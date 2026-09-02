El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)

Guardar

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Así lo adelantó anoche El Español, en un documento enviado a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, pero del que ni el propio Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ni el Gobierno tenían constancia, todo ello después de que el líder de Ejecutivo, Pedro Sánchez, desvinculara a Marruecos de lo ocurrido a finales de julio.

En el documento de 55 páginas al que han tenido acceso Infobae, y que analiza imágenes y mensajes de redes sociales, la Policía concluye que los agentes guiaron a centenares de personas “a través del agua” pretendiendo “dirigir un flujo masivo de personas a Ceuta”. “Los efectivos policiales no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”, escriben.

PUBLICIDAD

De la misma manera, el informe apunta que también había agentes de las Fuerzas de Seguridad marroquí no uniformados que hacían de gestores “monitorizando en unos casos e impulsando y dirigiendo en otros, a la masa de personas”.

Sobre la planificación de la entrada masiva, las conclusiones señalan que sí existió una “planificación previa”, y que no se trató de “algo incidental”. De la misma manera, apuntan que la finalidad migratoria “opera solo como una cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta”, pero cuya mayoría no busca permanecer en España. De los que acceden ilegalmente, apunta el informe, solo el 10% permanece en nuestro país.

PUBLICIDAD

El documento apunta a una “evidente concurrencia de un proceso de dinamización, viralización de mensajes, activación y desactivación de perfiles de redes sociales y sistemas de mensajería, la contranarrativa y la desinformación" asociada a la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que habla de una “planificación previa y refuerza la presencia de una dirección estratégica y operacional que actúan conforme a procedimientos perfectamente definidos a través de las distintas fases de ejecución del proceso”, escribe la Policía.

Noticia en ampliación