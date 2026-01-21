El reloj deportivo premium de Huawei que es perfecto para entrenar y para el día a día

Este reloj monitoriza constantes vitales con gran precisión, incluyendo frecuencia cardíaca, respiración, actividad física y otros indicadores importantes.

Hay relojes inteligentes pensados para llevar mientras se hace deporte, y hay otros diseñados para acompañarte vayas donde vayas. El Huawei Watch GT5 Pro pertenece claramente al segundo grupo, porque se trata de un smartwatch preciso, robusto y elegante que siempre querrás llevar en tu muñeca. Sobre todo, si te decimos que su precio ha caído con la campaña Cuesta Abajo de MediaMarkt, y que puedes comprarlo con un 31% de descuento.

Características principales del Huawei Watch GT5 Pro

Hasta 14 días de batería real para que te olvides de cargarlo constantemente

Llamadas Bluetooth y respuestas desde el reloj

Resistencia extrema, incluso en buceo, montaña y deporte outdoor

GPS de alta precisión con mapas y navegación

Más de 100 modos deportivos avanzados

Control de salud avanzado con Huawei TruSense

Lo que más nos gusta de este reloj inteligente Huawei

Para ti, que eres un usuario activo que quiere algo más que contar pasos. Que buscas un auténtico medidor de salud y elegancia para el día a día. Para ti es este reloj inteligente, el Huawei Watch GT5 Pro, pensado para entrenamientos exigentes, actividades al aire libre y deportes específicos como trail, golf o buceo, pero sin renunciar a un diseño elegante. Resistente, preciso y con una batería que dura 14 días, es un reloj para llevar siempre puesto.

Incluye más de 100 modos de entrenamiento y los mapas, la navegación en tiempo real y el GPS de alta precisión hacen que moverte al aire libre sea mucho más sencillo y seguro. Gracias al sistema Huawei TruSense, el reloj monitoriza constantes vitales con gran precisión, incluyendo frecuencia cardíaca, respiración, actividad física y otros indicadores importantes. Y cuando no estás entrenando, el reloj sigue siendo útil. Puedes recibir y realizar llamadas por Bluetooth, responder mensajes con teclado, usar apps desde la muñeca y controlarlo todo sin sacar el móvil del bolsillo.

¿Lo mejor? Que MediaMarkt ha bajado su precio de 379 euros a solo 259 euros, una rebaja del 31%.

Preguntas frecuentes sobre el Huawei Watch GT5 Pro

¿Es compatible con iPhone y Android?

Sí, funciona tanto con iOS como con Android mediante la app Huawei Health.

¿De verdad dura hasta 14 días la batería?

En uso normal, sí. Incluso con entrenamientos frecuentes, la autonomía sigue siendo muy superior a la media.

Entonces, ¿es adecuado para deportes acuáticos y buceo?

Totalmente. Cuenta con 5 ATM, IP69K y modos específicos para natación y buceo en apnea hasta 40 m.

¿Es cómodo para llevarlo todo el día?

Sí. A pesar de su resistencia, está bien equilibrado y pensado para un uso continuo, tanto deportivo como diario.

