La PlayStation 5 triunfa en el Black Friday de Amazon con un descuento del 20%: ahorra 80 euros en la consola estrella del mercado

La PS5 ofrece gráficos en 4K, alta velocidad gracias a su SSD ultrarrápido y una experiencia inmersiva mediante el mando DualSense.

Es la consola por excelencia a nivel mundial, con el respeto de la Xbox, por supuesto. Como no podía ser de otra manera, hablamos de la PlayStation 5. A la espera del gran estreno de la década, el tan ansiado Grand Theft Auto VI, que llegará finalmente –siempre que no haya más retrasos– el próximo 19 de noviembre, la consola de Sony sigue liderando y arrasando en ventas con el FC 26 de EA Sports (el antes llamado FIFA) como juego estrella del momento.

Durante el Black Friday, la PS5 está siendo uno de los artículos más vendidos en Amazon, donde su versión digital con un mando está disponible por 349 euros, con un 20 % de descuento sobre su precio original, que es de 429 euros. [Prueba GRATIS Amazon Prime]

Características de la versión digital de PS5

No incluye lector de discos Blu-ray Ultra HD.

Requiere descargas digitales para todos los juegos y contenidos.

Diseño ligeramente más delgado y simétrico que el modelo con disco.

Precio más económico en comparación con la PS5 con lector.

Permite almacenamiento expandible mediante SSD M.2 compatible.

Soporta juegos en 4K, hasta 120 Hz y trazado de rayos (ray tracing).

Incluye mando DualSense con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos.

Acceso completo a PlayStation Store y servicios digitales como PS Plus.

Menos partes móviles, lo que reduce ruido y posibles fallas mecánicas.

Necesita conexión a internet para descargar juegos y actualizaciones.

Pros y contras de esta PlayStation

La PS5 Digital Edition, disponible ahora en Amazon con un ahorro de 80 euros, destaca por ser una alternativa más económica dentro de la línea de consolas de nueva generación de Sony, ofreciendo un diseño más simétrico y estilizado, además de un funcionamiento más silencioso al prescindir de un lector de discos. Este modelo apuesta completamente por el ecosistema digital, permitiendo acceder de forma rápida a la PlayStation Store, gestionar bibliotecas de juegos sin necesidad de cambiar discos físicos y aprovechar las ventajas del almacenamiento SSD M.2 para ampliar la memoria sin complicaciones.

Sin embargo, esta orientación totalmente digital también implica algunas limitaciones: no es posible reproducir juegos físicos ni discos Blu-ray, lo que restringe las opciones de compra y elimina la posibilidad de intercambiar o vender juegos usados.

Asimismo, la dependencia del internet para descargar títulos y actualizaciones puede ser un inconveniente para quienes no cuenten con una conexión estable, y el espacio de almacenamiento puede llenarse con rapidez debido al tamaño cada vez mayor de los juegos. Aun así, para quienes prefieren la comodidad del formato digital y buscan un precio más ajustado, la PS5 Digital Edition representa una opción muy atractiva.

Opiniones de quienes ya la han comprado

Con miles de ventas acumuladas, esta versión de la consola de Sony cuenta con una valoración de 4,5 sobre 5 en la plataforma electrónica. Estas son algunas de las valoraciones de usuarios que ya se han hecho con la PS5 Digital Edition:

“Gran compra con una gran oferta, llegó en un día con un embalaje muy bonito”

“Qué puedo decir, otro planeta”

“¡Estamos muy contentos con este producto top!“

Si llevas tiempo pensado en dar, por fin, el salto a la PlayStation 5, no desaproveches la ocasión de hacerte con la versión más económica de Sony con un 20% de descuento durante el Black Friday de Amazon.

