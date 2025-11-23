España Deportes

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Berrettini y Cobolli acaban con Carreño y Munar en los individuales para llevarse la ensaladera

El tenista italiano Flavio Cobolli
El tenista italiano Flavio Cobolli

Italia aplasta a España en los individuales. La Armada se quedó a las puertas de levantar su séptima ensaladera. El primer duelo lo afrontaba Pablo Carreño, que no fue capaz de frenar el potente saque de Matteo Berrettini. Con el marcador en contra, Jaume Munar se vio obligado a tratar de remontar el marcador, pero no fue posible. Flavio Cobolli remontó un partido que comenzó perdiendo y se llevó el partido en el tercer set y con él la tercera ensaladera consecutiva para Italia.

Bajo el liderazgo de David Ferrer, el conjunto español aseguró su presencia en la disputa por el título en una jornada marcada por la tensión y la calidad tenística en el partido ante Alemania. Pablo Carreño otorgó el primer punto a España tras imponerse en el encuentro individual, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez consiguieron la victoria decisiva en el partido de dobles ante la pareja alemana. El esfuerzo conjunto permitió al equipo superar un desafío exigente y alcanzar una nueva final en esta histórica competición.

El primer duelo de la final corría de parte de Pablo Carreño y Matteo Berrettini. El duelo comenzó igualado, pero rápidamente el italiano puso saque a circular para cosechar varios ace a lo largo del partido. Con 4-3 en el marcador, Berrettini consiguió romperle el juego a Pablo para ponerse por delante. Sirviendo en el siguiente juego, consiguió llevarse el primer set del partido. La segunda manga siguió la misma dinámica que la primera. El partido estaba igualado, pero Matteo consiguió volver a romper el servicio a Carreño para ponerse por delante y servir para llevarse el set y el partido. Berrettini conseguía así el primer punto para el equipo italiano y ponía a España contra las cuerdas.

