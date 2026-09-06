500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

Un jinete monta un caballo andaluz de color castaño, también conocido como Pura Raza Española, en las Caballerizas Reales de Córdoba. (Juan Jiménez / Canva)

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Un ejemplar de Pura Raza Española (PRE) puede superar los 500.000 euros, aunque su precio depende de factores como la edad, la genealogía, la formación o su rendimiento deportivo. La horquilla parte de unos 10.000 euros y puede alcanzar esas cifras excepcionales en los animales de mayor valor, según recoge El País a partir de fuentes de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE). Más allá de estas operaciones, la actividad ecuestre en España mueve 7.392,6 millones de euros, según el último gran estudio económico disponible, presentado en 2022 por la Real Federación Hípica Española (RFHE).

La dimensión de este negocio también se aprecia fuera de las fronteras españolas. A cierre de 2025, el Libro Genealógico del PRE, el registro oficial que acredita el origen, la genealogía y la pertenencia de cada ejemplar a la raza, contabilizaba 291.138 ejemplares pertenecientes a 51.354 ganaderías activas repartidas por 71 países, según los datos publicados por ANCCE. De ellos, 143.091 eran hembras y 148.047 machos.

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La actividad ligada al mundo del caballo sostiene además 149.863 puestos de trabajo en España. La cifra incluye una amplia variedad de ocupaciones y actividades económicas, desde la cría y la preparación de los animales hasta los servicios veterinarios, las instalaciones, el transporte, la competición, el ocio o la formación.

El negocio va mucho más allá de vender caballos

La compraventa representa solo una parte de la economía que rodea a estos animales. El mayor volumen de gasto se concentra en la denominada fase de explotación o utilización del caballo, que el estudio cuantifica en 5.110 millones de euros, alrededor del 69% del impacto analizado. En este apartado se incluyen actividades deportivas, ocio, turismo ecuestre, espectáculos y otros usos del animal una vez formado.

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La cría, en cambio, supone alrededor de 770 millones de euros, mientras que la fase de preparación y entrenamiento del animal antes de incorporarse a una disciplina concreta alcanza unos 780 millones. Esta última comprende el periodo en el que se prepara al ejemplar para las distintas disciplinas y usos. El deporte tiene un peso especialmente elevado una vez que el animal entra en la fase de explotación: concentra cerca del 60% del gasto de este bloque.

Una turista alemana denuncia una agresión por parte de un conductor de una calesa de Palma, tras pedirle que diera agua a su caballo. "Le pregunté si podía darle de beber a su caballo, y entonces se enfadó muchísimo, me llamó nazi, me dijo que me fuera a un McDonald’s", explica Xenia Denise en sus redes sociales.

El efecto económico también se traslada a las cuentas públicas. Según el mismo informe, las actividades ecuestres generan más de 1.138 millones de euros en retornos fiscales, es decir, ingresos para las arcas públicas a través de impuestos, repartidos principalmente entre IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades. El estudio calculó además que cada euro de gasto relacionado con esta industria contribuía con 1,17 euros al PIB.

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El Pura Raza Española gana presencia fuera del país

La internacionalización continúa avanzando. Durante 2025 se incorporaron 12.747 nuevos ejemplares al Registro de Nacimientos del PRE y se dieron de alta 2.835 nuevas ganaderías. El 41% de estas últimas se encontraba fuera de España, con Italia, Estados Unidos y Alemania como los países que concentraron un mayor número de nuevas incorporaciones internacionales.

La actividad internacional también se refleja en los cambios de propiedad. El Libro Genealógico tramitó 10.152 transferencias de titularidad de los ejemplares durante 2025 y, fuera de España, estos servicios se concentraron principalmente en Estados Unidos, Italia, México y Francia. ANCCE es la entidad gestora del Libro Genealógico original de la raza, reconocido dentro del programa de cría aprobado por el Ministerio de Agricultura.

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Así, detrás de los ejemplares que pueden alcanzar precios de cientos de miles de euros, existe una actividad mucho más amplia. La cría representa solo una fracción de un negocio en el que pesan especialmente el mantenimiento, la preparación, el deporte y los distintos usos del animal, mientras el Pura Raza Española amplía su presencia internacional y cuenta ya con ganaderías registradas en más de 70 países.