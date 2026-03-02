El colchón viscoelástico más equilibrado en confort y soporte de Cecotec tiene ofertón

Con tecnología multicapa y materiales de alta calidad para ofrecer un buen descanso, este colchón viscoelástico se amolda a las líneas del cuerpo.

El descanso que tu cuerpo necesita cada noche puedes conseguirlo con la compra de este colchón Cecotec que, hasta el 2 de marzo, forma parte de los ofertones de invierno de la marca. Mide

150 x 190 cm, su firmeza es equilibrada, y está especialmente diseñado para que disfrutes de un sueño profundo y reparador. ¿Quieres saber todas sus características? Sigue leyendo, que te las contamos al detalle.

Detalles del colchón Flow PureVital 2800 Cecotec

23 cm de altura

150 x 190 cm, pero disponible en otros tamaños

Firmeza media-alta

Viscoelástica VisComfort+

Núcleo FoamVital

Transpirable

Reversible

Características del colchón Flow PureVital 2800 Cecotec

Comprar

Cecotec ha aplicado un 19% de descuento hasta el 2 de marzo sobre su colchón Flow PureVital 2800, el modelo más equilibrado en confort y soporte de la marca. Con tecnología multicapa y materiales de alta calidad para ofrecer un buen descanso, este colchón viscoelástico se amolda a las líneas del cuerpo, reduciendo puntos de presión y mejorando la comodidad durante la noche.

Se trata de un colchón de matrimonio que mide 150 x 190 cm, aunque está disponible en otros tamaños, tiene firmeza media-alta, proporciona el equilibrio perfecto entre adaptación y soporte y favorece una correcta alineación con el cuerpo. Por otro lado, su tejido SoftTouch destaca por su suavidad, elasticidad y alta transpirabilidad, además de ser resistente y fácil de mantener. Además, incorpora DualSystem de doble cara, pensado para ofrecer frescor en verano y mayor calidez en invierno, así como un sistema de triple protección frente a ácaros, bacterias y hongos.

Preguntas frecuentes sobre el colchón Flow PureVital 2800

¿Qué firmeza tiene?

Firmeza media-alta.

¿Es reversible?

Sí, dispone de sistema DualSystem verano/invierno.

¿El colchón es transpirable?

Sí, gracias al tejido SoftTouch.

¿Se adapta al cuerpo?

¡Por supuesto! Para ello incorpora capa viscoelástica VisComfort+.

¿Cómo se entrega?

Enrollado y envasado al vacío para fácil transporte

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.