El bonito pueblo a una hora y media de Madrid que inspiró a Camilo José Cela: cascadas que atraviesan sus calles y un balneario ideal para el otoño

Esta localidad es una de las más mágicas de la Alcarria y pasear por sus calles es toda una experiencia para el viajero

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Trillo, en Guadalajara (Adobe Stock).
A través de caminos ondulantes y viejas carreteras secundarias, la luz dorada acaricia los campos de la Alcarria, dibujando paisajes salpicados de pueblos dormidos y valles donde el tiempo parece detenerse entre la piedra milenaria y el murmullo del agua. Un universo rural oculto entre barrancos y llanuras de lavanda, donde páginas literarias y secretos del pasado se funden en cada esquina, espera a quien se atreva a explorar sus rincones menos transitados.

Viajar por estos parajes es dejarse conquistar por la sencillez de la vida en los pueblos pequeños, donde cada quietud esconde una historia y cada sendero conduce a un descubrimiento inesperado. De este modo, en el extremo oriental de Guadalajara, allí donde el territorio linda con la provincia de Cuenca, se esconde una de las joyas más sorprendentes de la Alcarria: Trillo. Esta localidad, situada a apenas hora y media de Madrid, encarna todo el encanto rural de la comarca, ofreciendo un destino ideal para una escapada breve, pero cargada de experiencias.

El viajero que busca belleza, cultura y naturaleza en estado puro encuentra en Trillo una combinación difícil de igualar, marcada por el protagonismo indiscutible del río Tajo y su entorno exuberante. La fama de Trillo no es casual. Su paisaje inspiró a Camilo José Cela en su célebre “Viaje a la Alcarria”, y hoy sus sorpresas siguen deslumbrando a quienes la pisan por primera vez. El sonido de las cascadas rodea el pueblo como una melodía constante, refrescando el aire y llenando de vida los senderos y paseos junto al agua.

Un enclave de agua y aventura

Puente de Trillo, en Guadalajara
Puente de Trillo, en Guadalajara (Shutterstock).

El punto fuerte de Trillo reside en el diálogo constante con la naturaleza. El pueblo se asienta allí donde el río Tajo recibe a varios de sus afluentes, conformando una red de saltos y remansos que seduce tanto a aficionados al senderismo como a quienes buscan una jornada de pesca o desean simplemente perderse en el sosiego fluvial. El panorama adquiere tintes de postal cuando, entre los verdes húmedos y las peñas, aparece la cascada de Cifuentes. Este salto de 15 metros se convierte en un espectáculo visual y sonoro, capaz de eclipsar cualquier distracción y anclar al visitante en el presente del agua y la bruma.

Junto a ella, otras cascadas y juegos de corrientes regalan momentos únicos y fotografías memorables, haciendo de Trillo un punto de encuentro para los amantes de los viajes al aire libre. Pero Trillo es mucho más que naturaleza. Bajo su apariencia serena, el casco histórico reúne un conjunto de monumentos que habla de siglos de vida comunitaria. Sus orígenes medievales quedan patentes apenas se pisa la plaza y se alza la mirada hacia la Casa de los Molinos, probablemente el edificio más antiguo del lugar.

Iglesias, un monasterio y un refugio termal

Hotel Balneario de Trillo -
Hotel Balneario de Trillo - Carlos III, en Trillo, Guadalajara (Web del Hotel).

A corta distancia, el majestuoso puente del siglo XVI desafía al río Tajo, permitiendo a quienes lo cruzan contemplar aguas rápidas y paisajes inalterados durante generaciones. El legado monumental también incluye joyas de la arquitectura religiosa. La Iglesia de la Asunción de Santa María sobresale por su elegancia, mientras que las ermitas de San Juan, San Roque y la Virgen de la Soledad completan el recorrido por la fe popular de la zona.

Pero si hay un vestigio que resume la grandeza olvidada de Trillo, es el Monasterio de Santa María de Óvila, cuyos restos transportan al visitante al esplendor monástico del siglo XIII y conservan la memoria de los antiguos cenobios que dominaron la comarca.

A las afueras del pueblo, alejado del bullicio y sumergido en el frescor de los sauces, el Real Balneario Carlos II se alza como oasis de calma y bienestar. Este complejo termal, heredero de antiguas tradiciones curativas, invita al visitante a ceder al placer de las aguas mineromedicinales y a desconectar bajo la sombra protectora de robles y arboledas. Es el complemento perfecto a una jornada de exploración, la excusa ideal para prolongar la estancia y dejar que el espíritu de la Alcarria se asiente en el cuerpo y la memoria.

14 pueblos ideales para una escapada a menos de una hora y media en coche de Madrid

Cómo llegar

Desde Madrid, el viaje hasta Trillo es de alrededor de 1 hora y 30 minutos por la vía A-2. Por su parte, desde Guadalajara el trayecto tiene una duración estimada de 55 minutos por las vías A-2 y N-204.

