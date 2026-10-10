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La afición del Rayo Vallecano celebra la suspensión del partido contra el Athletic Club y justifica el estallido en Vallecas: “Es el reflejo inevitable del hartazgo”

El club madrileño volvía a casa 146 días después y la grada ha hecho saber al presidente, Raúl Martín Presa, su malestar

Suspenden el partido Rayo Vallecano - Athletic Club por lanzamiento de objetos. (EFE/ Mariscal)
Suspenden el partido Rayo Vallecano - Athletic Club por lanzamiento de objetos. (EFE/ Mariscal)
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Rayo Vallecano 0-0 Athletic Club. Volvía LaLiga después de tres semanas de parón y, lo más importante, volvía al Estadio de Vallecas. Sin embargo, lo que debería haber sido una fiesta rayista se ha convertido en una protesta contra el presidente de la entidad, de nuevo, al grito de “Presa vete ya”.

La Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano respalda el comportamiento de la afición, justificándolo como la consecuencia de un malestar que lleva años creciendo: “Lo sucedido hoy es el reflejo inevitable del hartazgo, la frustración y el enfado de miles de abonados tras años de nefasta gestión por parte de Raúl Martín Presa”, se lee en el comunicado.

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En el minuto 13, con 0-0, empezaron a caer al césped aviones de papel y pequeñas pelotas de plástico. El árbitro, Sánchez Martínez, paró el juego dos veces y, tras un breve intento de reanudación, lo suspendió de forma definitiva.

El árbitro José María Sánchez Martínez decide suspender el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao. (EFE/Mariscal)
El árbitro José María Sánchez Martínez decide suspender el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao. (EFE/Mariscal)

El fútbol volvía a Vallecas después de 146 días de exilio. Sin embargo, no ha durado mucho. “La protesta de hoy es legítima y democrática. Es necesaria y pacífica”, justifican desde las peñas.

“Un incendio alimentado durante demasiado tiempo”

Según el comunicado, la masa social ha llegado a “una situación insostenible tras 15 años de abandono de las instalaciones, una gestión caótica, la pérdida de identidad y el desprecio continuo a trabajadores y aficionados”. Y lo resumen con una imagen: lo de este sábado es “la consecuencia de un incendio alimentado durante demasiado tiempo, sin que nadie tratase de apagarlo”.

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La afición del Rayo, protestando en el encuentro contra el Athletic de Bilbao. (EFE)
La afición del Rayo, protestando en el encuentro contra el Athletic de Bilbao. (EFE)

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