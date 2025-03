Las 12 bibliotecas y librerías más populares del mundo

Estas 12 ubicaciones destacan como auténticos paraísos para los amantes de los libros (Facebook)

Desde imponentes bibliotecas históricas que resguardan siglos de conocimiento hasta librerías contemporáneas que combinan diseño moderno y creatividad, estas 12 ubicaciones destacan como auténticos paraísos para los amantes de los libros. Su arquitectura impresionante, la riqueza de sus colecciones y la atmósfera que las envuelve las convierten en destinos únicos que celebran la pasión por la lectura y la cultura.

La librería Daunt Books, ubicada en Londres, Reino Unido, ha sido reconocida como el destino literario más popular del mundo, según un análisis realizado por el sitio web de aprendizaje de idiomas Preply. Este establecimiento, conocido por su diseño arquitectónico eduardiano y su innovadora organización de libros por países, obtuvo una puntuación de 96,58 sobre 100 en un estudio que combinó las calificaciones de usuarios en plataformas como Tripadvisor y Google. Este resultado la posiciona como la favorita entre los amantes de los libros y el turismo cultural.

De acuerdo con Preply, el análisis se basó en la recopilación de datos de reseñas y calificaciones en línea, calculando un promedio general para determinar los destinos literarios más destacados. La lista incluye tanto bibliotecas como librerías de diversas partes del mundo, cada una con características únicas que las convierten en puntos de interés para lectores y turistas. Entre los factores que destacan a Daunt Books se encuentran su intrincada carpintería, su techo de cristal y su ubicación en Marylebone High Street, en el corazón de la capital británica.

El Ateneo Grand Splendid: un ícono literario en Buenos Aires

En el segundo lugar de la lista se encuentra El Ateneo Grand Splendid, una emblemática librería ubicada en Buenos Aires, Argentina, que obtuvo una puntuación de 95,9. Este establecimiento, inaugurado en 1919, ocupa un edificio que originalmente funcionó como un teatro. Su diseño conserva elementos arquitectónicos originales, como techos altos y ornamentados, que evocan la atmósfera de un gran salón de baile. Este espacio no solo atrae a los amantes de los libros, sino también a quienes aprecian la historia y la arquitectura.

El Ateneo Grand Splendid es un ejemplo de cómo los espacios culturales pueden transformarse para adaptarse a nuevas funciones, sin perder su esencia histórica. Su popularidad entre locales y turistas lo convierte en un punto de referencia para quienes visitan la capital argentina.

La Biblioteca Estatal de Victoria y su legado histórico

El tercer puesto en la lista lo ocupa la Biblioteca Estatal de Victoria , en Melbourne, Australia, con una puntuación de 95,21. Este edificio, que data de mediados del siglo XIX, es una de las bibliotecas más antiguas del país y destaca por su Sala de Lectura La Trobe. Este espacio, de diseño octogonal y techo abovedado, se inspira en instituciones como el Museo Británico de Londres y la Biblioteca del Congreso de Washington DC.

La Biblioteca Estatal de Victoria no solo es un lugar para la lectura, sino también un símbolo del patrimonio cultural australiano. Su diseño arquitectónico y su historia la convierten en un destino imperdible para quienes visitan Melbourne.

Destinos literarios en Estados Unidos y Europa

Entre los doce destinos literarios más populares del mundo, varios se encuentran en Estados Unidos. The Last Bookstore, en Los Ángeles, ocupa el quinto lugar, mientras que Powell’s Books, en Portland, se posiciona en el octavo. Aunque estas librerías no aparecen en la lista de las mejores de los 50 estados elaboradas por Mental Floss, su inclusión en el ranking global de Preply destaca su relevancia para los lectores y turistas.

En Europa, destacan lugares como Shakespeare and Company, en París, Francia, que ocupa el séptimo lugar, y la Librería Lello, en Oporto, Portugal, que cierra la lista en el duodécimo puesto. Ambos establecimientos son reconocidos no solo por su oferta literaria, sino también por su valor histórico y arquitectónico.

Otros destinos destacados en Asia y América Latina

La lista también incluye destinos en Asia, como la Biblioteca Starfield, en Seúl, Corea del Sur, que ocupa el sexto lugar. Este espacio combina la modernidad con la funcionalidad, atrayendo a visitantes de todo el mundo. En América Latina, además de El Ateneo Grand Splendid, no se mencionan otros destinos, lo que resalta la singularidad de esta librería en el contexto regional.

El ranking completo de las bibliotecas y librerías más populares

Según el análisis de Preply, los doce destinos literarios más destacados son los siguientes:

Daunt Books, Londres, Reino Unido El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires, Argentina Biblioteca Estatal de Victoria, Melbourne, Australia Librería Dominicana, Maastricht, Países Bajos La Última Librería, Los Ángeles, Estados Unidos Biblioteca Starfield, Seúl, Corea del Sur Shakespeare y Compañía, París, Francia Libros de Powell, Portland, Estados Unidos Biblioteca del Trinity College, Dublín, Irlanda Librería Acqua Alta, Venecia, Italia Clementinum, Praga, República Checa Librería Lello, Oporto, Portugal

Cada uno de estos lugares representa un punto de encuentro entre la literatura, la arquitectura y la historia, ofreciendo experiencias únicas a quienes los visitan. La diversidad de estilos y enfoques en estos espacios refleja la riqueza cultural que rodea al mundo de los libros.