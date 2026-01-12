La solución dos en uno para quien no quiere llenar la cocina de aparatos: freidora de aire de Moulinex con descuento en Amazon

Esta freidora de aire destaca por su función 2 en 1: no solo cocina con aire caliente, sino que incorpora una auténtica parrilla grill para lograr carnes doradas.

La Moulinex Easy Fry Grill es una freidora sin aceite diseñada especialmente para aquellas personas que desean cocinar de forma más saludable y rápida, pero sin limitarse a los platos básicos. Es una freidora de aire con funciones de grill que permite preparar desde platos sencillos hasta recetas más completas, ocupando el espacio de un solo electrodoméstico, lo que permite ahorrar espacio en la cocina. Lo mejor es que durante unas horas, en Amazon puedes comprarla con una rebaja del 31%, el precio más bajo de, al menos, los últimos 30 días

Características principales de la freidora sin aceite Moulinex

Freidora de aire y grill, 2 en 1

Capacidad XXL de 6,5 litros

Permite cocinar dos alimentos a la vez

Cuenta con 8 programas automáticos

Ahorro energético frente al horno

Parrilla grill antiadherente

Los detalles de esta freidora 2 en 1 Moulinex

Esta freidora de aire destaca por su función 2 en 1: no solo cocina con aire caliente, sino que incorpora una auténtica parrilla grill para lograr carnes doradas, verduras asadas y pescados jugosos. Su capacidad XXL de 6,5 litros la hace perfecta para familias o para quienes cocinan para varios. Además, permite ahorrar tiempo de cocinado gracias al divisor Flexcook y al sistema de sincronización inteligente, con los que puedes preparar dos alimentos distintos al mismo tiempo.

En el día a día se agradece su rapidez: cocina hasta un 57% más rápido que un horno tradicional y con un consumo energético mucho menor. Además, si te falta inspiración, la app de Moulinex ofrece cientos de recetas pensadas específicamente para este modelo. ¿No te parecen suficientes cosas positivas? Pues Amazon te da una más: una rebaja del 31% que durará solo hasta las 23:59 horas de este 8 de febrero.

¿Qué opinan otros compradores?

Esta freidora con función grill de Moulinex cuenta con más de 6.000 valoraciones en Amazon. Son muchísimas las personas que ya la tienen en casa y que preparan comida saludable con ella. Y también son muchísimas, en realidad la mayoría, las que están contentas con cómo funciona: tiene una media de 4,6 estrellas sobre 5 en la plataforma. Esto es lo que dicen:

“La mejor air fryer del mercado. Muy amplia, ocupa poco espacio, ligera, buen diseño y lo más importante: cocina de maravilla, por ambos lados. Potente y muy rápida”

“Es un electrodoméstico práctico, rápido y eficiente, ideal para quienes buscan versatilidad y rapidez en la cocina. Totalmente recomendable·

“Buena opción para empezar a cocinar más sano y sobre todo fácil de manejar”

