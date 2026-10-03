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La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo
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La manifestación por el derecho a la vivienda celebrada este sábado en Valencia terminó con cargas de la Policía, que custodiaba el Palau de les Arts Reina Sofía. Un reducido número de asistentes logró volcar el vallado instalado alrededor del edificio, acceder a las inmediaciones y, posteriormente, entrar al recinto, donde se celebraba el congreso de inversión inmobiliaria Real Estate Summit 2026. Nueve agentes han resultado heridos y una persona ha sido detenida, según fuentes policiales citadas por EFE.

La protesta llega un día después del rechazo en el Congreso de los Diputados a los dos reales decretos de vivienda presentados por el Gobierno, tumbados con los votos de PP, Vox, UPN y Junts. La votación ha reactivado la movilización social en todo el país: el Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid y diversos colectivos reclaman ya la convocatoria de una huelga general. Este fin de semana, la protesta se extiende a más de 50 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Vigo, Málaga, Valladolid, Alicante, Granada, Santander y Santiago de Compostela.

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Manifestantes lograron acceder al evento de inversión inmobiliaria

En la capital valenciana, cientos de personas corrieron hacia el Palau y lo rodearon durante varios minutos mientras jaleaban a quienes habían conseguido entrar en el edificio. Los agentes respondieron con el desalojo del grupo que había accedido al interior. También lanzaron gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los manifestantes, así como golpes de porra.

Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo, en una marcha reivindicativa que tiene previsto finalizar ante la cita inmobiliaria e inversora Valencia Real Estate Summit 2026. EFE/ Kai Forsterling
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo, en una marcha reivindicativa que tiene previsto finalizar ante la cita inmobiliaria e inversora Valencia Real Estate Summit 2026. EFE/ Kai Forsterling

La protesta, convocada por Entrebarris, el Sindicat d’Habitatge de València, el Sindicat de Llogateres de València y la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca, había arrancado a las 11.00 horas desde la plaza de la Porta de la Mar bajo el lema “Por el derecho a la vivienda. Fuera especuladores y rentistas”. El recorrido tenía como destino final las inmediaciones del Palau de les Arts, elegido de forma deliberada por los organizadores para coincidir con la celebración del encuentro inmobiliario, que reunía ese mismo día a profesionales del sector, inversores y emprendedores del ámbito empresarial.

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Miles de personas, en su mayoría jóvenes, participaron en la marcha antes de que se produjeran los incidentes en el tramo final del recorrido. Durante el trayecto, la cabecera portaba una pancarta que reclamaba acabar con el negocio de la vivienda, mientras otros asistentes exhibían carteles que denunciaban la influencia de los fondos de inversión en la actividad del Congreso de los Diputados.

Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en Valencia. EFE/ Kai Forsterling
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en Valencia. EFE/ Kai Forsterling

Según publica Las Provincias, las organizaciones convocantes habían explicado antes del inicio de la marcha que la elección del Palau como punto final respondía a un rechazo directo hacia el modelo de negocio que representa el sector inmobiliario reunido en el Real Estate Summit 2026. Según los datos difundidos por los colectivos, el precio del alquiler en la ciudad se ha incrementado un 78% en los últimos cinco años, hasta superar de media los 1.300 euros mensuales, un alza que atribuyen a la entrada de capital inversor y a la proliferación de alquileres turísticos, temporales o por habitaciones.

Las entidades también habían denunciado, en los días previos a la protesta, un aumento de los desahucios y de las que califican como prácticas de acoso inmobiliario contra familias vulnerables, incluidos casos de viviendas con resolución judicial a favor de la permanencia de sus ocupantes al amparo de la moratoria prevista en la Ley 1/2013. De acuerdo con sus cifras, durante 2025 se registraron 2.992 desahucios en la Comunitat Valenciana.

Tras los incidentes registrados frente al Palau de les Arts, el dispositivo policial reforzó la vigilancia en el perímetro del edificio para evitar nuevos intentos de acceso, mientras el grueso de los manifestantes permanecía concentrado en las inmediaciones del recinto coreando consignas contra la especulación inmobiliaria.

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