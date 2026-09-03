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Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

El jugador del Atlético de Madrid ha comunicado su decisión a través de sus redes sociales

Marcos Llorente en una rueda de prensa con la selección española (REUTERS/Claudia Greco)
Marcos Llorente en una rueda de prensa con la selección española (REUTERS/Claudia Greco)
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Marcos Llorente ha decidido que el Mundial 2026 sea su último torneo con la selección española. El futbolista del Atlético de Madrid ha anunciado este jueves su retirada de La Roja a los 31 años, apenas después de haber vivido el momento más importante de su trayectoria internacional: proclamarse campeón del mundo. El centrocampista madrileño pone así fin a una aventura que comenzó en 2020 y que le ha llevado a disputar 27 encuentros con la absoluta. En ese recorrido hay dos Mundiales y una Eurocopa, además del título mundial conquistado recientemente. Una trayectoria relativamente corta en el tiempo, pero con presencia en algunas de las grandes citas del fútbol internacional.

Su aventura en la selección española comenzó mucho antes de llegar al primer equipo. Llorente pasó por la sub-19 y la sub-21 antes de dar el salto a la absoluta. Su primer partido con la selección española se produjo en Katwijk aan Zee, en un amistoso frente a Países Bajos. Aquel encuentro terminó con victoria española por 1-2 y tuvo a De la Fuente como técnico, además de contar con Grimaldo en el equipo. Sin embargo, fue Luis Enrique quien le abrió posteriormente la puerta de la absoluta. El madrileño debutó ante Países Bajos en el Ámsterdam Arena, en un encuentro que acabó 1-1. Desde entonces, Llorente fue encontrando su espacio dentro de La Roja, especialmente como lateral derecho, una posición en la que terminó teniendo protagonismo.

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Su camino, sin embargo, no fue siempre lineal. En la última Eurocopa no entró en los planes de De la Fuente para esa posición, con Dani Carvajal y Jesús Navas por delante. El futbolista del Atlético de Madrid volvió a tener una oportunidad posteriormente y consiguió formar parte de la convocatoria para el Mundial. En Estados Unidos, Canadá y México tuvo presencia desde el comienzo. Llorente fue titular en el debut de España como lateral derecho, aunque a medida que pasaron los partidos terminó perdiendo ese puesto frente a Pedro Porro. A pesar de ello, formó parte de la plantilla que acabó levantando el trofeo mundial.

Marcos Llorente con la Copa del Mundo (Instagram)
Marcos Llorente con la Copa del Mundo (Instagram)

Y precisamente después de alcanzar la cima ha decidido marcharse. El propio futbolista ha explicado que el título no ha cambiado sus planes. Tampoco lo habría hecho quedarse fuera de la convocatoria. La decisión, según relata, llevaba tiempo rondándole la cabeza. “Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”, comenzaba la carta.

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Una decisión meditada

Llorente quiso dejar especialmente claro que su despedida no depende del desenlace del Mundial ni de haber tenido la posibilidad de disputarlo. “Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”. El madrileño se marcha agradecido por todo lo vivido durante sus años con España y dedica parte de su mensaje a las personas que le han acompañado durante ese recorrido. “Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables”.

Españoles celebrando la victoria del Mundial frente Argentina en Alcorcón

Entre todos esos recuerdos, hay uno que ocupa un lugar especial: los últimos 52 días compartidos con el grupo que terminó convirtiéndose en campeón del mundo. “Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos.”

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