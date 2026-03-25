Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (EFE/Sergio Pérez)

Era un secreto a voces que este martes se hacía realidad: Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid. Cuando termine la temporada, el delantero francés dirá adiós a la que ha sido su casa durante 10 temporadas. Un golpe difícil de encajar para una afición que perdonó su idilio con el FC Barcelona y le volvió a situar como estrella rojiblanca. Ahora, el principito convertido en rey del Metropolitano, deja la corona y pone rumbo a Estados Unidos en busca de cumplir su sueño americano y conquistar un nuevo reino.

Griezmann nació el 21 de marzo de 1991 en Macon, una localidad situada al este de Francia. Y es la de Les Bleus la camiseta que defiende como internacional, aunque bien podía haber sido la de Portugal, dado el origen de su abuelo materno. Sus primeros pasos en el mundo del fútbol no fueron sencillos, dado que le rechazaron en varios equipos por su estatura. Uno de esos equipos fue el Olympique de Lyon. Por entonces ninguno imaginaba el jugador en que un día se convertiría. Fue Eric Olhats, entonces ojeador de la Real Sociedad, quien llamó a su puerta cuando el joven jugador tan solo tenía 13 años y le ofreció un hueco en las categorías inferiores del club donostiarra.

Defendió la camiseta de los txuri-urdines a lo largo de las distintas categorías hasta que con 18 años consiguió dar el salto al primer equipo. Allí no solo se hizo un hueco, sino que consiguió que su nombre comenzara a sonar por todos los rincones del país, así como fuera de las fronteras españolas. El Real Madrid fue uno de los interesados. Y lo cierto es que el francés se trasladó en 2014 a la capital, pero para comenzar su nueva etapa como rojiblanco. Con el siete a la espalda y 30 millones menos en las arcas del Atlético de Madrid empezó su nueva etapa.

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (Europa Press)

No tardó en convertirse en uno de los pesos pesados del equipo dentro y fuera del campo. El principito se convirtió en una estrella, en un ídolo para la afición colchonera. Durante ese tiempo marcó 131 goles en los 257 partidos y conquistó una Supercopa de España, una Europa League y una Supercopa de Europa. Su estelar protagonismo y actuación en el campo, siguió acaparando miradas interesadas de distintos clubes y en 2018, llegó la llamada. El FC Barcelona estaba interesado en fichar al delantero francés que estaba deslumbrando a la liga española con sus datos. Griezmann ya había rechazado entonces hasta dos veces a los azulgranas: la primera en 2010, cuando Guardiola le llamó para el Barça B; la segunda fue en 2017-2018; y no hubo una tercera.

Griezmann y el adiós al Atlético de Madrid

Tan solo un año después dio el sí quiero a los azulgranas. Un fichaje que no fue visto con buenos ojos por la grada rojiblanca, que tuvo que ver cómo su estrella se marchaba al equipo rival. El idilio catalán duró tan solo dos temporadas, después regresó a su casa, donde le abrieron las puertas pero no los brazos. La afición rojiblanca todavía tenía la herida abierta y necesitó tiempo para cerrarla. Griezmann lo sabía y supo esperar. Demostró sobre el césped y llegó donde el perdón no podía. Reconquistó el corazón de los atléticos. El príncipe recuperó su corona y lideró a un equipo en la búsqueda de títulos y grandeza.

El mensaje de Simeone a Griezmann tras la victoria del Atlético Madrid

Unas copas que todavía pueden seguir llegando y hacer que se retire del club por lo alto. Ahora el Atlético de Madrid está clasificado para la final de Copa del Rey, donde se enfrentarán a la Real Sociedad; y se mantiene en la aventura europea de la Champions tras conseguir el pase a cuartos de final. Griezmann podría sumar dos copas más a su palmarés como rojiblanco, aunque independientemente del resultado se marchará por la puerta grande. Llegó como un principito y se irá convertido en rey en busca de conquistar un nuevo reino: Estados Unidos.