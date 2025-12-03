El cepillo de dientes eléctrico iO6 de Oral-B es uno de los más avanzados del mercado: cinco modos de limpieza, pantalla interactiva y un ahorro de 100 euros en Amazon en el pack de dos

Si todavía usas un cepillo de dientes tradicional, seguro que notas que tu cepillado no llega a todas partes o que tus encías siguen sensibles. Con este pack Oral-B iO6 Duo, puedes dar el salto a los cepillos de dientes eléctricos y, además, hacerlo con uno de los modelos más avanzados del mercado.
Está rebajado un 29% en Amazon, por lo que es una oportunidad perfecta para apostar por tu salud bucodental. Qué digo... para apostar por la tuya y por la de otra persona, porque al venir dos cepillos, podrás regalarle el otro a tu pareja u otro miembro de tu hogar.
Características del pack Oral-B iO6 Duo
- Cepillado inteligente, con 5 modos distintos
- App de Oral-B para hacer seguimiento de qué zonas has limpiado
- Batería de larga duración
- Protección de las encías con el sensor de presión
- Alerta de cabezal para una mejor higiene
Comprar pack Duo Oral-B iO 6 por 239,94€ en Amazon
Los detalles del cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO6
El cepillo de dientes eléctrico iO6 de Oral-B elimina hasta un 100% más de placa frente a un cepillo manual. Su IA en tiempo real te indica qué zonas estás dejando sin limpiar, para que no te olvides de ninguna, y su sensor de presión iO protege tus encías avisando si aprietas demasiado.
Incluye 5 modos de limpieza para adaptarlo a tu sensibilidad o tus objetivos y personalizar cada cepillado. Por otro lado, la pantalla interactiva hace más fácil controlar tiempo, batería y cambio de cabezal. Los cabezales redondos ofrecen una limpieza más profunda y la batería de larga duración evita recargas continuas. Lo mejor es que el pack viene bien completo: dos cepillos, dos cabezales de recambio, un cargador y estuche, ahora rebajados un 29%.
Comprar pack Duo Oral-B iO 6 por 239,94€ en Amazon
Lo que dicen otros compradores
Este cepillo de dientes de Oral-B es uno de los más avanzados y vendidos de la marca, y son miles las personas que lo tienen ya en su casa. ¿Quieres saber lo que piensan después de probarlo?
- “Limpia muy bien sin machacar las encías”
- “Muy fácil de usar. La aplicación es interesante y muestra lo que estás haciendo. Tienes muchas ganas de cepillarte los dientes con este producto de OralB. Recomendado”
- “Es espectacular, me lo recomendó una amiga que es odontóloga.
- “Contento con el producto. Tiene más potencia que el resto de cepillos, cómodo de usar y buen resultado”
¿Verdad que ya no tienes dudas? Pues no esperes más: esta es la oportunidad de conseguir dos cepillos iO6 de Oral-B por 100 euros menos.
*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.