La increíble iglesia del siglo XIV que es ‘La Petra de España’: una fachada barroca única que te hará viajar a Jordania

Iglesia de Santa María, en Gumiel de Izán, La ‘Petra española’ (Adobe Stock).

De las Siete Maravillas del Mundo, la ciudad de Petra es la más antigua. Su impresionante fachada incrustada en la roca es fácilmente reconocible y su paisaje en mitad del desierto deja con la boca abierta a todo aquel que se acerca. De este modo, son muchos los viajeros que se acercan a Jordania para contemplar este maravilloso monumento, aunque no hace falta salir de España para disfrutar de un lugar que guarda cierto parecido.

Concretamente en Burgos, el pueblo de Gumiel de Izán atesora lo que se conoce como ‘La Petra de España’. Se trata de la iglesia de Santa María, un espectacular templo que gracias a su fachada barroca se ha ganado este sobrenombre. Lo cierto es que guarda un parecido asombroso con la joya nabatea gracias a su color, disposición e imagen única. Junto al templo, la localidad alberga multitud de atractivos que la convierten en un destino perfecto para pasar el día. De hecho, su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 2003.

Una gran variedad arquitectónica

La iglesia de Santa María destaca no solo por la monumentalidad de su arquitectura, sino también por la variedad de estilos que la conforman, originados a lo largo de un prolongado periodo de construcción que abarcó desde el siglo XIV hasta el XVII. El templo fue erigido sobre los restos de una iglesia anterior, datada en el siglo XIII, de la que todavía se conserva la torre original, ofreciendo así un testimonio palpable de la evolución arquitectónica.

Iglesia de Santa María, en Gumiel de Izán, La ‘Petra española’ (Adobe Stock).

La fachada principal, que ha otorgado al edificio su sobrenombre, evidencia el carácter barroco del conjunto. Concebida entre finales del siglo XVI y principios del XVII, esta estructura fue proyectada por Pedro Díaz Palacios con una composición de marcado aspecto de retablo. Siguiendo la misma línea ornamental, el retablo del altar mayor se erige como pieza central de la iglesia. En él, una rica iconografía relata episodios claves de la vida de Jesús, mientras que la imagen principal está dedicada a la Virgen María.

Respecto a la distribución interior, la iglesia cuenta con tres naves en las que se ubican varias capillas. Entre ellas sobresale la capilla de la Virgen del Rosario, donde se pueden ver varios capiteles pertenecientes al desaparecido monasterio de San Pedro. Por otro lado, la capilla de la Inmaculada sirve actualmente como sacristía y espacio museístico. Dentro del conjunto, destacan también dos piezas significativas: el sarcófago de Diego de Velázquez, considerado figura esencial en la fundación de la Orden de Calatrava, y un órgano del siglo XVIII. Estos elementos contribuyen a reforzar el valor patrimonial y la singularidad del templo, convirtiéndolo en el principal referente histórico-artístico de la zona.

Cómo visitarlo: horario y precios

Para visitar la iglesia de Santa María, el viajero debe tener en cuenta su horario de visitas. Este es de miércoles a domingo de 11:00 horas a 14:00 horas y de 15:30 horas a 19:00 horas. Además, desde el Ayuntamiento de Gumiel de Izán aconsejan evitar las visitas durante la celebración de la misa. Por su parte, el precio de la visita guiada al templo es de tan solo tres euros.

El tesoro escondido de Gaudí: una iglesia a menos de media hora de Barcelona que es Patrimonio de la Humanidad.

Cómo llegar

Desde Burgos, el viaje es de alrededor de 45 minutos por la carretera A-1. Por su parte, desde Valladolid el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 20 minutos por las carreteras A-11 y N-122.