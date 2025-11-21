Viajes

El impresionante balneario que tiene una de las mejores vistas de España: cascadas y termas en plenos Picos de Europa

Este complejo termal cuenta con unas modernas instalaciones que permiten disfrutar al viajero de una experiencia única en mitad de la naturaleza

A la entrada de los Picos de Europa, dando la bienvenida al viajero, se localiza uno de los balnearios más impresionantes de España. Este enclave no solo ofrece un espacio de relajación y bienestar, sino que también se convierte en un punto de partida para explorar la rica biodiversidad y el patrimonio cultural de la zona.

Estamos hablando del balneario de La Hermida, un complejo termal que se ha convertido en un destino ideal para una escapada de fin de semana. Estas aguas termales brindan al viajero una experiencia única a los pies de uno de los parajes más impresionantes de España. Sus aguas mineromedicinales brotan de forma natural a unos 60º C otorgando beneficios para el tratamiento de numerosas dolencias.

Instalaciones modernas a los pies de los Picos de Europa

Balneario de la Hermida, en
Balneario de la Hermida, en Cantabria (web del Balneario de la Hermida).

El origen del balneario de La Hermida se puede situar en el siglo XVIII, cuando ya se tenía constancia de su existencia y se usaba habitualmente como remedio terapéutico. Sin embargo, los que usaban estos manantiales no disponían de unas instalaciones ni un control, por lo que en el año 1842 se edificó una casa de baños con dos pisos: el de abajo para baños y el alto para hospedería. Este fue el comienzo de lo que conocemos hoy como La Hermida, un conjunto termal impresionante que cuenta con todos los servicios y lujos a disposición del cliente.

Así, ha sido testigo del paso del tiempo, adaptándose y evolucionando hasta convertirse en un complejo termal moderno sin perder su esencia histórica. Las propiedades minero-medicinales de estas aguas, que brotan de forma natural a una temperatura que ronda los 60 °C, son la base sobre la cual se fundamentan los diversos tratamientos ofrecidos por el establecimiento.

La composición química de las aguas, rica en sulfatos y bicarbonatos, otorga beneficios terapéuticos especialmente indicados para el tratamiento de afecciones dermatológicas, reumáticas y respiratorias. Además, el entorno natural privilegiado en el que se encuentra el balneario propicia la práctica de actividades al aire libre como senderismo, bicicleta de montaña o simplemente disfrutar de la tranquilidad y belleza paisajística del entorno.

Una impresionante cueva

Balneario de la Hermida, en
Balneario de la Hermida, en Cantabria (web del Balneario de la Hermida).

Por si las vistas fueran poco atractivas, el balneario cuenta con unas instalaciones modernas en las que el agua emerge de tres manantiales distintos, ofreciendo una diversidad de opciones para el bienestar de sus visitantes. Entre las alternativas disponibles, destaca un circuito integral de tratamientos naturales y terapéuticos diseñados para satisfacer diversas necesidades de salud y relajación. Además, los huéspedes pueden disfrutar de las impresionantes piscinas al aire libre, ideales para un descanso reconfortante bajo el sol.

Uno de los atractivos principales del complejo es la Cueva Termal, inaugurada en 2021 y situada en la zona trasera del edificio principal. Este espacio al aire libre permite a los visitantes experimentar los beneficios terapéuticos del agua que fluye de una cascada, en un entorno sereno con vistas espectaculares de las montañas circundantes.

Para aquellos que buscan una experiencia más íntima, la Cueva Termal también ofrece sesiones nocturnas exclusivas para adultos, disponibles en horario de 23:00 h a 01:00 h durante la temporada de verano, con reserva previa. Esta opción representa una alternativa romántica y tranquila para disfrutar de las propiedades revitalizantes de las aguas termales en un ambiente privado y evocador.

Cómo llegar

Desde Santander, el viaje es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por las vías A-8 y N-621. Por su parte, desde Oviedo el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 45 minutos por la carretera A-8.

