pícnic y conexiones a varios senderos que enlazan la costa hasta destinos cercanos como la Punta de la Cruz, Tapia de Casariego y Navia. Estas rutas atraviesan playas como Porcía, Pormenade y Castello, frecuentes entre los aficionados al senderismo.

La Atalaya, situada en un punto elevado, brinda una vista destacada de la fusión entre el pueblo y la costa. En tiempos pasados, este emplazamiento se utilizaba para divisar ballenas en el Cantábrico, actividad vinculada a la historia pesquera local.

Un camino de calles empedradas dirige a un precioso palacio

El puerto de Viavélez, en Asturias, es uno de los principales atractivos del pueblo. (AdobeStock)

La calle Corín Tellado, bautizada así en honor a la reconocida escritora nacida en Viavélez, marca el inicio del recorrido por el pueblo y sus estrechas calles empedradas.

Entre los puntos de interés destaca el Palacio de Jardón, un edificio neoclásico que cuenta con jardines y salones representativos de la arquitectura local. Este inmueble figura entre los referentes patrimoniales más relevantes de la localidad.

Viavélez se presenta como un destino relevante para quienes visitan la comarca de El Franco, en Asturias, con su identidad marinera y un entorno que invita a descubrir cada detalle del trazado urbano y su patrimonio.

Cómo llegar a Viavélez

Viavélez se encuentra a unos 135 kilómetros de Oviedo y aproximadamente 15 kilómetros de Tapia de Casariego.

El acceso en coche se realiza principalmente a través de la autovía A-8 (Autovía del Cantábrico). Desde la A-8, se toma la salida 488 en dirección a La Caridad y, desde allí, se sigue la carretera AS-23 hasta el desvío señalizado hacia Viavélez.

Quienes prefieran el transporte público disponen de autobuses regulares que comunican Oviedo, Gijón y Avilés con La Caridad, la capital municipal. Desde La Caridad, el trayecto puede completarse en taxi o mediante un corto desplazamiento en coche hasta Viavélez.

No existe estación de tren en Viavélez ni en sus inmediaciones. La estación de ferrocarril más cercana se localiza en Navia, situada a unos 20 kilómetros. Desde Navia se puede continuar en vehículo particular o en taxi.