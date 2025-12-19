Cómo preparar vino caliente: receta tradicional navideña con especias paso a paso

Una tradición europea transforma los días fríos en momentos cálidos con aromas y sabores que invitan a compartir.

El vino caliente especiado, conocido como Glühwein, se ha convertido en una de las bebidas más representativas de la Navidad an algunos paises.

Su presencia en los mercadillos navideños y su inconfundible aroma lo posicionan como una opción reconfortante para quienes desean disfrutar de una experiencia culinaria tradicional durante los meses fríos.

Lo mejor de todo es que esta receta navideña clásica admite múltiples adaptaciones para ajustarse a los gustos personales.

La receta clásica de vino caliente admite múltiples adaptaciones para ajustarse a los gustos personales de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caracteristicas del vino caliente, bebida de la Navidad

El Glühwein se caracteriza por la combinación de vino tinto, especias y un toque dulce, lo que lo hace ideal para acompañar las celebraciones invernales.

Liliana Fuchs, autora de la receta en Directo al Paladar, destaca que una bebida navideña debe ser “reconfortante, algo dulce y muy aromática”, cualidades que el vino caliente especiado cumple plenamente.

En los países de tradición germana, es habitual encontrar puestos callejeros que ofrecen esta bebida cuando llegan los primeros fríos, especialmente en los mercadillos de Navidad.

El vino caliente se sirve en tazas resistentes al calor y puede llevar un chorrito de licor o miel para ajustar el dulzor.

Receta tradicional del vino caliente para Navidad

La receta de vino tinto caliente consiste en infusionar el vino con especias y endulzarlo a gusto, evitando que la mezcla hierva para mantener tanto el sabor como el alcohol. El objetivo es obtener un caldo aromático, dulce y especiado, ideal para servirse bien caliente en días fríos.

Ingredientes

1 litro de vino tinto (preferentemente joven) 80-100 gramos de azúcar (ajustar al gusto) 2 ramas de canela 6 clavos de olor 2-3 estrellas de anís Piel de 1 naranja (solo la parte naranja, sin la parte blanca) Piel de 1 limón (opcional, para más frescor) 1 chorrito de licor (ron, brandy o licor de naranja) para servir (opcional) Miel al gusto (opcional, para ajustar el dulzor final)

La preparación del vino caliente requiere infusionar el vino con especias y endulzarlo, evitando que la mezcla hierva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer vino tinto caliente, paso a paso

Reunir y preparar todas las especias y pelar los cítricos procurando no llevar la parte blanca. Colocar las especias y las pieles de cítricos en una olla amplia. Añadir el azúcar y calentar a fuego medio-bajo. Cuando empiece a desprenderse el aroma, añadir una pequeña cantidad de vino, solo la suficiente para cubrir el azúcar. Remover con una cuchara de madera hasta que el azúcar se haya disuelto completamente. Incorporar el resto del vino tinto y mezcla bien. Mantener la cocción a fuego medio-bajo durante unos 30 minutos, vigilando que la mezcla nunca llegue a hervir para preservar los aromas y el alcohol. Probar el dulzor y ajustar con más azúcar o miel si lo deseas. Limpiar cuidadosamente para retirar las especias y las pieles de cítricos. Servir el vino caliente en tazas o copas resistentes al calor, añadir un chorrito de licor al gusto en cada ración justo antes de servir, si se desea. Conservar el sobrante en frascos o botellas limpias y bien cerradas.