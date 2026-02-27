Receta de pescado empapelado, fácil y rápido para la cuaresma: rico en omega 3 y antioxidantes

(Receta)

Un aroma envolvente anuncia el festín: el pescado empapelado es una joya de la costa mexicana, donde el mar y la tierra se abrazan en cada bocado.

Esta receta tradicional de Campeche conquista por su sencillez y sabor, destacando el ingenio de envolver el mar en hojas para potenciar sus jugos y aromas.

En muchas regiones de México, el pescado empapelado es sinónimo de reunión familiar y frescura. Se disfruta al centro de la mesa, acompañado de arroz blanco, tortillas y salsas.

Su técnica de cocción al vapor en hojas de plátano o papel es ideal para preservar el sabor natural del pescado y permitir el maridaje con bebidas frescas o cervezas ligeras.

El adobo de especias y el jugo de naranja agria aportan un sabor único y auténtico al pescado empapelado mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pescado empapelado

El pescado empapelado consiste en un pescado entero, usualmente pámpano, cubierto con un adobo de especias y jugo de naranja agria, envuelto en hoja de plátano o papel y cocido lentamente al horno o sobre brasas. Esta técnica permite que el pescado se cueza en sus jugos, conservando su textura suave y un sabor profundamente aromático, realzado por el adobo y la manteca.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

1. 1 pámpano de 1,5 kilos aproximadamente2. 6 pimientas molidas3. 1 hoja de orégano seco4. 6 ajos asados5. 1 pedazo de achiote en pasta6. 10 cominos7. 2 naranjas agrias (jugo)8. 1 cucharada de manteca derretida9. 1 pizca de chile seco molido10. 1 hoja de plátano o papel tipo vejiga11. 1 limón verde

Cómo hacer pescado empapelado, paso a paso

1. Escama el pámpano, haz cortes profundos en ambos lados y sumérgelo 10 minutos en agua con suficiente sal y el jugo de 1 limón.

2. Tuesta las especias (excepto el achiote) y muélelas con el achiote hasta formar una pasta espesa. Disuelve en el jugo de naranja agria y cuela.

3. Unta el pescado con el adobo, añade la manteca derretida y deja reposar, volteando ocasionalmente para que absorba bien el sabor.

4. Unta una hoja de plátano con manteca, coloca el pescado en el centro, cúbrelo con el resto del adobo y envuélvelo completamente.

5. Coloca el pescado envuelto en una charola y hornea a 200℃ durante 25 minutos.

6. Revisa que el jugo se haya absorbido y el pescado esté suave. Sirve caliente.

7. Consejo técnico: No abras la hoja hasta el final para que el pescado no pierda sus jugos.

8. Consejo técnico: Utiliza jugo de naranja agria para lograr el sabor tradicional.

9. Consejo técnico: Asegúrate de que la hoja de plátano esté bien engrasada para evitar que se pegue.

La cocción al horno o a las brasas permite que el pescado empapelado adquiera una textura suave y aromas intensos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Proteínas: 30 g

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 6 g

Sodio: 420 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pescado empapelado se conserva en refrigeración hasta por 2 días, en un recipiente hermético. Recalienta solo una vez para mantener su textura y sabor.