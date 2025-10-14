Las rutas más bonitas de Cuenca cerca de Madrid perfectas para una escapada de otoño

Nacimiento del río Cuervo, en Cuenca (Adobe Stock).

Entre los paisajes más sugerentes del interior de España, la provincia de Cuenca se presenta como un destino privilegiado donde el senderismo cobra una dimensión única. Sus enclaves naturales combinan bosques, formaciones rocosas singulares, valles fluviales y espacios de una belleza serena, muchos de ellos protegidos dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca.

La riqueza paisajística se presta a la exploración a través de rutas pensadas tanto para familias como para senderistas experimentados. Desde sendas circulares sencillas hasta itinerarios de mayor exigencia, Cuenca ofrece circuitos que se adaptan a todos los niveles y a cualquier época del año.

Ruta del nacimiento del río Cuervo

El nacimiento del río Cuervo es uno de los hitos naturales del interior peninsular. La ruta que lleva hasta el manantial parte de un aparcamiento habilitado y se articula en varios tramos. El primer segmento, de apenas 300 metros, termina en una cascada acondicionada para sillas y carritos, permitiendo que personas con movilidad reducida o familias con niños pequeños disfruten de este tramo.

Aquellos que deseen avanzar hasta la cabecera propiamente dicha afrontan otros 700 metros, donde el camino se vuelve algo más exigente y ya no es apto para carritos. En la bifurcación intermedia, un nuevo itinerario circular, el sendero de la Turbera, se extiende unos 3 kilómetros y completa un recorrido agradable de menos de una hora entre bosque húmedo y praderas.

Ruta del Escalerón a la Raya

El Escalerón de la Raya, en Cuenca (Shutterstock).

Una de las sendas más emblemáticas de la serranía conquense es la ruta del Escalerón a la Raya. Se desarrolla en torno a la evocadora laguna de Uña, permitiendo descubrir miradores naturales sobre el parque, así como una panorámica diferente a cada paso. La posibilidad de iniciar el recorrido tanto en el Escalerón como en la Raya facilita la organización del trayecto y lo hace accesible para variadas capacidades físicas. En ambos extremos, el visitante encuentra puntos de interés paisajístico y una marcada seña de identidad del entorno serrano.

Ruta hoz del Júcar y San Julián el Tranquilo

En las inmediaciones de la ciudad capital, la ruta por la hoz del Júcar hasta San Julián el Tranquilo permite sumergirse en uno de los paisajes fluviales más apreciados. El punto de incio se sitúa en el área de recreo del Recreo Peral, desde donde se puede seguir la señalización de las balizas SL-CU 11 (verde y blanca). A lo largo de los 8 kilómetros que suma el recorrido, los senderistas atraviesan puntos como el santuario de Nuestra Señora de las Angustias, pasarelas por el propio cauce, la ermita de San Juan de la Ribera y la zona de la Presa de la Grajas, donde existe una escuela de piragüismo. El acceso final a la ermita requiere salvar unas escaleras y tras visitarla, la ruta desciende suavemente hasta retomar el punto inicial.

Sendero de la hoz de Alarcón

Vista de la Hoz de Alarcón, Cuenca.

Conocer el enclave histórico de Alarcón y su entorno natural resulta especialmente atractivo mediante el sendero de la hoz de Alarcón. El circuito, de menos de 10 kilómetros, parte del aparcamiento de autobuses del pueblo y sigue las marcas del PR-CU 71. Durante el trayecto, el caminante atraviesa bosques caducifolios especialmente vistosos en otoño, y descubre elementos patrimoniales como la puerta y el puente del Picazo, la torre de Cañavate, la presa del Henchidero y varios accesos a la muralla medieval. Es un recorrido ideal para quienes buscan aunar historia y naturaleza, ya que el itinerario incluye miradores sobre la hoz del Júcar y campos de cultivo surgidos a la sombra del río.

Ruta de la cascada del Molino de la Chorrera

Con punto de partida en Tragacete, la ruta hacia el Molino de la Chorrera supone un paseo de unos 6 kilómetros fácilmente transitable. Los paneles informativos junto al centro de interpretación y las pasarelas de madera facilitan la orientación por el itinerario. Entre fuentes, humilladeros y paradas señalizadas, la meta es una espectacular cascada, coronada por un antiguo molino de grano. La jornada puede completarse en poco más de dos horas, siendo un recorrido muy valorado para quienes buscan un contacto directo con el agua y la vegetación de ribera.

Ruta de los Callejones de las Majadas

Callejones de Las Majadas, en Cuenca (Adobe Stock).

En el corazón del parque natural, los Callejones de las Majadas ofrecen un recorrido entre formaciones de dolomía esculpidas por las lluvias y el viento a lo largo de los siglos. El itinerario principal, por el sendero P.N.S.C.-02, es circular y suma 3,6 kilómetros, duración ideal para familias o quienes desean explorar sin grandes exigencias físicas. Otra opción más larga, la PR-CU 28, lleva hasta el Picón del Tío Cogote prolongando la experiencia entre pasadizos de piedra y siluetas sorprendentes.

Ruta por las Torcas de los Palancares

Las torcas son profundas depresiones circulares que dan un carácter único al paisaje de Los Palancares. El visitante puede elegir entre diferentes sendas para conocerlas: desde un paseo de 1,5 kilómetros observando cinco torcas principales, otro circuito de 6 kilómetros o una variante larga de 15. Las formaciones más populares son la torca de la Novia, del Agua y del Lobo, todas ellas destacadas por la originalidad de su origen geológico.

Ruta por la hoz de Beteta

Hoz de Beteta, Castilla-La Mancha (Turismo Castilla-La Mancha).

La hoz de Beteta constituye uno de los parajes más verdes de Cuenca y ofrece dos opciones principales: un paseo botánico de 5 kilómetros, recomendado para niños de más de ocho años, y otro temático más corto de 2 kilómetros, accesible para todos. En la primera variante, se atraviesan bosques de tilos y se visita la fuente de los Tilos, mientras que el circuito temático sigue el río Guadiela hasta la cueva de la Ramera y la presa de los Tilos. Aquellos con mayor preparación pueden optar por ascender al mirador del Armentero y completar una visión panorámica del cañón.

Ruta por las Coberteras de Pajaroncillo

En el entorno de Pajaroncillo, una breve ruta de 3 kilómetros permite admirar un paisaje esculpido en piedra roja, donde la erosión ha dado lugar a figuras peculiares. El sendero, apto para todas las edades y sencillo de seguir desde el aparcamiento del pueblo o la carretera N-420, seduce por su ambiente apacible y la singularidad de sus formaciones.

Una de las rutas más bonitas de Asturias: recorre las montañas de un parque natural y descubre un maravilloso lago glaciar.

Ruta por las chorreras del río Cabriel

Por último, en las proximidades de Enguídanos, las chorreras del río Cabriel ofrecen una combinación irresistible de paisaje de cascadas y zonas de baño. El trayecto, de 14 kilómetros siguiendo el sendero PR-CU 53, permite conocer a fondo el entorno y refrescarse en las pozas de aguas limpias, en una ruta que puede completarse en unas 4 horas entre naturaleza exuberante y caídas de agua esculpidas por la fuerza del río.