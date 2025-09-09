Las 10 rutas de senderismo más impresionantes de Lleida: acantilados de hasta 500 metros de altura y bonitos lagos glaciares

El Congost de Mont-Rebei, en Lleida (Shutterstock España).

Lleida es uno de los destinos más apreciados para los aficionados al senderismo. Situada al pie del Pirineo catalán, la provincia ofrece un conjunto de paisajes de extraordinaria variedad, con montañas escarpadas, valles glaciares, frondosos bosques y una red de lagos de aguas limpias. Cada ruta invita a recorrer parajes de gran contraste, proporcionando tanto rutas accesibles para familias como exigentes desafíos para montañeros experimentados. La posibilidad de descubrir pueblos con arquitectura tradicional y la cercanía de numerosas casas rurales completan la oferta para crear una experiencia inolvidable en la naturaleza.

Ruta corta o larga de Congost de Mont Rebei

La Garganta de Mont Rebei es uno de los paisajes más impactantes de la provincia, con paredes verticales que superan los 500 metros de altura y con el río Noguera Ribagorçana serpenteando entre ellas. La ruta, que parte desde el parking de la Masieta, es modulable y óptima para familias, ya que tras dos kilómetros se alcanza el primer puente colgante del barranco de Sant Jaume, un punto idóneo para retornar si se va con niños. Aquellos que deseen prolongar la actividad pueden dirigirse al cruce de la Pertusa y el puente del Seguer, e incluso buscar las célebres pasarelas de Montfalcó para una experiencia aún más intensa. La diversidad de tramos garantiza que tanto senderistas principiantes como experimentados encuentren un recorrido a su medida.

Ruta circular de Estany de Sant Maurici a Amitges

Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici (Adobe Stock).

El lago de San Mauricio, situado en el valle de Espot, marca el inicio de esta ruta circular especialmente adaptada a familias con niños. El paseo bordea el lago y asciende hacia la Cascada de Ratera y posteriormente al Estany de Ratera, dos lugares de postal donde la fuerza del agua y la serenidad del paisaje invitan a detenerse. La caminata continúa hasta la pequeña Estanyola de Ratera y el Estany de la Bassa, culminando en el Estany d’Amitges, desde donde pueden apreciarse las vistas panorámicas sobre Saboredo, Colomers y las imponentes Agujas de Amitges. El regreso por senderos boscosos permite cerrar una ruta muy equilibrada en esfuerzo y belleza que introduce a los más jóvenes en el mundo del senderismo.

Ruta de los Estanys Amagats

Esta travesía de alta montaña, que enlaza la Alta Cerdanya y el Valle del Madriu (ya en Andorra), se distingue por ofrecer un inventario de 40 lagos y numerosos refugios diseminados entre cimas, cordales y bosques. El itinerario puede dividirse en cinco etapas de unas 5 horas cada una, exigiendo no solo una excelente condición física, sino una sólida experiencia previa en terrenos de montaña. A lo largo del recorrido, el senderista atraviesa pueblos de alto valor patrimonial y disfruta de la soledad y el silencio propios de los grandes espacios pirenaicos. Debido a su desnivel acumulado y la duración, esta propuesta no es adecuada para niños o personas ajenas a la alta montaña.

Camin Reiau (Valle de Arán)

Con sus 150 kilómetros y 12.000 metros de desnivel acumulado, el Camin Reiau es la mejor manera de enlazar los 33 pueblos que componen el Valle de Arán, combinando naturaleza y patrimonio. Esta ruta puede dividirse, para mayor comodidad, en ocho etapas de 15 kilómetros cada una, facilitando la visita pausada a aldeas cargadas de historia, gastronomía local y arquitectura pirenaica. El trazado incluye pendientes suaves y caminos bien mantenidos, haciéndolo accesible para quienes desean compaginar el deporte con la exploración cultural. Aunque es factible recorrerlo con niños, es recomendable planificar bien los tramos para asegurar su disfrute a ritmo familiar.

