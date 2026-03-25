España Deportes

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

El delantero francés se marchará a final de temporada tras diez campañas jugando con la camiseta rojiblanca

Guardar
El jugador del Atlético de
El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (EFE/Sergio Pérez)

Era un secreto a voces que este martes se hacía realidad: Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid. Cuando termine la temporada, el delantero francés dirá adiós a la que ha sido su casa durante 10 temporadas. Un golpe difícil de encajar para una afición que perdonó su idilio con el FC Barcelona y le volvió a situar como estrella rojiblanca. Ahora, el principito convertido en rey del Metropolitano, deja la corona y pone rumbo a Estados Unidos en busca de cumplir su sueño americano y conquistar un nuevo reino.

Griezmann nació el 21 de marzo de 1991 en Macon, una localidad situada al este de Francia. Y es la de Les Bleus la camiseta que defiende como internacional, aunque bien podía haber sido la de Portugal, dado el origen de su abuelo materno. Sus primeros pasos en el mundo del fútbol no fueron sencillos, dado que le rechazaron en varios equipos por su estatura. Uno de esos equipos fue el Olympique de Lyon. Por entonces ninguno imaginaba el jugador en que un día se convertiría. Fue Eric Olhats, entonces ojeador de la Real Sociedad, quien llamó a su puerta cuando el joven jugador tan solo tenía 13 años y le ofreció un hueco en las categorías inferiores del club donostiarra.

Defendió la camiseta de los txuri-urdines a lo largo de las distintas categorías hasta que con 18 años consiguió dar el salto al primer equipo. Allí no solo se hizo un hueco, sino que consiguió que su nombre comenzara a sonar por todos los rincones del país, así como fuera de las fronteras españolas. El Real Madrid fue uno de los interesados. Y lo cierto es que el francés se trasladó en 2014 a la capital, pero para comenzar su nueva etapa como rojiblanco. Con el siete a la espalda y 30 millones menos en las arcas del Atlético de Madrid empezó su nueva etapa.

El jugador del Atlético de
El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (Europa Press)

No tardó en convertirse en uno de los pesos pesados del equipo dentro y fuera del campo. El principito se convirtió en una estrella, en un ídolo para la afición colchonera. Durante ese tiempo marcó 131 goles en los 257 partidos y conquistó una Supercopa de España, una Europa League y una Supercopa de Europa. Su estelar protagonismo y actuación en el campo, siguió acaparando miradas interesadas de distintos clubes y en 2018, llegó la llamada. El FC Barcelona estaba interesado en fichar al delantero francés que estaba deslumbrando a la liga española con sus datos. Griezmann ya había rechazado entonces hasta dos veces a los azulgranas: la primera en 2010, cuando Guardiola le llamó para el Barça B; la segunda fue en 2017-2018; y no hubo una tercera.

Griezmann y el adiós al Atlético de Madrid

Tan solo un año después dio el sí quiero a los azulgranas. Un fichaje que no fue visto con buenos ojos por la grada rojiblanca, que tuvo que ver cómo su estrella se marchaba al equipo rival. El idilio catalán duró tan solo dos temporadas, después regresó a su casa, donde le abrieron las puertas pero no los brazos. La afición rojiblanca todavía tenía la herida abierta y necesitó tiempo para cerrarla. Griezmann lo sabía y supo esperar. Demostró sobre el césped y llegó donde el perdón no podía. Reconquistó el corazón de los atléticos. El príncipe recuperó su corona y lideró a un equipo en la búsqueda de títulos y grandeza.

El mensaje de Simeone a Griezmann tras la victoria del Atlético Madrid

Unas copas que todavía pueden seguir llegando y hacer que se retire del club por lo alto. Ahora el Atlético de Madrid está clasificado para la final de Copa del Rey, donde se enfrentarán a la Real Sociedad; y se mantiene en la aventura europea de la Champions tras conseguir el pase a cuartos de final. Griezmann podría sumar dos copas más a su palmarés como rojiblanco, aunque independientemente del resultado se marchará por la puerta grande. Llegó como un principito y se irá convertido en rey en busca de conquistar un nuevo reino: Estados Unidos.

Temas Relacionados

Atlético de MadridFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

El portero blaugrana ha comentado en ‘El Larguero’ los detalles de su convocatoria con España y lo que supone la competencia con otros tres guardametas, junto con algunos aspectos de su fichaje por el Barcelona

Joan García habla sobre su

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

El tenista balear aprovechó la ceremonia en la que fue investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid para hablar de Carlitos

Nadal se pronuncia sobre la

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

En 2021, sufrió una caída grave en Puerto Escondido, a la que poco después se sumó otro accidente en Nazaré, que le obligaron a alejarse del mar

Natxo González, el deportista que

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”

El piloto de la escudería británica no pudo terminar la carrera por problemas en el motor, al igual que su compañero Fernando Alonso

El enfado de Lance Stroll

El Atlético de Madrid hace oficial la marcha de Griezmann al Orlando City SC

El delantero francés dirá adiós al club rojiblanco a final de temporada

El Atlético de Madrid hace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Morad, mecánico: “Si le pones

Morad, mecánico: “Si le pones a tu coche unas llantas más grandes, seguramente tengas problemas en la ITV”

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

La guerra de los purgados contra Abascal congela los acuerdos Vox-PP en Extremadura y Aragón justo cuando se abre el nuevo frente en Andalucía

El Gobierno pagará 8,3 millones a la empresa japonesa que gestiona el programa de cribados de Andalucía para que le ayude a tramitar miles de ayudas del ‘kit digital’

Yolanda Díaz rechaza la postura de Carlos Cuerpo: “Es inaudito que se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extra”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

España enfrenta los problemas económicos por la guerra de Irán mejor que en la crisis de 2008 y que Europa, pero falla en vivienda y productividad

La vivienda, más cerca de tocar techo: la doble barrera de precios disparados y escasa oferta frena a los compradores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Pagar menos a quien está de baja no es la solución”

DEPORTES

Joan García habla sobre su

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”

El Atlético de Madrid hace oficial la marcha de Griezmann al Orlando City SC