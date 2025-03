El calvario de un pasajero de easyJet: le facturan por error 48 maletas, paga 2.300 € y 11 meses después espera el reembolso

Un avión de easyJet (Reuters)

Los aeropuertos son espacios donde la logística y la rapidez juegan un papel clave, pero también son escenarios de errores administrativos que pueden generar graves inconvenientes para los pasajeros. Desde cobros indebidos hasta pérdidas de equipaje o problemas con reembolsos, muchos viajeros se ven atrapados en largas disputas con aerolíneas y empresas de servicios. La falta de respuesta efectiva por parte de estas compañías puede convertir simples equivocaciones en verdaderas pesadillas burocráticas.

Si no que se lo digan a Albert, un ciudadano suizo que desde abril de 2024 se enfrenta a una larga espera para recuperar un importe de 2.304 euros que le fue cobrado erróneamente por la aerolínea easyJet, tal y como recoge el medio francés 20minutes. Lo que comenzó como un intento de ayudar a un amigo en una situación de emergencia se ha convertido en un laberinto burocrático que aún no tiene una solución clara.

Un error en el check-in

El problema surgió en abril de 2024, cuando el pasajero proporcionó el código de su tarjeta bancaria a easyJet por teléfono para pagar el equipaje facturado de un amigo que necesitaba regresar a Suiza. Sin embargo, al momento del check-in, el empleado de la aerolínea cometió un error y cobró el equivalente a 48 maletas en lugar de una, generando un cargo indebido de 2.304 euros.

“Ya hace once meses que esto ocurre y ya no sabemos qué hacer”, lamenta Albert en declaraciones recogidas por el citado medio, quien desde entonces ha enviado múltiples correos electrónicos con sus datos bancarios en un intento de recuperar su dinero. Sin embargo, según él, easyJet ha respondido reiteradamente que el reembolso ya fue realizado, algo que él niega categóricamente.

La aerolínea reconoce el error y ha pedido disculpas por la situación. “Una vez constatado el error, la aerolínea se puso inmediatamente en contacto con el pasajero y procedió al reembolso el 11 de mayo de 2024, según los procedimientos habituales y los datos bancarios facilitados por este”, asegura la aerolíena, según el diario francés. No obstante, el amigo de Albert, quien originalmente necesitaba la ayuda, sostiene que nunca recibió el reembolso y que ni siquiera le pidieron los datos de su cuenta bancaria. “easyJet no tiene mi número de cuenta. Nunca lo di. Nunca me preguntaron eso”, declara con indignación.

De hecho, según el banco de Albert, el 7 de junio de 2024 se intentó realizar una transacción desde la compañía, pero no se llevó a cabo porque el nombre del titular de la cuenta y el IBAN proporcionado no coincidían. “El dinero fue devuelto al remitente”, confirmó la entidad bancaria. Esto significa que easyJet ya ha recibido nuevamente el dinero, pero Albert sigue sin su reembolso. Ante la falta de respuesta de la aerolínea, ha optado por enviar un requerimiento formal exigiendo la devolución de su dinero.

Opciones legales

Según la Federación Francesa de Consumidores, la aerolínea está obligada a devolver el importe cobrado de más. Se recomienda que, en situaciones similares, los afectados bloqueen el pago de la tarjeta a través de su entidad bancaria de inmediato. Si esto no es posible, se puede invocar el principio de “enriquecimiento ilegítimo” para reclamar el dinero.

Mientras tanto, Albert sigue a la espera de una solución y lamenta la falta de respuesta por parte de easyJet. “Mi amigo pensó que se solucionaría rápidamente, pero la empresa simplemente lo ha pasado por alto”, denuncia, esperando que, tras casi un año de gestiones, finalmente pueda recuperar su dinero.