Viajes

El castillo encantado a una hora de Madrid que es una obra maestra del Renacimiento: tiene una leyenda y se puede visitar

En esta fortaleza se pueden escuchar susurros durante la noche y su arquitectura la convierten en uno de los principales atractivos de la región

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Castillo-palacio de Magalia, en Navas
Castillo-palacio de Magalia, en Navas del Marqués (Turismo Navas del Marqués).

Madrid no solo deslumbra por sus emblemáticos monumentos y su intensa vida urbana; también se caracteriza por los tesoros ocultos que conserva en su interior y en las localidades próximas. Para el visitante atento, la capital española revela historias inéditas y rincones emocionantes que se alejan de las rutas más transitadas, reservando siempre una sorpresa más allá de sus plazas y avenidas. Sin embargo, quienes miran más allá de la ciudad, descubren en la sierra y en los parajes limítrofes pequeñas joyas rurales que conservan intacta su esencia y despliegan un sinfín de atractivos naturales, históricos y monumentales.

Entre estos enclaves destaca una villa abulense que ha captado el interés de viajeros y curiosos por igual. Alejada tan solo una hora de la capital, en Las Navas del Marqués, se yergue imponente un vestigio del Renacimiento español, cargado de misterios y de relatos que se transmiten siglo tras siglo entre susurros de piedra.

Una fortaleza y su secreto

Castillo-palacio de Magalia, en Navas
Castillo-palacio de Magalia, en Navas del Marqués (Turismo Navas del Marqués).

A unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, Las Navas del Marqués ofrece una escapada perfecta para quienes buscan cultura, aire puro y enigmas por resolver. Este pequeño pueblo de la provincia de Ávila se esconde tras los pinares de la Sierra de Malagón y atesora entre sus atractivos una construcción monumental que domina la vista desde lo alto de la colina: el castillo-palacio de Magalia.

Levantado por orden de Don Pedro Dávila entre los años 1533 y 1540, el castillo es mucho más que un enclave defensivo. En su interior y en cada piedra se hallan vestigios de distintas épocas, algunos tan remotos como el siglo XIII, de donde procede la torre del homenaje erigida para la protección en tiempos de la Reconquista. Estas huellas históricas confieren al monumento un valor singular, que fue reconocido en 1931 con la declaración de Monumento Histórico Artístico y, más tarde, con la catalogación de Bien de Interés Cultural.

Se dice que entre los muros del castillo-palacio de Magalia reside un secreto envuelto en tinieblas. Tras ser habitado durante generaciones por los descendientes de Pedro Dávila, el edificio pasó en el siglo XVIII a manos de la familia Medinaceli, lo que provocó su progresivo abandono al trasladarse a un entorno más próximo a la Corte. Fue a comienzos del siglo XX cuando el recinto cambió de manos, convirtiéndose en propiedad de la Unión Resinera Española (Luresa).

Sin embargo, la historia que más estremece a locales y visitantes no se plasma en libros ni documentos, sino que viaja de boca en boca: la leyenda del encantamiento del castillo afirma que, durante la noche, puede escucharse el lamento de un padre buscando a su hija: “Magalia ¿dónde estás?”. Este relato ha dotado a Magalia de un aura mística y de un atractivo sobrenatural que alimenta la imaginación de quienes cruzan sus puertas.

Una joya del Renacimiento

Castillo - Palacio de Magalia,
Castillo - Palacio de Magalia, en Ávila (Diputación de Ávila).

El estilo renacentista domina la silueta y la decoración del castillo-palacio, revelando la sofisticación de la nobleza abulense del siglo XVI. La peculiaridad arquitectónica de Magalia se advierte desde el exterior, con sus robustos torreones, muros defensivos y elegantes elementos platerescos. Su fisonomía alterna entre la sobriedad de la fortaleza admirada por su resistencia y la delicadeza de un palacio privilegiado para el recreo y el disfrute de la élite.

