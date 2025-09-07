Viajes

Esta es la ‘Gran Muralla China de España’: está a orillas de un pantano y alberga un pueblo abandonado y una ermita románica

Esta increíble formación geológica cuenta con millones de años y ahora es un monumento natural único en nuestro país

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

La muralla de Finistres: la Gran Muralla China de España, en Huesca (Adobe Stock).

España ofrece paisajes sorprendentes, muchos de ellos únicos en Europa y en el mundo. Entre los rincones más originales y menos conocidos, destaca una formación geológica que, por su envergadura y forma, ha sido bautizada popularmente como la Gran Muralla China de España. Esta imponente barrera de piedra natural se encuentra en la sierra de Montsec, dentro de la comarca de Ribagorza, provincia de Huesca. Aunque su nombre real es Roques de la Villa, la similitud visual con la auténtica Gran Muralla que recorre China ha despertado el interés de amantes de la naturaleza, montañeros y viajeros ávidos de descubrir parajes singulares.

Sin pretender competir con la construcción china, que asombra con más de 21.000 kilómetros de recorrido, más de ocho metros de altura y más de dos milenios de historia, la muralla oscense es fruto exclusivo del azar geológico. No es obra humana, sino resultado de millones de años de transformaciones terrestres. Su origen se remonta hasta el Cretácico, hace aproximadamente 65 millones de años, cuando un pliegue y la posterior erosión de la roca caliza generaron dos espectaculares líneas de estratos verticales que evocan a simple vista el perfil de una auténtica fortificación legendaria. Esta pared pétrea discurre a lo largo del pantano de Canelles, donde la naturaleza ha esculpido una de las imágenes más impactantes del Prepirineo aragonés.

Un pueblo fantasma y recuerdos de otra época

La muralla de Finistres: la Gran Muralla China de España, en Huesca (Adobe Stock).

A los pies de esta muralla natural se hallan los restos de Finestres, un pueblo que en otro tiempo estaba lleno de vida. La localidad, ahora completamente abandonada desde 1960, fue víctima de la construcción del embalse que anegó parte de su territorio y obligó a sus habitantes a emigrar. Antes de quedar vacío, Finestres era un núcleo agrícola donde el cultivo de olivares y cereales sustentaba a su gente. Tenían su molino de aceite y de harina, lavadero, colegio, iglesias, una tejería y alrededor de una decena de viviendas.

Hoy, la única construcción que se mantiene en buen estado es la casa Cóix, conocida por ser el último domicilio de María del Patrocinio Pena, figura recordada por los antiguos vecinos, tal como recoge Escapada Rural. El estado ruinoso del resto de las casas y el silencio que acompaña a estas construcciones da a la visita un cierto aire misterioso, convirtiendo el recorrido en una experiencia evocadora.

Una fortaleza natural y una joya románica

Ermita de San Vicente, Huesca
Ermita de San Vicente, Huesca (Wikimedia).

El atractivo de la Muralla de Finestres no se limita a su impresionante estampa. El enclave, por su ubicación y acceso tradicionalmente dificultoso, sirvió como elemento defensivo natural durante la Edad Media. A raíz de su importancia estratégica, en el siglo XI el señor de Montsec y primer señor de Áger, Arnau Mir de Tost, erigió entre estas rocas no solo un castillo, sino también una ermita románica, la ermita de San Vicente, edificada en el punto más alto del conjunto. Su acceso solo es posible cuando el nivel de las aguas del embalse lo permite, factor que añade todavía más misterio a su contemplación.

Desde lo alto, es posible disfrutar de unas vistas privilegiadas sobre el embalse y sobre toda la sierra. Pero las opciones para los excursionistas no acaban ahí; si se asciende a la ermita de San Marcos, situada en las afueras del pueblo, la recompensa es una espectacular panorámica del entorno, con los perfiles abruptos del Montsec dibujándose en el horizonte. A su vez, para quienes decidan adentrarse en este paraíso geológico, los senderos están perfectamente señalizados y parten desde la plaza principal de Finestres.

Tanto la ruta a la ermita de San Vicente como la que conduce a San Marcos son de dificultad baja a moderada, si bien se recomienda equiparse con calzado adecuado para garantizar el confort y la seguridad. Caminar entre los estratos verticales y explorar estos itinerarios ofrece una conexión directa con el paisaje, permitiendo al viajero retroceder en el tiempo y descubrir las huellas geológicas y humanas que han dado forma a este rincón del Prepirineo.

Así es el valle de Papenoo: rutas por el cráter de un volcán derrumbado en una de las islas más paradisíacas del mundo.

Cómo llegar

El acceso hasta ‘La Gran Muralla China de España’ no es sencillo. Para llegar hasta allí se tiene que coger un camino de tierra de unos 10 kilómetros desde Estopiñan del Castillo. Este se encuentra en muy mal estado, por lo que se debe llegar a pie, en bici, o en un vehículo todoterreno. Otra opción es disfrutar de este paraje desde un barco por el embalse de Canelles.

Desde Huesca, el viaje hasta Estopiñan es de alrededor de 1 hora y 25 minutos por las carreteras A-22 y N-123. Por su parte, desde Lleida el trayecto tiene una duración aproximada de 50 minutos por la vía N-230.

