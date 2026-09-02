La vida de Victoria Martín, madrina de ‘El Grand Prix’: de conocer al Papa Francisco a triunfar con la comedia en el festival de Cannes

La cómica Victoria Martín en RTVE. (EFE/ Pol Lloberas Cardona)

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Esta noche, Victoria Martín se convierte en una de las grandes protagonistas de la final de El Grand Prix del Verano. La guionista, cómica y presentadora madrileña ejerce de madrina del municipio de Polinyà en su duelo decisivo frente a Quintanar del Rey. Una cita clave en el exitoso formato presentado por Ramón García, donde los concursantes vuelven a medirse en las míticas pruebas del programa acompañados por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la popular Vaquilla.

Con la despedida del verano a la vuelta de la esquina, el icónico es espacio de La 1 cierra una nueva temporada repleta de grandes datos de audiencia. En este desenlace, Victoria Martín comparte protagonismo con el también humorista Miguel Maldonado, padrino del pueblo rival, en un cara a cara de comedia y competición que promete poner a prueba la destreza de ambos municipios en la gran final.

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Más allá de su paso por el concurso de Televisión Española, la periodista se ha posicionado como una de las personas más influyentes del país. Con su podcast, recién terminado, se llevó hasta tres Premios Ondas y con su último proyecto audiovisual ha llegado al festival de Cannes Serie.

De los guiones en Rivas a su explosión digital

Nacida en Madrid en 1989 y criada en Rivas-Vaciamadrid, Victoria Martín creció en un entorno familiar donde la comedia siempre fue un pilar fundamental. “En mi familia no somos muy ñoños, somos lo contrario y siempre nos hemos comunicado desde el humor”, confesaba al hablar de la enorme influencia de su padre. Esa vocación despertó de manera tan temprana que, con apenas 12 años, ya escribía sus propios guiones para representarlos junto a su hermana mayor y sus amigas.

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Infobae entrevista a la creadora de la serie ‘Se tiene que morir mucha gente’, Victoria Martín, y a las actrices Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr.

Tras licenciarse en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y completar su formación con un Máster de guion y cursos de Marketing Analítica Digital, comenzó a trabajar en el departamento de comunicación de AMC Networks y como productora y locutora en M80 Radio. Sin embargo, su verdadero salto a la popularidad llegó en 2017. Junto a Nacho Pérez-Pardo, con quien se casaría años después, en 2024, compartiendo vida y proyectos, creó el canal de YouTube Living Postureo. Esta ácida parodia de la cultura millennial se volvió viral y le permitió dar el salto a la radio en el programa Yu: No te pierdas nada. A partir de ahí, su talento la llevó a escribir y colaborar en espacios televisivos como La resistencia y Las que faltaban, además de estrenar la premiada webserie Válidas.

Un éxito literario y la conquista de Cannes

Su consagración definitiva en la comedia nacional se produjo en 2020, cuando creó Estirando el chicle junto a Carolina Iglesias. Lo que comenzó como un modesto proyecto grabado desde casa terminó fichando por Podium Podcast y convirtiéndose en un auténtico fenómeno de masas, logrando el Premio Ondas en 2021 al mejor podcast. Demostrando su inagotable capacidad creativa, en 2022 lanzó en Podimo su proyecto en solitario, Malas Personas, por el que recibió un nuevo galardón Ondas. La magnitud de su figura pública dejó anécdotas tan singulares como su invitación en junio de 2024 al Vaticano para conocer al Papa Francisco, siendo una de las cuatro únicas humoristas españolas en asistir.

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El éxito de Victoria Martín con su ficción. (Captura de pantalla RTVE)

Pero su ambición no se detuvo en el formato de audio: en 2023 publicó su primera novela, Se tiene que morir mucha gente, un best-seller que arrasó en las librerías con más de 70.000 ejemplares vendidos. Este triunfo editorial culminó en mayo de 2026 con su adaptación a serie de televisión para Movistar Plus+, creada por la propia Martín. La ficción, que narra la vida de tres amigas de la infancia enfrentándose a crisis personales a los 30 años, cuenta con un elenco estelar encabezado por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr. El proyecto, antes de llegar al catálogo de la plataforma, fue presentado por todo lo alto en la Sección Oficial del prestigioso festival Canneseries en abril de 2026, confirmando que la niña que escribía guiones en su casa es hoy una de las voces más potentes de la ficción y el humor en España.