La freidora de aire que muchos usan para cocinar rápido y con menos aceite está rebajada en FNAC

La tecnología PerfectCook de aire
La tecnología PerfectCook de aire caliente reparte el calor de forma uniforme, logrando alimentos tiernos por dentro y crujientes por fuera.

La Cecofry Full Bombastik 6000 Full está pensada para quienes quieren cocinar de forma más saludable de forma sencilla. Con buena capacidad, potencia suficiente y programas automáticos, se convierte en una aliada diaria para preparar todo tipo de recetas sin apenas aceite. Y lo mejor de todo es que FNAC, por unas horas, la vende con una rebaja del 44%.

Comprar en rebajas la freidora Cecofry Full Bombastik 6000 Full

Características de esta freidora de aire Cecotec

  1. Capacidad amplia de 6 litros
  2. Tecnología PerfectCook de aire caliente
  3. 12 programas automáticos
  4. Potencia de 1700 W para cocinar rápido
  5. Temperatura regulable hasta 200ºC
  6. Panel táctil intuitivo y accesorios incluidos

Lo que más nos gusta de esta freidora, en detalle

Si en casa vivís más de una persona o quieres preparar varias raciones de una misma receta de una sola vez, con la freidora sin aceite Cecofry Full Bombastik 6000 Full es posible: tiene una capacidad de 6 litros. Desde patatas y verduras hasta pollo, pescado o incluso repostería, todo cabe en su cesta.

La tecnología PerfectCook de aire caliente reparte el calor de forma uniforme, logrando alimentos tiernos por dentro y crujientes por fuera, y con sus 1700W de potencia, calienta rápido y reduce bastante los tiempos de espera frente al horno tradicional. Además, puedes elegir entre 12 programas automáticos o ajustar manualmente la temperatura entre 80 y 200ºC.

Por si esto no fuera suficiente, por unas horas vale apenas 49,90 euros en FNAC. ¿Vas a dejar escapar la oferta?

Comprar en rebajas la freidora Cecofry Full Bombastik 6000 Full

Preguntas frecuentes acerca de la freidora Cecofry Full Bombastik 6000 Full

Si todavía tienes dudas, sigue leyendo: vamos a tratar de resolverlas.

¿Cuáles son sus dimensiones exactas?

Esta freidora mide 27x31x38 cm.

¿Qué accesorios trae el modelo “Full”?

Incluye un pack de accesorios de silicona, como pincel, espátula, alfombrilla y molde, además de rejilla y cesta, facilitando distintas preparaciones.

¿Es difícil de limpiar?

La mayoría de piezas interiores cuentan con recubrimiento antiadherente, y aunque no siempre son aptas para lavavajillas, su diseño permite una limpieza fácil a mano.

¿Tiene temporizador?

Sí. Su temporizador digital llega hasta 60 minutos, permitiendo cocinar distintos alimentos según tus necesidades.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

