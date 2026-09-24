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El sacerdote que construyó más de cien viviendas para familias sin hogar con botellas de vidrio en Valencia

Joaquín Sancho Albesa convirtió la recogida de cascos retornables en un fenómeno solidario que permitió erradicar el chabolismo en las cuevas de Benimàmet

Joaquín Sancho Albesa, también llamado Padre Botella. (Archidiócesis de Valencia)
Joaquín Sancho Albesa, también llamado Padre Botella. (Archidiócesis de Valencia)
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A mediados del siglo XX, la periferia de las grandes ciudades españolas albergaba pobreza extrema. En las zonas limítrofes entre Benimàmet y Burjassot, en la provincia de Valencia, docenas de familias humildes e inmigrantes se veían obligadas a malvivir en condiciones insalubres, habitando en rudimentarias cuevas sin acceso a servicios básicos. Ante esta realidad desoladora, la vocación social de un joven cura de 26 años logró transformar por completo el destino de toda una comunidad marginal.

Joaquín Sancho Albesa (1930-1992), nacido en la localidad turolense de Valdealgorfa y formado en el Seminario Metropolitano de Moncada, llegó en 1955 como párroco a la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Canterería. Al tomar conciencia del contexto de su feligresía, decidió ir más allá del consuelo espiritual. Inició su labor repartiendo alimentos básicos como leche y queso, para posteriormente fundar una guardería infantil y una escuela taller enfocada en enseñar oficios a los adultos. Sin embargo, la brecha de la vivienda continuaba siendo el mayor desafío.

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Fue durante las Navidades de 1956 cuando lanzó una propuesta tan sencilla como revolucionaria. Distribuyó una nota en la que pedía a los vecinos que le donasen las botellas de vidrio vacías consumidas en los festejos navideños. Bajo el lema “cada botella, un ladrillo”, el objetivo inicial era recuperar el valor del depósito de los cascos retornables para costear material de construcción. Aquella idea local no tardó en convertirse en una gigantesca ola de solidaridad.

Joaquín Sancho Albesa, también llamado Padre Botella. (Archidiócesis de Valencia)
Joaquín Sancho Albesa, también llamado Padre Botella. (Archidiócesis de Valencia)

Rebautizado como “Padre Botella”

Para gestionar el enorme volumen de donaciones, el sacerdote habilitó un depósito donde limpiaba y clasificaba las botellas por marcas antes de venderlas directamente a las empresas fabricantes. En mayo de 1957, la iniciativa ya sumaba más de millón y medio de envases recopilados. Con un valor de tres pesetas de la época por cada casco de champán, el popularmente rebautizado como “Padre Botella” fijó su meta en superar los dos millones.

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Con el fin de sostener el ritmo económico que exigía la edificación de las casas, el cura llevó su campaña a eventos multitudinarios. Logró recolectar 20.000 botellas a las puertas del estadio Santiago Bernabéu durante un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, e integró su causa en la caravana de la Vuelta Ciclista a España para subastar envases en las metas. La repercusión fue tal que reconocidos intelectuales como el escritor José María Gironella elogiaron públicamente su labor en las páginas de la prensa nacional.

Joaquín Sancho Albesa, también llamado Padre Botella. (Archidiócesis de Valencia)
Joaquín Sancho Albesa, también llamado Padre Botella. (Archidiócesis de Valencia)

El esfuerzo culminó con la construcción de la guardería y un total de 107 viviendas de protección social situadas en bloques erigidos junto al parque de las Cuevas Camales en Benimàmet, complejo conocido hasta hoy como “las fincas del Padre Botella”. Tras ser destinado a Cáritas Diocesana en 1961, las obras contaron con el impulso financiero definitivo del Arzobispado de Valencia.

Tras una vida volcada en proyectos benéficos como consiliario del Secretariado Pro Gitanos y párroco en diversas comunidades, Joaquín Sancho falleció en la Nochebuena de 1992. Tres décadas después, en abril de 2022, las autoridades e instituciones locales formalizaron la inauguración de la calle del reverendo Joaquín Sancho Albesa en el mismo barrio donde levantó su obra. El homenaje perpetúa el legado del hombre que convirtió toneladas de cristal desechado en el cimiento de un hogar digno.

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