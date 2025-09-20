El Oktoberfest Barcelona: la famosa fiesta de la cerveza alemana se traslada a la Ciudad Condal con 12 días de celebraciones

Oktoberfest en Múnich. (Adobe Stock)

Entre los meses de septiembre y octubre, la ciudad alemana de Múnich acoge una de las fiestas más impresionantes del mundo: el Oktoberfest. Esta celebración, conocida también como la Fiesta de la Cerveza, es una de las más importantes en cuanto a la historia y cultura del pueblo alemán. De hecho, está considerada como la fiesta popular más grande del mundo: entre seis y siete millones de visitantes se reúnen cada año en el campo conocido como Theresienwiese (Prado de Teresa) para la celebración de la popular festividad.

Pero el Oktoberfest ha traspasado fronteras y se celebra también en otros países, entre los que no podía faltar España. En nuestro país, son muchas las ciudades que festejan este evento, como Barcelona: el Oktoberfest en la Ciudad Condal se ha convertido en un imprescindible durante esta época del año, y no es para menos, ya que cuenta con 12 días de fiesta donde el visitante puede degustar la mejor cerveza y gastronomía alemanas. Todo ello acompañado de actividades culturales y musicales.

El origen del Oktoberfest

El Oktoberfest tiene su origen en 1810 con motivo de la boda del príncipe Luis I de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia-Altenburgo, cuya celebración incluyó la invitación a los ciudadanos de Múnich. Los festejos originales se desarrollaron durante varios días en el Theresienwiese —un extenso prado junto a la antigua muralla de la ciudad—, conocido popularmente como “Wiesn”. El éxito de aquella cita impulsó la decisión de repetir el evento cada año, dando lugar a una de las tradiciones más emblemáticas de Alemania.

En 1910, conmemoró su centenario con una edición histórica en la que se sirvieron 12.000 hectolitros de cerveza. En la actualidad, el festival se prolonga alrededor de tres semanas, alcanzando consumos superiores a 7,5 millones de litros de cerveza y recibiendo a cerca de 6 millones de asistentes procedentes de distintos lugares del mundo. El Oktoberfest continúa así como referencia internacional de la cultura bávara y centro de encuentro multitudinario año tras año. Esta edición tiene lugar entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre.

12 días de celebración

Oktoberfest en Barcelona.

La Oktoberfest Barcelona regresa a la ciudad condal con un evento concebido al más puro estilo bávaro, que tendrá lugar en la Plaza Universo de Fira Barcelona Montjuïc, próxima a Plaza España, del 2 al 19 de octubre. Esta celebración, inspirada en la tradicional fiesta alemana, pretende trasladar el ambiente y la autenticidad de Múnich a Barcelona durante doce días de música, cerveza y ambiente festivo. El festival dará comienzo oficialmente el jueves 2 de octubre de 2025, a partir de las 17:00 horas, con la tradicional ceremonia de apertura en la carpa principal.

La inauguración incluirá el esperado momento del “O’zapft is!”, marcado por la apertura del primer barril de cerveza y el inicio de los días de celebración en torno a la cultura cervecera alemana. La fiesta se desarrollará en una carpa principal de más de 6.500 metros cuadrados, la cual cuenta con un aforo limitado para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes. Desde la organización se recomienda realizar una reserva anticipada de mesa a través de la web oficial del evento, con el fin de asegurar el acceso, especialmente en los días de mayor afluencia.

Además de la zona general, la Oktoberfest Barcelona dispondrá de un espacio VIP con servicio exclusivo, para quienes busquen una experiencia personalizada y atención diferenciada. La consulta y gestión de plazas en esta área especial también se realiza online, facilitando la organización de grupos y eventos privados.

Uno de los restaurantes más antiguos de Madrid: abierto desde 1892 y especializado en tortilla de patatas y cerveza.

Una amplia programación

Por si fuera poco, la celebración incluye música en directo a cargo de bandas de polca y la presencia de DJs, que contribuirán a un ambiente festivo continuado a lo largo de todas las jornadas. La oferta musical busca recrear el carácter alegre y participativo que caracteriza a la fiesta original alemana. Sin embargo, el recinto permanecerá cerrado al público los lunes, martes y miércoles. De esta manera, el festival estará abierto durante los fines de semana y la mayoría de días laborables, facilitando la asistencia tanto de residentes como de visitantes.

Como es tradición en este tipo de celebraciones, la gran protagonista será la cerveza Paulaner, que se servirá en sus principales variedades y en el clásico formato de jarras de un litro. Destaca especialmente la Paulaner Münchner Hell, siguiendo la costumbre de servir la cerveza oficial del Oktoberfest directamente traída de la capital bávara.