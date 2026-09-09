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Durek Verrett arropa a Marta Luisa de Noruega en el funeral de Harald V tras someterse a un trasplante de riñón

El guía espiritual acompaña a su esposa en las exequias del monarca noruego a pesar de encontrarse en plena fase de recuperación

Marta Luisa de Noruega
Marta Luisa acude con su marido y sus hijas al funeral de Harald V. (Montaje Infobae)
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La princesa Marta Luisa acudió al funeral de su padre, el rey Harald V, acompañada por su marido, Durek Verrett, pocos días después de que él se sometiera a un trasplante de riñón en Oslo. La asistencia del estadounidense había permanecido en duda por su reciente operación y por las precauciones que requiere su recuperación.

Marta Luisa formó parte de la procesión que acompañó el féretro desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo. Verrett no caminó junto al cortejo: llegó en coche al templo, donde se celebró la despedida del monarca, junto a las hijas de la princesa y Marius Borg Høiby.

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La presencia de Marta Luisa en el funeral y la decisión de Verrett de estar a su lado tras su operación demuestran el apoyo incondicional del matrimonio. La asistencia de Verrett se produjo en un momento delicado para la familia, con Marta Luisa volcada en el último adiós a su padre y su marido aún bajo recuperación médica. La ceremonia en Oslo combinó así el duelo por Harald V con la cautela que exigía el estado de salud del esposo de la princesa.

El funeral de Harald V y Marta Luisa

La muerte del rey Harald V reunió a la familia real noruega en Oslo para el funeral celebrado este miércoles 9 de septiembre. Marta Luisa acompañó el féretro de su padre en el recorrido entre el Palacio Real y la Catedral de Oslo, donde se concentraron los actos de despedida.

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Marta Luisa en el funeral de Harald V
Marta Luisa y su familia en el funeral de Harald V. (Grosby Group)

El marido de Marta Luisa no formó parte del cortejo que avanzó desde el palacio, una decisión vinculada a su estado de salud después del trasplante renal al que fue sometido recientemente.

La ceremonia congregó a miembros de distintas casas reales, jefes de Estado y cientos de invitados. Ese carácter multitudinario elevaba la preocupación sobre la posible asistencia de Verrett, debido a los riesgos asociados a las infecciones durante la recuperación de un trasplante.

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

Durek Verrett asistió tras su trasplante de riñón

Durek Verrett, de 51 años, comunicó el pasado 26 de agosto que había recibido un trasplante de riñón en el Rikshospitalet de Oslo. La pareja indicó que la intervención fue un éxito, aunque no reveló la fecha exacta en que se realizó la operación.

El marido de Marta Luisa había atravesado años de enfermedad renal crónica y tratamientos de diálisis. El trasplante modificó su tratamiento, pero también abrió un período de recuperación con medidas de protección frente a infecciones, especialmente ante eventos con una elevada asistencia.

Durek Verret
Durek Verrett acompaña a Marta Luisa. (Grosby Group)

Tras la operación, Verrett y Marta Luisa agradecieron al donante y al equipo sanitario que participó en el procedimiento. También solicitaron privacidad mientras avanzaba su recuperación, sin dar más detalles sobre el proceso médico ni sobre su evolución posterior.

Marta Luisa estuvo acompañada por sus hijas durante el funeral de Harald V, mientras Marius Borg Høiby también acudió a la Catedral de Oslo. La familia se reunió en el templo para despedir al monarca, en una ceremonia a la que asistieron representantes de otras casas reales, jefes de Estado y cientos de invitados.

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