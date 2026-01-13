La campana que deja de ser un electrodoméstico y pasa a ser parte del diseño está en oferta: ahorra 1.500 euros

Esta campaña de pared cuenta con tres velocidades más una función intensiva y se controla de forma cómoda mediante sensores táctiles.

La Elica Concetto Spaziale es una campana decorativa idónea para quienes quieren una cocina limpia, silenciosa y visualmente cuidada. Combina un diseño moderno en cristal negro con una capacidad de extracción potente, y resulta ideal para el uso diario. Una solución equilibrada entre estética y rendimiento que hoy puedes encontrar a un precio realmente económico en Leroy Merlin.

Comprar en oferta la campana Elica Concetto Spaziale

Características de la campana extractora Elica Concetto Spaziale

Diseño decorativo en cristal negro para que quede bonita en cocinas modernas

Alta capacidad de extracción para eliminar toda la grasa y cualquier olor

Funcionamiento silencioso que no molesta

Control táctil por sensores, muy fácil de utilizar

Iluminación LED integrada

Clase energética A

Elica Concetto Spaziale: los detalles de esta campana extractora

Cuando hemos visto que esta campana decorativa de pared está en oferta en Leroy Merlin no hemos podido resistirnos a hablarte un poco de ella, porque pensamos que es ideal para cualquier cocina moderna. No solo tiene un diseño bonito y elegante en cristal negro, sino que además dispone de una alta capacidad de succión que acaba con el humo y con cualquier resto de grasa o rastro de olor.

Cuenta con tres velocidades más una función intensiva, lo que te permite ajustar la aspiración según lo que estés cocinando. Todo se controla de forma cómoda mediante sensores táctiles, sin botones visibles que rompan la estética. Y otro punto fuerte es su bajo nivel sonoro: incluso a máxima potencia mantiene un funcionamiento contenido, algo clave si tienes una cocina abierta al salón o pasas mucho tiempo cocinando. La iluminación LED integrada proporciona una luz clara y uniforme sobre la zona de cocción y su consumo energético es eficiente, acorde a su clase energética A.

Lo mejor de todo es que si antes costaba 2.150 euros, ahora puedes llevártela a casa por solo 699 euros... una oferta que, sin duda, no puedes dejar escapar.

Preguntas frecuentes sobre la campana Elica Concetto Spaziale

Es normal que, antes de comprar cualquier electrodoméstico, quieras resolver todas tus dudas acerca de él; te ayudamos a hacerlo.

¿Qué sistemas de extracción admite?

Este modelo suele ofrecer versión filtrante (recirculación) y puede adaptarse a extracción con conducto, aunque esto depende de la instalación específica.

¿Cuál es su capacidad de extracción y rendimiento?

Tiene un caudal de extracción de hasta 669 – 779 m³/h, con varios niveles de potencia y función intensiva para cocinar sin olores ni vapores persistentes.

¿Qué nivel de ruido tiene?

Es relativamente silenciosa, con niveles entre 30 y 63 dB(A) según potencia.