Destacan los balcones volados, la puerta de arco de medio punto rematada por un frontón triangular labrado con el escudo de los Dávila, y una galería gótico-mudéjar de doble arco conopial y rejas platerescas, una de las imágenes más icónicas del edificio. El interior desvela el Patio de Honor, un espacio central de gran belleza donde se exhibe una colección de litografías inspiradas en obras del Museo del Prado y antiguos baúles del siglo XIX.

Otras dependencias, como el Salón de Honor, la biblioteca de dos salas conectadas mediante un pasadizo y la capilla emplazada en un torreón del siglo XII, convierten la visita en un verdadero viaje temporal. Cada estancia conserva recuerdos de diferentes eras y ofrece escenarios ideales tanto para la contemplación como para el aprendizaje.

Estos son algunos tesoros medievales en España

El castillo: visitas y experiencias

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, en colaboración con los gestores del castillo, organiza visitas guiadas que permiten a cualquier interesado descubrir cada uno de sus rincones más emblemáticos. El precio de la entrada es de 2 euros, mientras que la tarifa reducida de 1,50 euros está destinada a menores de entre 6 y 14 años, siendo en todo caso gratuita para niños menores de seis. La reserva previa resulta imprescindible y debe gestionarse a través de la oficina de turismo municipal.

El horario de apertura es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 19:00. Así, la experiencia de adentrarse en el castillo-palacio de Magalia se convierte en una propuesta accesible, cultural y llena de emoción para quienes desean adentrarse en las leyendas, el patrimonio y la naturaleza, a solo unos kilómetros de la capital.

Cómo llegar

Desde Madrid, el trayecto hasta el castillo es de alrededor de 1 hora por las carreteras M-503 y M-505. Por su parte, desde Ávila el viaje tienen una duración estimada de 30 minutos por la carretera CL-505.

Temas Relacionados

CastillosCastillos EspañaCastillo MedievalCastilla y LeónÁvilaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El curioso pueblo de Italia que es el ‘reino del musgo’: está a casi mil metros de altura en un entorno de gran belleza

Esta localidad se encuentra próxima a Avellino y destaca por su pintoresco paisaje y rico patrimonio

El curioso pueblo de Italia

Estas son las 10 rutas más impresionantes de Ourense: de grandes cascadas y espectaculares cañones a bosques primigenios

Estos senderos descubren algunos de los paisajes más bonitos de Galicia

Estas son las 10 rutas

La ciudad menos amable del mundo está en Alemania, según un estudio

El informe establece también a cinco ciudades bávaras entre las 10 peores calificadas del mundo

La ciudad menos amable del

El increíble pueblo de Jaén en mitad de un parque natural que tiene el castillo más antiguo de la provincia

Esta localidad está declarada Conjunto Histórico Artístico gracias su impresionante patrimonio monumental y cultural

El increíble pueblo de Jaén

La espectacular escalera suspendida a casi 1.500 metros de altura que desafía a los más aventureros

Este paso forma parte de la vía ferrata de una de las montañas más espectaculares de China

La espectacular escalera suspendida a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso quiere contratar taxis o

Ayuso quiere contratar taxis o VTC que solo hagan esperar 10 minutos a los médicos que tienen que ver a los enfermos en sus casas en la Comunidad de Madrid

Sánchez considera “absolutamente inaceptables” las incursiones de Rusia al espacio aéreo europeo y condena “la escalada de la violencia” de Putin en Ucrania

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

El Congreso veta al traspaso de inmigración a Cataluña: Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo y abren una grieta entre el Gobierno y Junts

Un juzgado reconoce por primera vez matar a un perro como violencia vicaria: considera que el acusado utilizó al animal para causar daño psicológico a su pareja

ECONOMÍA

De Madrid a Extremadura: las

De Madrid a Extremadura: las comunidades autónomas donde más sube el precio de la vivienda protegida, en máximos pese a la regulación

El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

El precio de tener quemados a tus trabajadores: el ‘burnout’ le cuesta más de 59.000 millones de euros al año a las empresas españolas

Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy