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Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

El extremo campeón del mundo ha hecho saltar las alarmas al no saltar al verde en el último entrenamiento

Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal. (Europa Press)
Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal. (Europa Press)
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Esta mañana saltaban las alarmas en Can Barça. No había rastro de Lamine Yamal en el último entrenamiento del FC Barcelona antes de viajar a Valencia. Sin embargo, Hansi Flick, entrenador culé, se ha encargado de disipar las dudas en torno al campeón del mundo en la rueda de prensa previa al partido. “Se entrenó por separado. Está bien. Tenía solo un golpe. Viajará con nosotros, pero ya veremos si juega”, ha explicado.

La baja de Lamine Yamal en la sesión de hoy era más por precaución. La duda, por tanto, estará en el once. El FC Barcelona sabe que el Real Madrid ha pinchado frente al Betis y mañana en Mestalla se le presenta la primera oportunidad de poner tierra de por medio en una liga que, eso sí, acaba de empezar. “Vi el partido de ayer, el Real Madrid jugó bien. Tuvo ocasiones. Esto es fútbol y puede pasar. Queremos tener nuestro estilo”, ha señalado el técnico alemán.

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Así, el Barça está a las puertas de ser el único equipo de LaLiga con pleno de victorias. De ello dependerán el gran estado de forma de Raphinha (5 goles en 3 partidos) y los fichajes, como Adeyemi, Gordon y Rodri, quienes ya han levantado gran expectación entre los aficionados culés.

Lamine Yamal, duda para Mestalla. (EFE/ Quique García)
Lamine Yamal, duda para Mestalla. (EFE/ Quique García)

Un golpe que no impide viajar

Lamine permaneció este sábado en la Ciutat Esportiva mientras el resto del equipo completaba la sesión. El extremo trabajó de manera individual en el gimnasio después de recibir ese golpe que le provocó molestias. No hay, según las palabras de Flick, una lesión que le impida estar disponible, aunque el cuerpo técnico no quiere precipitarse. “Esperemos que pueda jugar. Hablaremos y decidiremos si es titular”, ha apuntado el entrenador, que deberá valorar también si merece la pena arriesgar con el calendario europeo a la vuelta de la esquina. El Barça debutará el miércoles en la Champions League frente al Feyenoord.

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La presencia de Lamine tiene además un peso especial en este comienzo de temporada. El internacional español ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Flick y una de las piezas principales de un equipo que ha ganado sus tres primeros partidos de LaLiga, ante Elche, Athletic Club y Rayo Vallecano. A eso se suma su nuevo papel dentro del vestuario. Lamine ha sido elegido por sus compañeros como uno de los capitanes del Barcelona, junto a Eric García y Frenkie de Jong, mientras que Flick ha designado a Raphinha y Pedri. “Yo decidí dos, Raphinha y Pedri, y luego los jugadores, a tres: Eric, Frenkie y Lamine”, dijo entonces.

Lamine Yamal fue uno de los protagonistas en la victoria frente al Rayo. (REUTERS/Bruna Casas)
Lamine Yamal fue uno de los protagonistas en la victoria frente al Rayo. (REUTERS/Bruna Casas)

Gabriel Jesús también espera su oportunidad

La otra gran novedad en la convocatoria será Gabriel Jesús. El delantero brasileño ya se ha entrenado con el grupo y está preparado para estrenarse en LaLiga, aunque todavía no tiene ritmo para disputar un partido completo. “He disfrutado muchísimo con lo que he visto en las últimas sesiones. No está al 100%, pero está listo para jugar algunos minutos en la segunda mitad”, ha dicho Flick. Gavi también apunta a estar disponible después de superar el golpe en la rodilla que le hizo perderse los dos últimos encuentros.

Gabriel Jesús en su presentación con el FC Barcelona. (Reuters)
Gabriel Jesús en su presentación con el FC Barcelona. (Reuters)

Iu Martínez y Bisiwu, las otras ausencias

Flick tampoco podrá contar con Iu Martínez, que había participado en los últimos entrenamientos con el primer equipo, ni con Bisiwu, que continúa con molestias en el tobillo después del fuerte golpe sufrido en la final de la Copa Catalunya. A ellos se suman Frenkie de Jong y Roony Bardghji, ambos todavía en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones de rodilla de larga duración.

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