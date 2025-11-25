Viajes

El Banco de España inaugura ‘Alegorías de un porvenir’, una exposición de más de 150 obras únicas de sus vidrieras art déco y la Cámara del Oro

Desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 28 de marzo de 2026, el emblemático edificio permitirá a los viajeros contemplar una colección única de uno de los momentos más importantes de la institución

Guardar
Exposición 'Alegorías de un porvenir',
Exposición 'Alegorías de un porvenir', en el Banco de España (Infobae España)

La transformación del Banco de España durante los años treinta da hoy un paso más al convertirse en objeto central de la exposición Alegorías de un porvenir, que invita a descubrir cómo el movimiento art déco impregnó la sede de la institución en Cibeles y marcó toda una época de apuestas por la modernidad y el progreso. Desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 28 de marzo de 2026, la sala de exposiciones del emblemático edificio acogerá casi 150 obras y documentos, muchos inéditos, que recuperan la memoria de una arquitectura y unas artes decorativas erigidas como espejo de su tiempo.

No se trató solo de una ampliación arquitectónica. La obra comandada por José Yárnoz Larrosa supuso el nacimiento de espacios singulares, como el Patio de Operaciones y la mítica Cámara del Oro, creados para representar estabilidad y confianza en un país atravesado por crisis y revoluciones. Así, el Banco vinculó su identidad a los lenguajes internacionales del art déco y a la sofisticación de sus formas geométricas y materiales nobles. El interior del edificio dialoga desde entonces entre el eclecticismo histórico exterior y la pureza moderna e integral de los nuevos espacios, una concepción que Yárnoz Larrosa desarrolló manteniendo la armonía entre pasado y presente.

El trabajo como motor visual y simbólico

Vidriera Art Deco de la
Vidriera Art Deco de la sala de Operaciones del Banco de España (Infobae España)

Una de las joyas de la exposición reside en la vidriera art déco del Patio de Operaciones, considerada una de las más destacadas de Europa, así como en los bocetos y cartones originales que diseñó la Casa Maumejean para la ampliación. Estos materiales, restaurados gracias a la colaboración del Banco de España, el Museo Nacional de Artes Decorativas y la Fundación Centro Nacional del Vidrio, salen por primera vez a la luz, mostrando el proceso artesanal y técnico que dio forma a un conjunto único. Los motivos representan el mundo del trabajo y la tecnología —la agricultura, la ganadería, la industria, la aviación—, elevando estas actividades a verdaderas alegorías de progreso, como ideó la Segunda República.

En palabras de los comisarios Yolanda Romero y Álvaro Perdices, la muestra pretende “desplegarse como un dispositivo de pensamiento crítico” donde la mirada sobre la modernidad institucional no pasa por alto las contradicciones del relato celebratorio, pues se exploran también aspectos menos visibles como la dureza laboral, la falta de voces femeninas o la dimensión política de las imágenes. El art déco es aquí símbolo e interrogante.

Mientras la funcionalidad y la monumentalidad se dan la mano en espacios como el Patio de Operaciones, otros rincones sugieren la cara oculta del poder bancario. La Cámara del Oro, situada a treinta y cinco metros bajo tierra, impresiona por la precisión de su arquitectura de seguridad: puertas blindadas, materiales hidrófugos, sistemas de reserva y un mobiliario metálico que encarna el ritual de la custodia del oro nacional. Se exhiben planos, dibujos y frisos fotográficos que muestran a los trabajadores que hicieron posible levantar este espacio, combinando lo documental y lo humano más allá de la mera alegoría visual.

Un recorrido polifónico, desde el territorio hasta la modernidad

Exposición 'Alegorías de un porvenir',
Exposición 'Alegorías de un porvenir', en el Banco de España (Infobae España)

La exposición estructura su itinerario en cinco ámbitos temáticos que se conectan entre sí como un verdadero ecosistema narrativo y visual. El primer bloque sitúa al visitante en el contexto social y artístico de la España de los años treinta: junto a las figuras de las vidrieras, se exponen obras de artistas como Sorolla, Torres García o Vázquez Díaz, generando lecturas sobre la relación entre arte, territorio y transformación nacional. Aquí el arte deviene tanto testigo como agente del cambio social.

El segundo apartado, dedicado al Taller de Maumejean Hermanos, ahonda en la minuciosa elaboración de las vidrieras y en la valorización de la estética del trabajo colectivo, fundamental en la narrativa de la modernidad institucional que el Banco de España quiso proyectar en su nueva sede. En el eje central, la muestra reúne los cartones originales de las vidrieras del Patio de Operaciones, incluidos los motivos de la Agricultura y la Industria, recién restaurados. Estos grandes formatos, atribuidos a Albert Martorell, regresarán a su ubicación original una vez concluida la exposición, permitiendo ahora contemplar su fuerza visual de manera inédita.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

El ámbito dedicado a Tecnología y seguridad sumerge al visitante en la arquitectura insólita de la Cámara del Oro, subrayando no solo los avances técnicos sino también la dimensión simbólica de la protección y la reserva en tiempos de incertidumbre. Finalmente, la sección sobre Una modernidad administrada analiza la integración entre los aspectos funcionales y materiales del edificio y su concepción como símbolo de autoridad y eficiencia. Fotografías y planos originales ilustra la voluntad de crear un espacio resistente al tiempo e identificable con los valores de solidez e innovación.

Temas Relacionados

MuseosBanco de EspañaComunidad de MadridMadridDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo de EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Todo lo que tienes que saber sobre World of Frozen, el nuevo universo de Disneyland Paris que recrea el Reino de Arendelle

Su apertura está prevista para el 29 de marzo de 2026 y permite adentrarse en el mundo de Frozen con nuevas atracciones, espectáculos y muchos secretos

Todo lo que tienes que

La antigua catedral de Cataluña que está a punto de convertirse en Patrimonio de la Humanidad: entre el románico y el gótico catalán

La Seu Vella de Lleida, con más de 800 años de antigüedad, se postula para ser el séptimo bien reconocido de la región por la UNESCO y formar parte de los cincuenta que ya hay en España

La antigua catedral de Cataluña

La bonita ruta cerca de Madrid que descubre una de las joyas naturales más increíbles de la Sierra de Gredos

El sendero permite admirar el Almanzor, el pico más alto de Gredos, y es ideal para hacer en familia a pesar de su longitud

La bonita ruta cerca de

Unos turistas destruyen un muro de 500 años en Escocia por hacerse una foto sin mojarse los pies

La muralla, vinculada al clan Macleod de Assynt, se expone a uno de los laterales del Castillo de Ardvreck y muy cerca de la moderna Calda House

Unos turistas destruyen un muro

Estas son las mejores ciudades de Europa para los amantes de la nieve: paisajes invernales únicos entre montañas

El último ranking basado en archivos meteorológicos muestra cuáles son los lugares ideales para quienes buscan una experiencia invernal genuina y un ambiente mágico lejos de lo convencional

Estas son las mejores ciudades
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un policía local de

Detenido un policía local de Málaga en una operación contra el narcotráfico: hay otras ocho personas involucradas

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

Quién es Teresa Peramato, la candidata para fiscal general que ha centrado su carrera en la lucha contra la violencia de género

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Telefónica eleva hasta 5.459 los afectados por su ERE con 140 trabajadores adicionales de Global Solutions

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 25 noviembre

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Llegados a los 18 meses ya no cotizas, pero no estás despedido”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Mijatovic habla tajante sobre la

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis