EasyJet niega el embarque a una joven con una enfermedad rara por su maleta médica: “Me hubiera gustado poder irme como todo el mundo”

Kelly Thomasse es una joven de 17 años que padece una enfermedad rara conocida como el síndrome de Crigler-Najjar. Thomasse no podrá participar en un viaje escolar a Portugal debido a que la aerolínea EasyJet no permite el transporte en cabina de su equipaje médico.

Según informó el medio francés La Dépêche, la estudiante, quien depende de un equipo de fototerapia para su supervivencia, se enfrenta a esta situación tras meses de planificación para su primera experiencia en el extranjero y en un avión.

El síndrome de Crigler-Najjar es una enfermedad genética rara que afecta al hígado, impidiendo la eliminación de una sustancia tóxica en la sangre. Para controlar esta condición, Kelly debe someterse a sesiones nocturnas de fototerapia durante 10 horas, utilizando un equipo especializado que incluye placas LED, transformadores, una estructura de soporte y correas.

La maleta médica con todos los instrumentos necesarios superaba por poco las medidas de EasyJet. “El estándar es de 56 cm para poder caber en la cabina. La maleta mide 67 cm” sólo 10 centímetros superior a lo que solicita la aerolínea.

Este equipo, indispensable para su tratamiento, fue considerado por la aerolínea como demasiado voluminoso para ser transportado en cabina, ya que supera las dimensiones permitidas de 56 centímetros, alcanzando los 67 centímetros.

Su enfermedad afecta a un grupo selecto de personas en todo el mundo. En concreto, afecta a menos de 20 personas en Francia y a 150 en todo el mundo.

Un sueño truncado

La madre de Kelly, Katia Thomasse, explicó a La Dépêche que todo estaba organizado para que su hija pudiera viajar con el equipo necesario. Sin embargo, la opción de transportar el dispositivo en la bodega del avión fue descartada por los riesgos que implicaría cualquier daño al aparato.

“Si este equipo se rompe al llegar al destino, sería una tragedia”, señaló Katia, subrayando la importancia vital del dispositivo para la salud de su hija.

Una mujer coloca un cartel durante una actividad en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. EFE/Archivo/Iván Franco

Kelly, quien esperaba con entusiasmo su primer viaje internacional, expresó su frustración ante la situación: “Me habría gustado poder viajar como todos los demás”. La joven, que nunca antes había volado, veía esta experiencia como una oportunidad única, ahora frustrada por las restricciones impuestas.

La familia Thomasse no se quedó de brazos cruzados ante la negativa de la aerolínea. Según reportó La Dépêche, Katia lanzó una petición en línea y solicitó la intervención de las autoridades para visibilizar el caso y buscar una solución.

“Nos hablan de igualdad para las personas enfermas, pero en la práctica estamos muy lejos de eso”, afirmó la madre, destacando la falta de adaptaciones para quienes enfrentan condiciones médicas complejas.

El caso de Kelly ha generado atención mediática, lo que llevó a EasyJet a emitir un comunicado en el que aseguran estar “haciendo todo lo posible para estudiar todas las opciones disponibles”, aunque no se han anunciado medidas concretas hasta el momento.

Kelly dice que hoy siente “tristeza y mucha rabia” . “También un poco de incomprensión, porque no entiendo por qué no me aceptan”, concluye la joven.