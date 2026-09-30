Las entradas para el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2027 ya están a la venta

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La venta general de entradas para el Fórmula 1 Lenovo Gran Premio de España de 2027 ya está abierta para los aficionados, que pueden adquirir entradas de grada y hospitalidad con cualquier tipo de tarjeta y hasta agotar existencias para la carrera, que se disputará en Madring del 10 al 12 de septiembre.

La apertura de la venta general llega tras la preventa exclusiva para clientes de American Express. La próxima edición contará con más zonas de sombra y puntos de agua para los aficionados.

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Madring es un circuito híbrido de 5,4 kilómetros y 22 curvas, integrado en el entorno del recinto ferial de Ifema Madrid y el barrio de Valdebebas. Entre sus principales señas de identidad está La Monumental, una curva peraltada de 547 metros que alcanza una inclinación del 24 por ciento.

El regreso de la fórmula 1 a Madrid después de 45 años reunió a 352.618 asistentes en un trazado que albergará las pruebas del Mundial de Fórmula 1 hasta 2035, con un impacto económico estimado de 450 millones de euros anuales.

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