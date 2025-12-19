La freidora de aire que muchos usan para cocinar rápido y con menos aceite está rebajada en FNAC

La tecnología PerfectCook de aire caliente reparte el calor de forma uniforme, logrando alimentos tiernos por dentro y crujientes por fuera.

La Cecofry Full Bombastik 6000 Full está pensada para quienes quieren cocinar de forma más saludable de forma sencilla. Con buena capacidad, potencia suficiente y programas automáticos, se convierte en una aliada diaria para preparar todo tipo de recetas sin apenas aceite. Y lo mejor de todo es que FNAC, por unas horas, la vende con una rebaja del 44%.

Características de esta freidora de aire Cecotec

Capacidad amplia de 6 litros Tecnología PerfectCook de aire caliente 12 programas automáticos Potencia de 1700 W para cocinar rápido Temperatura regulable hasta 200ºC Panel táctil intuitivo y accesorios incluidos

Lo que más nos gusta de esta freidora, en detalle

Si en casa vivís más de una persona o quieres preparar varias raciones de una misma receta de una sola vez, con la freidora sin aceite Cecofry Full Bombastik 6000 Full es posible: tiene una capacidad de 6 litros. Desde patatas y verduras hasta pollo, pescado o incluso repostería, todo cabe en su cesta.

La tecnología PerfectCook de aire caliente reparte el calor de forma uniforme, logrando alimentos tiernos por dentro y crujientes por fuera, y con sus 1700W de potencia, calienta rápido y reduce bastante los tiempos de espera frente al horno tradicional. Además, puedes elegir entre 12 programas automáticos o ajustar manualmente la temperatura entre 80 y 200ºC.

Por si esto no fuera suficiente, por unas horas vale apenas 49,90 euros en FNAC. ¿Vas a dejar escapar la oferta?

Preguntas frecuentes acerca de la freidora Cecofry Full Bombastik 6000 Full

Si todavía tienes dudas, sigue leyendo: vamos a tratar de resolverlas.

¿Cuáles son sus dimensiones exactas?

Esta freidora mide 27x31x38 cm.

¿Qué accesorios trae el modelo “Full”?

Incluye un pack de accesorios de silicona, como pincel, espátula, alfombrilla y molde, además de rejilla y cesta, facilitando distintas preparaciones.

¿Es difícil de limpiar?

La mayoría de piezas interiores cuentan con recubrimiento antiadherente, y aunque no siempre son aptas para lavavajillas, su diseño permite una limpieza fácil a mano.

¿Tiene temporizador?

Sí. Su temporizador digital llega hasta 60 minutos, permitiendo cocinar distintos alimentos según tus necesidades.

