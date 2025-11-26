Estas son las 11 ofertas que no te puedes perder en el Black Friday de PcComponentes: descuentos de hasta el 60% en tecnología y hogar

Estabas esperando el momento adecuado para comprar esa smart TV que tenías en el punto de mira, renovar tu antiguo smartphone o simplemente abrazar por fin las bondades de las aspiradoras sin cable. La espera ha acabado, porque el Black Friday 2025 de PcComponentes ya está aquí con las mejores ofertas del año en tecnología: Te esperan descuentazos de hasta el 60% en todo tipo de dispositivos

Desde ya, y hasta el 30 de noviembre, el catálogo de PcComponentes se llena de ofertas y rebajas en todas sus categorías. Las mejores marcas, con los mejores modelos a precios que nunca habías imaginado. Además, con envíos gratuitos en pedidos superiores a 50 € y con ofertas flash que tiran la casa por la ventana, aunque solo disponibles durante 24 horas.

¿Quieres lanzarte de lleno a por estas rebajas del Black Friday de PcComponentes? Para que vayas directamente al grano, te traemos 11 ofertones del Black Friday PcComponentes que te van a sorprender.

Aspiradora en seco y húmedo Dreame H12 Pro Flex

18 kPa de potencia de succión, diseño ultraergonómico, una batería que aguanta hasta 50 minutos de limpieza y un diseño que limpia restos sólidos y líquidos. Con esta aspiradora sin cable, tu día a día será más fácil. ¡Y tiene una rebaja de 200€!

Auriculares gamingHyperX Cloud Stinger 2

Perfectos para tus sesiones de juego más intensas, estos auriculares con cable son compatibles con cualquier dispositivo gracias a su puerto jack de 3,5 mm y tienen un micrófono articulado con una cancelación de ruido soberbia. Suenan tan bien como el descuento del 45% que tienen.

Con un acabado en cristal blanco de lo más elegante, el calefactor Blue Belle Mare calienta cualquier estancia rápidamente con sus 2000 W de potencia. Además, lo puedes programar con temporizador de hasta 9 horas a través de la app móvil vía Wi-Fi. Perfecto para automatizarse, te lo puedes llevar ya por 74€ con el Black Friday de PcComponentes.

Microondas Teka MWE FS20

El electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar, ahora por menos dinero. Este microondas calienta, gratina y descongela fácilmente y casa con cualquier cocina gracias a su acabado en acero inoxidable. Además, es muy fácil de usar gracias al panel que tiene y aprovecha al máximo cada milímetro. Al igual que hace con cada euro que inviertas en él gracias a este descuentazo del Black Friday de PcComponentes.

Impresora multifunción Epson Expression Home

Olvídate de ir a la copistería con la Epson Expression Home. Esta impresora multifunción escanea documentos al momento e imprime a todo color con una velocidad de hasta 27 páginas por minuto (incluso sin bordes). La puedes usar por cable o por Wi-Fi, desde una app con tu móvil, y ahora la tienes por menos de 53 €. ¡Aprovecha esta oferta!

Smartwatch Samsung Galaxy Watch7

El mayor ofertón del Black Friday en relojes smart lo tiene PcComponentes aquí mismo. El Samsung Galaxy Watch7 monitoriza tu salud al completo y con una precisión casi clínica, se conecta a absolutamente cualquier smartphone, te hace seguimiento de rutinas de ejercicio y además es totalmente personalizable. Te va a enamorar, y más ahora que está rebajado un 70%.

Robot aspirador Roborock Q10VF

La limpieza de suelos más completa la ofrece este robot, ¡y por menos de 230 €! El Roborock Q10VF no solo aspira los suelos con precisión, también los friega y además se limpia a sí mismo con su base de autovaciado. Ideal para el pelo de mascotas, se puede controlar hasta por voz y puede gestionar hasta tres plantas diferentes en tu hogar. Es perfecto, ¡y con su compra te llevas 10 € de descuento extra en tu cesta!

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

Si alguien sabe de buena relación calidad/precio en móviles es Xiaomi, y el Redmi Note 14 Pro Plus es la mejor prueba de ello. Viene con 256 GB de memoria, 8 GB de RAM, cámara de 200 MP y un procesador Snapdragon que puede con todo. Su batería de 5110 mAh hace que aguante más de un día perfectamente, y su carga rápida de 120 W lo tiene listo al momento. Por 289 €, es imposible decirle que no.

Smart TV Samsung AI QLED 65″

¿Pensando en renovar la tele del salón? Aquí tienes la opción perfecta: una TV 4K con HDR de 65 pulgadas y chip con IA que mejora tanto la imagen como el sonido. Esta smart TV de Samsung de marco ultrafino y panel QLED se ve y se oye de cine, además es compatible con cualquier app de streaming y tiene un Gaming Hub con el que jugar a videojuegos a través de la nube vía GeForce Now o Xbox Cloud. Las mejores películas y juegos en tu salón, sin necesidad de otro aparato, ¡y por 489 €!

Frigorífico Combi Bosch

Con 186 centímetros de alto y 326 litros de capacidad, este frigorífico combi de Bosch es el chollo del Black Friday de PcComponentes perfecto para tu cocina. Cuida todos tus alimentos y los mantiene más frescos gracias a su sistema VitaFresh, que mantiene una temperatura en torno a los 0 ºC en todo momento sin humedad. Además, no genera escarcha gracias a su tecnología Total No Frost y su función de Súper Congelación evita que el frío se “rompa” al guardar nuevos alimentos. Es perfecto, y más con este precio de 589 €.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8

¿Un portátil con un Intel Core i5, 16 GB de RAM y disco duro SSD de 1 TB por 419 €? Este ofertón del Black Friday de PcComponentes lo hace posible. El IdeaPad Slim 3 es un ordenador ideal para teletrabajar, tan resistente en diseño como fiable a nivel de rendimiento, con 2 puertos USB, 1 USB-C, HDMI y jack de 3,5 mm además del mejor WiFi y Bluetooth para que no te falte de nada a nivel de conexiones. Con solo 15 minutos de carga, ofrece 2 horas de rendimiento, y además es ligerísimo. Perfecto.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.