Ruta de los Lagos de Colomers

Lago en el Circo glaciar de Colomérs, en el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, Lleida.

El Circo de Colomers, en el corazón del Valle de Arán, es un enclave privilegiado para los amantes de la alta montaña, permitiendo recorrer siete lagos glaciares en una sola excursión. Esta ruta circular, perfectamente señalizada, inicia en el aparcamiento de los Banhs de Tredós y, aunque la distancia puede completarse en unas 6 a 8 horas, demanda un nivel físico considerable debido a los tramos de mayor dificultad. Al avanzar entre los lagos y prados alpinos, se puede disfrutar de la majestuosidad de un entorno natural que ha permanecido prácticamente intacto. Este itinerario es especialmente recomendable para quienes buscan una jornada completa de senderismo en plena montaña, rodeados de paisajes espectaculares en cada paso.

Ruta del Montsent de Pallars

En apenas 6,5 kilómetros de longitud, la ruta del Montsent de Pallars se presenta como una subida intensa, que acumula hasta 800 metros de desnivel positivo a lo largo del camino. La aventura inicia en un fresco valle y, paulatinamente, el senderista asciende por caminos y canchales hasta alcanzar la cima del pico, donde las vistas abarcan un extenso panorama de la comarca. Pese a la distancia, el esfuerzo requerido aconseja experiencia en montaña y buena preparación física, pues algunos tramos resultan especialmente empinados y exigentes.

Camí de la Santeta (Taüll)

Pensado para familias y para quienes deseen paseos breves, el Camí de la Santeta propone un recorrido sencillo, de solo 20 minutos, sin apenas desnivel. La experiencia empieza en la plaza de la iglesia de Santa María de Taüll y continúa por una llanura hasta acceder a la suave subida del propio sendero. El objetivo es un mirador privilegiado, ideal para disfrutar de las vistas al valle y dejarse impresionar por el entorno sin grandes exigencias físicas, lo que la convierte en una de las rutas imprescindibles en la Vall de Boí para todos los públicos.

Sendero de las Encantadas (Estany Negre)

Estany Negre, en Lleida (Adobe Stock).

Este itinerario de nivel medio, con una distancia aproximada de 14 kilómetros y un tiempo estimado de 6 horas, tiene su inicio en el camping la Torre. El camino, siempre siguiendo el río, permite cruzar bosques, puentes de madera y riachuelos antes de encarar una subida importante que conduce a un primer valle con panorámicas sobre el pueblo. Posteriormente, el senderista se interna en el parque nacional, alcanzando el Estany Negre y el refugio, ambos lugares idóneos para detenerse, comer y disfrutar del entorno montañoso.

Estany de Besiberri

El ascenso al estany de Besiberri ofrece la posibilidad de internarse en el bosque desde el Refugi de Conangles, siguiendo un sendero bien trazado por hayas y pastos alpinos hasta alcanzar el afamado lago. A lo largo del recorrido, destacan las vistas sobre el valle de Barrabés y la Tuca el Santet, así como la panorámica del antiguo circo glaciar desde el collado. El tramo final conduce entre grandes piedras y paredes pétreas hasta el propio lago, lo que supone un desafío moderado por la irregularidad del terreno, aunque sin grandes dificultades técnicas.

Camino del Port de Salau

El Camino del Port de Salau destaca no solo por su interés natural, sino también histórico, ya que durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los pasos de escape utilizados hacia Francia. El ascenso, que se completa en unas 2 horas hasta la cima, parte desde el Refugio del Fornet y abarca un total de 8 kilómetros por caminos exigentes, adecuados para senderistas experimentados. Una vez en lo alto del puerto, la vista sobre los restos de la Mathussière Forest —antigua empresa francesa de madera— añade una capa de significado a un recorrido que alterna tramos de fuerte desnivel y paisajes abiertos.