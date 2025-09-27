Una de las librerías más bonitas del mundo está en Madrid: escalera de caracol y ejemplares únicos, antiguos e imposibles de encontrar

La librería Miguel de Miranda, una de las más bonitas de Madrid. (Librería Miguel de Miranda)

En el corazón del Barrio de las Letras, un enclave que ha sido testigo de la historia literaria de Madrid, se encuentra un espacio que muchos consideran la librería más bonita de la ciudad. Más allá de su reconocida belleza, la librería Miguel de Miranda destaca por albergar ediciones especiales y volúmenes que resultan prácticamente imposibles de encontrar en otros establecimientos.

El número 19 de la calle de Lope de Vega acoge este singular refugio para los amantes de la lectura. Fundada en 1949, la librería se ha consolidado como un destino imprescindible para quienes buscan libros únicos y primeras ediciones que rara vez aparecen en el mercado convencional. La experiencia de adentrarse en su interior va mucho más allá de la simple compra de un libro: el visitante se ve envuelto en un ambiente donde los ejemplares se apilan hasta el techo, generando una atmósfera que evoca a las grandes bibliotecas de la literatura universal.

El diseño del local, distribuido en dos plantas conectadas por una escalera de caracol, contribuye a esa sensación de asombro. En la planta baja, además de los libros, se exhiben mapas, relojes antiguos y objetos curiosos que refuerzan el carácter ecléctico del lugar. Al subir, la segunda planta sorprende con decenas de cuadros que se agrupan en la balconada, observando desde lo alto a quienes recorren el espacio entre columnas doradas, en busca de una nueva lectura.

La comparación con la célebre Librería Lello de Oporto surge de manera natural. Mientras la librería portuguesa es famosa por su historia y por haber inspirado a J.K. Rowling en la creación del universo de Harry Potter, la Miguel de Miranda ofrece en Madrid una experiencia similar: estanterías que parecen no tener fin y la posibilidad de descubrir ediciones exclusivas que desafían la lógica del coleccionismo. Aunque carece de elementos mágicos, quienes la visitan coinciden en que se trata de uno de los lugares más especiales de la capital.

Calles en las que se respira literatura

El entorno en el que se ubica la librería refuerza su atractivo. El Barrio de las Letras fue hogar de figuras como Lope de Vega, Cervantes y Tirso de Molina, y escenario de la rivalidad histórica entre Góngora y Quevedo. Aunque el esplendor del Siglo de Oro pertenece al pasado, las calles del barrio siguen cautivando a quienes buscan sumergirse en la historia y la cultura de Madrid.

La oferta cultural del barrio no se limita a la literatura. En la Plaza de Santa Ana se alza el Teatro Español, un edificio neoclásico que, además de su imponente fachada, destaca por su programación teatral, donde los versos de Lorca, las historias de Buero Vallejo y las obras de Valle-Inclán cobran vida noche tras noche. El barrio también alberga los tres museos más relevantes de la ciudad: el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, cuyas colecciones atraen a visitantes de todo el mundo.

La vitalidad del Barrio de las Letras se manifiesta en iniciativas como el Mercado de las Ranas, un mercadillo que se celebra el primer sábado de cada mes. Durante esta jornada, los comerciantes locales exhiben sus productos en la calle, permitiendo a los curiosos disfrutar de lo mejor de la artesanía, el arte y la literatura en un ambiente festivo.

La librería Miguel de Miranda se integra así en un entorno donde la cultura y la historia se entrelazan, ofreciendo a quienes la visitan la oportunidad de descubrir no solo libros excepcionales, sino también un fragmento vivo del legado literario de Madrid.