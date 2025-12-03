El cepillo de dientes eléctrico iO6 de Oral-B es uno de los más avanzados del mercado: cinco modos de limpieza, pantalla interactiva y un ahorro de 100 euros en Amazon en el pack de dos

Los cabezales redondos ofrecen una limpieza más profunda y la batería de larga duración evita recargas continuas.

Si todavía usas un cepillo de dientes tradicional, seguro que notas que tu cepillado no llega a todas partes o que tus encías siguen sensibles. Con este pack Oral-B iO6 Duo, puedes dar el salto a los cepillos de dientes eléctricos y, además, hacerlo con uno de los modelos más avanzados del mercado.

Está rebajado un 29% en Amazon, por lo que es una oportunidad perfecta para apostar por tu salud bucodental. Qué digo... para apostar por la tuya y por la de otra persona, porque al venir dos cepillos, podrás regalarle el otro a tu pareja u otro miembro de tu hogar.

Características del pack Oral-B iO6 Duo

Cepillado inteligente, con 5 modos distintos

App de Oral-B para hacer seguimiento de qué zonas has limpiado

Batería de larga duración

Protección de las encías con el sensor de presión

Alerta de cabezal para una mejor higiene

Comprar pack Duo Oral-B iO 6 por 239,94€ en Amazon

Los detalles del cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO6

El cepillo de dientes eléctrico iO6 de Oral-B elimina hasta un 100% más de placa frente a un cepillo manual. Su IA en tiempo real te indica qué zonas estás dejando sin limpiar, para que no te olvides de ninguna, y su sensor de presión iO protege tus encías avisando si aprietas demasiado.

Incluye 5 modos de limpieza para adaptarlo a tu sensibilidad o tus objetivos y personalizar cada cepillado. Por otro lado, la pantalla interactiva hace más fácil controlar tiempo, batería y cambio de cabezal. Los cabezales redondos ofrecen una limpieza más profunda y la batería de larga duración evita recargas continuas. Lo mejor es que el pack viene bien completo: dos cepillos, dos cabezales de recambio, un cargador y estuche, ahora rebajados un 29%.

Comprar pack Duo Oral-B iO 6 por 239,94€ en Amazon

Lo que dicen otros compradores

Este cepillo de dientes de Oral-B es uno de los más avanzados y vendidos de la marca, y son miles las personas que lo tienen ya en su casa. ¿Quieres saber lo que piensan después de probarlo?

“Limpia muy bien sin machacar las encías”

“Muy fácil de usar. La aplicación es interesante y muestra lo que estás haciendo. Tienes muchas ganas de cepillarte los dientes con este producto de OralB. Recomendado”

“Es espectacular, me lo recomendó una amiga que es odontóloga.

“Contento con el producto. Tiene más potencia que el resto de cepillos, cómodo de usar y buen resultado”

¿Verdad que ya no tienes dudas? Pues no esperes más: esta es la oportunidad de conseguir dos cepillos iO6 de Oral-B por 100 euros menos.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.