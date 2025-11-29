Es una de las ofertas más esperadas del Black Friday: la PS5 Slim Digital tiene 150 euros de descuento

La PS5 permite disfrutar de gráficos en 4K, hasta 120 fps, HDR y efectos visuales realistas con trazado de rayos.

La PlayStation no es una videoconsola barata, por eso te entendemos perfectamente: el precio te ha frenado hasta ahora cuando te has planteado dar el salto a la nueva generación. Pero eso puede cambiar ahora, porque PcComponentes ha rebajado a su precio mínimo histórico la PS5 Slim Digital, convirtiendo este en el momento perfecto para renovar tu consola sin gastar más de lo necesario.

Solo por el Black Friday, costará durante unos días 349 euros en lugar de sus 499,99 euros habituales. Es decir, 150 euros menos que tu bolsillo agradecerá no haber gastado. Eso sí, sin que tú renuncies a tener por fin en casa esa videoconsola con la que tanto tiempo llevas soñando.

Características de la PS5 Slim Digital

Diseño más pequeño y ligero que otros modelos

825 GB de almacenamiento integrado

Juegos en 4K

Tecnología de Audio 3D Tempest para un sonido envolvente

Hasta 120 fps con salida de 120 Hz para un juego fluido

Todos los detalles de la PS5 Slim Digital

La Sony PS5 Slim es una videoconsola que ofrece una experiencia rápida y fluida gracias a su SSD ultrarrápida, que reduce al mínimo los tiempos de carga. Su diseño compacto la hace más ligera y fácil de colocar, manteniendo toda la potencia de PS5 pero ocupando mucho menos espacio.

Por otro lado, te permite disfrutar de gráficos en 4K, hasta 120 fps, HDR y efectos visuales realistas con trazado de rayos. La retroalimentación háptica, los gatillos adaptativos y el Audio 3D hacen que la inmersión sea total en cada partida. Además, incluye ASTRO’S Playroom y es compatible con miles de juegos de PS4. Y ahora, de 499,99 euros baja a solo 349 euros, un precio nunca antes visto.

Preguntas frecuentes sobre la PS5 Slim Digital

Es posible que tengas algunas dudas acerca de esta consola, pero vamos a tratar de resolverlas.

¿Incluye mando y cables necesarios para empezar a jugar?

Sí. La consola incluye un mando DualSense, un cable HDMI de alta velocidad, cable de corriente y cable USB para cargar el mando.

¿Es necesario tener conexión a internet para usarla?

No es necesaria para jugar juegos offline ya instalados, pero sí para descargar juegos (al ser una consola digital), recibir actualizaciones del sistema e instalar títulos comprados en la PS Store.

¿La PS5 Slim Digital permite instalar lector de discos externo?

Sí. Aunque esta versión es 100% digital, es compatible con el lector de discos Blu-ray Ultra HD externo oficial, que se puede adquirir por separado y se acopla al chasis.

¿Qué diferencia tiene la PS5 Slim Digital (Chasis E) respecto al modelo original?

La versión Slim es más ligera y compacta, consume menos energía, tiene un diseño más estilizado y cuenta con un almacenamiento interno ampliado. Además, el Chasis E introduce mejoras internas menores en ventilación y eficiencia.

