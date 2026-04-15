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Un hombre ciego completa una maratón con gafas de inteligencia artificial y una aplicación de voluntarios: “Sin ellos habría abandonado”

El deportista destaca el impacto emocional de contar con acompañamiento remoto durante la prueba

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Un hombre ciego completa una maratón con gafas de inteligencia artificial y una aplicación de voluntarios. (Freepik)
Un hombre ciego completa una maratón con gafas de inteligencia artificial y una aplicación de voluntarios. (Freepik)

Un hombre ciego del Reino Unido completó la Maratón de Brighton gracias a una combinación de gafas equipadas con inteligencia artificial y una aplicación de asistencia en tiempo real, en una experiencia que integra tecnología wearable y colaboración humana a distancia.

El protagonista es Clarke Reynolds, conocido como Mr. Dot (@mrdotofficial), quien logró finalizar la exigente carrera apoyado por unas gafas inteligentes con cámara integrada y la aplicación “Be My Eyes”, una plataforma que conecta a personas con discapacidad visual con voluntarios que describen su entorno en directo mediante videollamada.

Reynolds explicó que, durante la prueba, activó el sistema mediante un comando de voz para establecer contacto con la aplicación al inicio del recorrido. “Hey Meta, llama a Be My Eyes”, dijo, lo que le permitió conectarse con un voluntario en menos de diez segundos.

“En cuanto empezamos, tuve un voluntario apoyándome durante la primera media hora de la carrera”, relató en una entrevista a CNN. También señaló que el acompañamiento fue clave para mantener el ritmo en los momentos más exigentes del trayecto. “Sin ellos habría abandonado alrededor del kilómetro 24”, subrayó.

Corredor con atuendo morado, de espaldas y brazos levantados, pasa junto a una banda de música con instrumentos y una mujer con un cartel
Reynolds explicó que activó el sistema de sus gafas con IA mediante un comando de voz.

El corredor destacó además que esta experiencia fue muy distinta a su primera maratón, en la que contó con un guía humano durante todo el trayecto. En esta ocasión, recordó la importancia de la autonomía durante el entrenamiento, ya que pudo prepararse sin depender constantemente de otra persona.

En otras palabras, no necesitar a otra persona le permitió adaptar su preparación a su vida diaria y entrenar con mayor flexibilidad, según explicó, algo que considera un cambio significativo respecto a métodos tradicionales de asistencia en el deporte adaptado.

Voluntarios en tiempo real

Reynolds describió el papel de los voluntarios como decisivo no solo en lo deportivo, sino también en lo emocional durante la carrera. “Sin esos voluntarios en mis oídos probablemente habría abandonado”, explicó en otro momento de su testimonio a la cadena CNN, al remarcar que la asistencia constante le permitió sostener el esfuerzo físico en los tramos más duros.

También destacó la rapidez del sistema de conexión: “Dije las palabras mágicas y en diez segundos ya tenía a alguien conmigo”, señaló, en referencia al inicio de la carrera. Para él, esa inmediatez fue clave para afrontar la prueba con confianza.

Vista aérea de un gran grupo de hombres y mujeres corriendo en un sendero de tierra en un parque, con un puente de piedra sobre un arroyo y edificios urbanos al fondo.
El deportista también reflexionó sobre el impacto emocional del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deportista también reflexionó sobre el impacto emocional del sistema, señalando que la ceguera puede ser una experiencia solitaria en algunos momentos, y que herramientas como Be My Eyes no solo aportan orientación, sino también compañía.

“Ser ciego es una experiencia a veces muy solitaria, y con Be My Eyes puedes hablar con alguien durante unos minutos; incluso te pueden decir cosas simples como que hay patos en un estanque”, explicó, destacando el valor humano detrás de la tecnología.

El deportista afirmó que esta experiencia representa solo el inicio de lo que la inteligencia artificial puede aportar a la comunidad con discapacidad visual, especialmente en términos de autonomía, movilidad y conexión social. “Creo que es solo el comienzo de lo que puede hacer esta tecnología”, concluyó.

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