Los nominados al Balón de Oro: España triunfa en casi todas las categorías

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, recibe el Balón de Oro femenino 2024 durante la gala de París el lunes 28 de octubre del 2024. (AP Foto/Michel Euler)

El Balón de Oro es uno de los premios más prestigiosos a nivel individual del mundo del fútbol. France Football es la revista francesa que organiza la entrega de premios, siendo esta una de las ceremonias más mediáticas.

Precisamente hoy han salido las nominaciones de todas las categorías: el trofeo Kopa, conocido popularmente como el golden boy, el trofeo Yashin, que se entrega el mejor portero del año, el premio al mejor entrenador, al mejor club y, como no, los candidatos al Balón de Oro.

Éxito de los españoles en el Balón de Oro

Los españoles han brillado en casi todas las categorías, tanto masculinas como femeninas. En la única en la que no ha recibido ninguna candidatura es en mejor entrenador femenino. En el resto de premios, España tiene representación y muchas probabilidades de salir con varios premiados.

Uno de los que tiene más posibilidades es Luis Enrique. El entrenador del PSG ha estado a un partido de conseguir una temporada perfecta para el club francés. El equipo, que cayó en la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, ha ganado cuatro trofeos, entre los que destacan la Champions League o la Ligue 1.

Luis Enrique celebra la clasificación del PSG para la final de la Champions.

Sin duda, el entrenador asturiano es el máximo favorito para llevarse el premio. Otro de los que está nominado es Hansi Flick, el entrenador alemán del Barcelona.

El Balón de Oro también podría ser revalidado por dos españoles. El año pasado los ganadores fueron Rodri Hernández y Aitana Bonmatí, ambos jugadores españoles. Este año, en la categoría masculina uno de los favoritos es Lamine Yamal. El jugador del Barcelona ha hecho una gran temporada, liderando el ataque de su equipo y de la selección nacional con tan solo 17 años. Pese a ello, parece que el jugador que levantará el trofeo es Ousmane Dembélé.

Otros jugadores españoles que aparecen en la lista son Fabián Ruiz y Pedri. Por otra parte, los equipos españoles también tienen una gran representación gracias a jugadores como Mbappé, Vinícius Jr, Lewandowski, Raphinha o Jude Bellingham. Todos ellos están nominados entre los 30 mejores jugadores del mundo.

En la categoría femenina, hay dos jugadoras que pueden levantar el galardón. La primera de ellas es Alexia Putellas, que ha liderado la delantera del Barcelona con 38 contribuciones de gol en 39 partidos. Por otra parte, Aitana podría volver a ganar el premio y se posiciona como la favorita.

Ambas futbolistas ya lo han ganado dos veces en su carrera y, en el caso de hacerlo una tercera vez, se convertirían en la deportista con más Balones de Oro de la historia. Claudia Pina, Esther González, Mariona Caldentey y Patri Guijarro también están nominadas al premio, algo que sin duda representa la superioridad del fútbol español en el ámbito femenino.

El 22 de septiembre puede ser un gran día para el fútbol español, que también tiene representantes muy sólidos para levantar el mejor jugador joven masculino y femenino. Por otra parte, hay candidatos del fútbol español como Courtois que pueden ganar el trofeo en su respectiva categoría.