Laura Gutman, investigadora argentina de la conducta humana: “Estamos en un mundo que está bastante al revés. Y cuando llegamos a la maternidad no estamos preparadas”

La escritora argentina habla con ‘Infobae’ para subrayar cómo la maternidad puede desenterrar nuestras inseguridades y experiencias que han influido en nuestra identidad, pero que ni siquiera recordamos.

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Muchas personas llegan a la edad adulta repitiendo patrones aprendidos inconscientemente durante la infancia. Las relaciones interpersonales, la disposición en el trabajo o en los estudios e incluso la crianza de los hijos terminan siendo el resultado de vivencias a las que no damos importancia y que ni siquiera recordamos. Este ha sido uno de los ejes en los que ha centrado su investigación de más de cuatro décadas Laura Gutman para crear la metodología Biografía Humana.

La escritora argentina, ante su próximo encuentro en Barcelona el 17 de octubre, en el que habrá un diálogo abierto a todo el público para pensar sobre nuestra actualidad y el futuro de la humanidad, ha hablado con Infobae para subrayar cómo la maternidad puede desenterrar nuestras inseguridades y vivencias más ocultas. “Ser madre es muy difícil porque es como un salto cuántico hacia lo desconocido”, asegura.

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A pesar de que “no hablamos de las madres, tampoco hablamos de los niños”. Gutman considera que esto es preocupante, pues no todos somos padres, pero sí que “todos hemos sido niños y la primera infancia queda bastante oculta en nuestras preocupaciones cotidianas”. La raíz del problema, como explica la investigadora de la conducta humana, radica en lo distanciados que estamos “de nuestra propia naturaleza humana”. Y es que “todo lo que se vincula con el diseño del ser humano nos resulta raro, porque estamos mucho más condicionados por la cultura social que por nuestra propia naturaleza”.

Esta desvinculación hace que vivamos en una cultura “basada en el desamor y en la ignorancia del nivel de atención” en la que tampoco tenemos acceso a los “recursos emocionales” con los que poder orientarnos en nuestra vida adulta. En definitiva: “Estamos viviendo un mundo que está bastante al revés. Y cuando llegamos a la maternidad, no solamente nos encontramos con una situación para la cual no estamos emocionalmente preparadas, sino que todo nuestro entorno tampoco entiende nada. Porque la civilización en su conjunto está disponible para satisfacer a los adultos, pero no para satisfacer a los niños”, explica la experta.

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Laura Gutman, investigadora de la conducta humana y escritora argentina (Cedida)

Nuestro recuerdo se basa en el “discurso dañado” que nos ha transmitido nuestra madre

Hay un proverbio que define a la perfección la matrescencia que atraviesa una mujer cuando da a luz a su primer hijo: ‘Cuando nace un bebé, también nace una madre’. Aunque la mujer se prepare para cada una de las etapas que atravesará tras quedarse embarazada, lo cierto es que no sabrá cómo va a reaccionar a cada una de ellas si no está en sintonía con su “realidad emocional”.

Laura explica que “las capacidades emocionales que voy a tener de dar altruistamente, de ofrecer, de estar disponible, de dar prioridad a la criatura por sobre mis propias necesidades, va a depender de las experiencias reales que yo misma he tenido, sobre todo durante mi infancia”. No obstante, muchas veces el recuerdo de nuestra niñez no corresponde a lo que guarda nuestro inconsciente. Como afirma la escritora: “Organizamos nuestra lente desde la cual nosotros entendemos e interpretamos la vida, en principio, desde la lente que tenía mamá cuando éramos niños”.

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Para comprender esta trayectoria, la experta pone un ejemplo: “Vamos a suponer que yo era la primogénita y mi mamá siempre decía que yo nunca le di ningún trabajo, que yo nací despierta y que el que le dio todo el trabajo y le sacó canas verdes fue mi hermano. No voy a recordar una cantidad de hechos que sí me acontecieron y que mi madre no nombró. Por ejemplo, tenía terrores nocturnos y tenía prohibido ir a despertar a mi mamá“, relata. De esta manera, nuestro recuerdo se basa en el “discurso dañado de mamá”.

¿Qué escenario deja esto en nuestra actualidad? Al no tener presente “un montón de sutilezas” que han sido decisivas en la construcción de mi identidad, no podré conocer mi “realidad emocional”. Ante eso, Gutman sostiene que “eso requiere una indagación que quizá no es tan fácil de comprender” en un inicio.

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¿Qué pasa si no estoy emocionalmente capacitada para la crianza?

Uno de los inconvenientes actuales es que muchas veces idealizamos que “las madres somos todas maravillosas. Y la realidad es la realidad”, añade con sinceridad. La escritora argentina fue una de las pioneras en publicar un libro que hablara de que “la maternidad es cosa seria y es muy difícil”. De hecho, casi todos hemos podido ver “a nuestra madre muy sacrificada y víctima de las circunstancias”, afirma.

No obstante, Gutman sostiene que en muchos casos se ha comprado un discurso idealizado debido al amor que profesamos a nuestras madres: “A veces haciéndonos cargo, siendo niños, de situaciones o de la realidad emocional de mamá, cuando en realidad mamá era la adulta y nosotros éramos los niños que necesitábamos todo el apoyo, el caudal, la disponibilidad y la protección que merecíamos”. Y es aquí donde nace el problema.

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La escritora argentina hace un inciso para recalcar que son las madres las que tienen “la responsabilidad de enterarnos primero de todo nuestro escenario infantil, comprender qué nos pasó sin juzgar a nuestras madres, sino comprendiendo la realidad tal cual nos pasó”. Esto será útil para conocer “qué hicimos para sobrevivir y qué mecanismos de supervivencia hemos usado”. Así, las madres podrán saber los recursos con los que cuentan y en qué aspectos necesitamos pedir ayuda, para que entonces nuestros hijos pequeños obtengan un caudal de amor y de bienestar”.

Laura Gutman, investigadora de la conducta humana y escritora argentina (Cedida)

“Las madres cuando tienen hijos se sienten muy solas”

Hoy es casi imposible encontrar una madre occidental que no haya estudiado sobre la crianza respetuosa y positiva. Pero la investigadora insiste en que el problema real “es nuestra propia infancia”, ya que esto hace que “la civilización no ponga ninguna identidad en el hecho materno”. Según Gutman, “las madres cuando tienen hijos se sienten muy solas, aisladas, encuevadas, sin nadie que las mire, perdiendo el tren de la vida”. Lo que hace que se convierta en una de las variables responsables de la caída de la natalidad. Por eso, sostiene que “depende de todos nosotros que le demos un amparo, un apoyo y una visibilidad” a la maternidad.

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Este escenario podría dar un giro, según la experta, bajo su propuesta de la Biografía Humana que se cimienta en una “civilización niñocéntrica”. En pocas palabras, “los niños en el centro de la escena, las madres, cobijando, amparando y ofreciendo. Y la comunidad en su totalidad, parejas (si hay parejas), abuelos, familia, amigos, instituciones, lo que fuera, cobijando a esa madre para que esté en las mejores condiciones”.

Laura Gutman defiende su teoría al añadir que al final “ese niño es la semilla de toda la humanidad futura”. Por lo que “si ponemos todos nuestros mejores recursos en la próxima generación, vamos a tener un ejército de jóvenes y adultos creativos, seguros de sí mismos, organizados emocionalmente”, concluye.

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